И технично, и экологично…

В Бишкеке состоялась конференция «Продвижение устойчивого туризма и внедрение добровольной экологической сертификации в Кыргызстане — Eco.Kg.



В ней участвовали представители государственного, бизнес- и академического секторов, департамента туризма, проекта ПЭРЭТО, «Юнисон групп», Зелёного альянса, «Кыргызстандарта» депутаты Жогорку Кенеша.

Экосертификация, или экомаркировка — это свидетельство о признании продуктов и услуг, оказывающих наименьшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные продукты и услуги. Она будет способствовать дополнительному спросу на экогостиницы, кафе. Её основная цель — популяризация использования зелёных технологий в строительстве, оказании услуг и применении продуктов питания.

Внедряется это для того, чтобы малый и средний бизнес успешно адаптировались в зелёной экономике в условиях изменения климата, а также сократили выбросы углекислого газа в атмосферу.

Главным событием мероприятия стал запуск экологической добровольной сертификации ECO KG среди предприятий HoReCa (отели, рестораны, кафе). Пилотная схема добровольной экосертификации ECO KG разработана в рамках проекта «Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана» (ПЭРЭТО / PERETO), реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы SWITCH-Asia.

Существует и так называемая оценка «экологичности» компании, которая делится на четыре категории: платина, золото, серебро и бронза. Туристические объекты оцениваются по балльной системе: чем больше баллов, тем выше категория. Оценка, состоящая из девяти разделов, охватывает ключевые направления деятельности компании. Для этого нужно ответить на каждый вопрос и по результатам определить уровень «экологичности» компании.

Все желающие предприниматели могут пройти предварительный онлайн-тест самооценки по экосертификации. Нужно ответить на каждый вопрос, и по результатам система автоматически посчитает уровень «экологичности» вашей компании. Категория сертификации присваивается на два года. Туробъекты могут постепенно внедрять зелёные технологии и стремиться к высшей награде — платине.

Согласно отчёту об экологических путешествиях Booking.com за 2019 год, 70% туристов с большей вероятностью забронируют жильё, зная, что оно экологично.

Сейчас разрабатывается мобильное приложение для проекта Eco.Kg, в котором будут не только функции самодиагностики предпринимателей и аудиторов, но его работа будет нацелена на интересный контент, включая индекс загрязнения воздуха, прогноз погоды, экологические новости и многое другое.

Элина СТЕЙНБЕРГ.

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