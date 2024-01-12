Дагестан глазами кыргызстанки

Решение, где провести летнюю неделю отпуска, пришло несразу. Честно говоря, полёты с пересадками сильно утомляют. Хотелось одним рейсом сразу оказаться на море, а заодно и поглядеть достопримечательности новой страны. Просмотрели онлайн-табло аэропорта «Манас»: Бишкек — Махачкала раз в неделю прямым рейсом — то, что надо, тем более рядом Каспийское море. Но мама приняла идею в штыки. Дагестан одно время часто мелькал в российских новостных сводках — то теракт там, то нападение. Сейчас стало спокойнее, да и страна, судя по иллюстрациям в интернете, достаточно красочная. Пришлось показывать маме красоты горных вершин и морские пляжи Дагестана, и после долгих уговоров она всё-таки сдалась.

ЭТО ТОГО СТОИЛО

Рейс задержали на 8 часов. Сидели, нервничали, думали уже сдавать билеты, но любопытство победило. Мы наивно полагали, что рейс настолько непопулярный, что полетим только мы и ещё парочка туристов. Оказалось, в нашей стране живут тысячи даргинцев, у которых в Дагестане родственники. И благодаря прямому рейсу и доступной цене они с удовольствием летают друг к другу в гости. Когда мы, наконец, сели в самолёт, поняли, что в салоне нет свободных мест от слова «совсем». Небольшой аэропорт Махачкалы встретил приветливыми солнечными лучами. За эту поездку я поняла одну вещь — не всегда надо верить отзывам в интернете. Там напугали, что добраться до центра города кроме как на такси от аэропорта невозможно, но это оказалось совершенно не так. Рейсовые автобусы ходят через каждые полчаса. Мы решили сразу от столицы отправиться в самый южный город России — Дербент. Туда от Махачкалы на маршрутном автобусе добираться примерно 2,5 часа. Ещё интереснее ехать на электричке вдоль каспийского побережья. Пейзажи поистине завораживают.

Дербент — один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации. Доподлинно неизвестно, сколько на самом деле ему лет. Но во время археологических раскопок в 1971 году под руководством советского археолога Андрея Кудрявцева был примерно определён его возраст — более 5000 лет. Сами жители постоянно спорят, трёхтысячелетие отмечать или сразу пятитысячелетие. В 2015 году на всякий случай отметили его 2000-летний юбилей — уж это точно. А вот Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дербент прошлым летом предложил считать город самым древним в России с 5000-летней историей. Чему дербентцы несказанно обрадовались.

Гостиница, где мы сняли комнату, оказалась в трёх минутах ходьбы от долгожданного моря. Первым делом хочется окунуться в воды Каспия. Бежим и останавливаемся на полпути, потому что дорогу перегораживают горы жёлтого мусора. Подойдя ближе, понимаем, что это не мусор, а ракушки. Гигантские горы невероятно красивых ракушек разной формы, через которые с трудом пробираемся к берегу. Если сравнивать Каспийское море с Иссык-Кулем, то разница очевидна — вода в море намного теплее, а концентрация соли больше. Поэтому при нырянии глаза лучше не открывать.

Климат в Дагестане жаркий, с повышенной влажностью. Всё время хотелось укрыться в тень, но деревьев в Дербенте, как и в Махачкале, мало. Одно спасение — здания. А их в городах хоть отбавляй — архитектура разных времён: от старинных купеческих теремков со ставнями и резными воротами до современных торговых центров.

КРЕПОСТЬ С ТАЙНОЮ ТЮРЬМОЙ

По дороге в главную достопримечательность — крепость Нарын-Калу — становится очевидным, что Дербент действительно имеет многовековую историю, которую местные жители свято хранят и оберегают. Чтобы добраться до крепости пешком, необходимо пройти по древним улочкам старого города. Есть достаточно узкие проходы, но каким-то невероятным образом там умудряются разъехаться сразу две машины. Кстати, о них! Дагестанцы, как и жители Кыргызстана, очень любят крупногабаритные машины вроде внедорожников. В республике их достаточно много. И лихачат все: от владельцев личного авто до водителей общественного транспорта. Поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными, а пассажирам крепко держаться за поручни.

Гуляя по старым улочкам, невольно находишь схожесть с махаллями Ташкента. Входные двери в дом расположены прямо на улице, и, проходя мимо, легко сквозь открытую дверь разглядишь быт дербентцев. Осматривая достопримечательности, невольно становишься свидетелем диалога отца с маленьким сыном. Ребёнок ждёт родителя, чтобы вместе отправиться совершить намаз в ближайшей мечети, которая в двух метрах от их дома. Это не просто молельня, а одна из древнейших. Джума-мечеть, построенная в 734 году, объединила жителей старого Дербента вокруг себя. Сегодня почти ничего не изменилось: мальчуган с папой всё так же спешат на обеденный намаз, пока женская часть семьи продаёт туристам свежие пирожки с миндалём, коврики ручной работы и браслеты из разноцветных лоскутков, сплетённые заботливыми руками семилетней Саиды.

В Дагестане постоянно мучает жажда. Сказываются сорокаградусная жара и влажность. Поэтому, отправляясь гулять по городу, запаситесь водой самостоятельно. В соседнем доме продают вино из разного сорта винограда. Хочется пить и купить воды, но её подарят, если купишь вино. Как ни объясняй, что вино в такую жару пить совершенно нет желания, продавщица умеет убеждать, и через пять минут у нас в сумке бутылка ледяной родниковой воды и пол-литра вина из мускатного сорта винограда.

Кстати, жители Дербента, впрочем, как и всей республики, невероятно добрые и отзывчивые. Всегда подскажут дорогу и предложат воды.

Пройдя львиную долю пути вверх, останавливаемся отдышаться, а взору представляется невероятной красоты пейзаж — обрамлённая такими же древними кустарниками и деревьями крепость Нарын-Кала на горе, с которой открывается вид на весь Дербент и море. Кажется, досто-примечательность уже близко, но сил подниматься нет. Тут же подбегает учтивый подросток и предлагает за 30 рублей с человека показать место, где добраться до крепости гораздо быстрее, минуты две пути. Пока мы думаем, в это время он находит других туристов, берёт с них деньги и уводит в кусты. Самое смешное, что, поднявшись по дороге, по которой идут все, мы оказываемся возле крепости и тратим на это от силы минуты четыре. Юный коммерсант, видимо, неплохо зарабатывает.

Древнейшая оборонительная крепость Нарын-Кала ежедневно принимает сотни туристов. Её двойные стены доходят до берегов Каспийского моря. В настоящее время это музейно-исторический комплекс с древним водохранилищем, ханскими банями и тюрьмой.

Если бы экскурсовод не объяснила, что отверстие в земле размером около 70 сантиметров по длине и ширине, обрамлённое решётками, — это древняя тюрьма-зиндан, называемая жителями Дербента «каменным мешком», — никто из туристов не обратил бы на него внимания. А между тем глубина ямы около 11 метров. Близко фотографировать боязно, если туда нечаянно упадёт телефон, то его вряд ли кто-то вернёт.

Квадратное отверстие служило источником света, которым иногда «баловали» узников, а также сквозь его решётки подавалась еда (очень редко). Тогда как в основном его прикрывали каменной плитой.

Как рассказала экскурсовод, смертная казнь у жителей крепости была своеобразной. Узника просто оставляли в зиндане, и через некоторое время он умирал от голодной смерти.

ЭКРАНОПЛАН «ЛУНЬ» — СТРАШИЛКА ДЛЯ ШТАТОВ

Ещё одно место, которое стоит посетить в Дербенте, — экраноплан «Лунь». Прекрасная половина человечества вряд ли знает, что это за конструкция, а вот мужчины, отправляясь в Дагестан, первым делом мечтают побывать именно там.

Дело в том, что гигантский ракетоносец находится в окрестностях Дербента, поэтому до него необходимо добираться на автомобиле или электричке. Мы выбрали последнее. Вышли на станции посёлка Авадан и по шпалам спустились до трассы. Потом сели на попутную машину. Кстати, местные жители, подвозя туристов, никогда не берут у них деньги. Даже оскорбляются, если турист начинает настаивать. Простое «спасибо» и «дай Бог здоровья» считают лучшей благодарностью.

Гигантский ракетоносец размером с пятиэтажный дом, получивший прозвище «Каспийский монстр», действительно впечатляет. Отличие от самолётов — экраноплану не нужна взлётная полоса. По задумкам создателей, он мог двигаться над любой плоской поверхностью: вода, лёд, ровная суша. Кроме того, «Лунь» не виден на радарах. В отличие от кораблей, он легко перелетает минные поля на море. Эта махина наводила страх на американцев. Увидев «монстра» на спутниковых снимках, они пришли в ужас, а совсем потеряли дар речи, когда прочитали кодовое название экраноплана КМ. Почему-то решили, что это засекреченное «Каспийский монстр», хотя аббревиатура КМ просто означала корабль-макет. Так за ракетоносцем и закрепилось ужасающее название. Но начавшаяся в 1970 году разработка ракетоносцев, продолжавшаяся до развала СССР, так и не была завершена. По слухам, аналоги «Луня» не увидели свет из-за закулисных интриг и дрязг партийного руководства. Ох, и обрадовались же страны Запада! Утешает только одно, что во время лихих 90-х экраноплан не распилили на металл, и сегодня он просто радует туристов и напоминает о великом наследии и гениальных разработках учёных Советского Союза.

Туристам (в том числе и нам) в 2023 году в Дагестане повезло. Дело в том, что вокруг экраноплана сейчас строят ограждение, и с этого года вход к нему будет платный. Также власти планируют создать на этом месте парк военной техники «Патриот». Прогуляться вокруг легенды и прикоснуться к истории стоит того, чтобы потратить целый день на дорогу туда и обратно. А особо любопытные посетители могут даже побывать внутри экраноплана. Трап не предусмотрен, но предприимчивые местные жители за отдельную плату готовы доставить туриста на ковше экскаватора внутрь кабины. Любопытно наблюдать со стороны, как солидные мужчины, стоя в ковше, нетерпеливо смотрят вверх, держась за зубья. И, как малые дети, прыгают в открытую дверь салона, а потом, высунувшись из иллюминатора, кричат всем наблюдающим снизу: «Ура-а-а-а!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАХАЧКАЛУ

В столицу решили ехать на электричке. Она проходит прямо у берега моря, поэтому лучше всего сесть у окна. Махачкала не так богата древними крепостями и достопримечательностями, как Дербент, но здесь можно найти совсем другое. Первое, что бросилось в глаза в столице, — большое количество памятников. Во всём Дагестане свято чтят память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. В Дербенте установлен мемориал в парке Боевой славы, а в центре города одноимённый музей, вход в него бесплатный и всегда доступен посетителям. А в Махачкале целые площади посвящены героям войны. В центре — Вечный огонь, куда 9 Мая жители приносят цветы и венки.

Столица Дагестана приятно удивила количеством кошек, которые повсюду. На узеньких тротуарах для каждого животного стояла подготовленная миска с кормом, водой и молоком. Кошки не боятся людей, и каждый прохожий считает своим долгом погладить пушистого зверя. Они спокойно входят в мечети, это считается добрым знаком.

В Махачкале можно отведать все национальные блюда Дагестана. Хинкал, чуду, шашлык из баранины. Но самым популярным для туристов остаётся урбеч. Своеобразная паста из семян, орехов и злаков. В древности его составляющие перетирали на каменных жерновах в муку. Это блюдо уникально своими полезными свойствами. Купить его можно на местных рынках, и оно может быть из самых разнообразных ингредиентов: кунжута, тыквенных семечек, конопляного семени, расторопши. Самый популярный урбеч — из абрикосовых косточек.

Столица Махачкалы, как и наша, богата своими рынками. Это настоящая находка для туристов. Но, в отличие наших властей, никто не собирается переносить рынки за город. Правительство понимает, что это важный объект не только для горожан, но и для приезжих.

Как и в любом путешествии, время пролетело незаметно. Накупив уйму урбеча и местных крепких напитков, мы отправились домой. Кстати, коньячный завод Дагестана считается одним из лучших в СНГ. Обратный рейс задержали всего на полтора часа. Но это уже совершенно незаметно по сравнению с первым ожиданием. В душе осталось прекрасное воспоминание о море, красотах древнего города, величественного советского «монстра» и душевности жителей Дагестана.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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