А пойду-ка я в лицей. Пусть меня научат…

В профессиональном лицее № 20 состоялась выставка работ учащихся этого учебного заведения. Директор Максатбек Толобаев и коллектив организовали увлекательный учебный процесс, и выставка, начинающаяся сразу же в фойе, поразила разнообразием и мастерством юных авторов: изделия из металла — столики, скамейки, урны, подсвечники и даже розы, сборы лекарственных трав, лосьоны, кремы, скрабы, цветочные букеты для оформления праздничных мероприятий и многое другое. Нам предложили услуги фитокосметолога, а учащиеся своими руками изготовили скраб, расфасовали его и подарили гостям.

Заместитель директора по учебно-производственной и методической работе Адилет Мыктыбеков показал и рассказал, что учащиеся своими руками сделали вытяжной шкаф в слесарной, электромонтажной и сварочной лабораториях, а сварщики сварили стеллажи. После окончания лицея все специальности очень востребованы на рынке труда, в городе существует большой спрос на выпускников лицея, а особенно на специалистов ландшафтного дизайна и флористов.

— Расскажите об истории учебного заведения, — обратилась я к директору

— Профессиональный лицей

№ 20 создан 1978 году. А позже среднее профессионально-техническое училище № 20 переименовано в профессиональный лицей.

— Какова его миссия?

— Создать образовательное пространство, в котором каждый молодой человек может получить профессию, развить свои творческие и физические способности, чтобы быть успешным, конкурентоспособным на современном рынке труда.

Первые выпускники совместно с мастерами участвовали в создании производственных мастерских. За всё время существования лицей выпустил тысячи квалифицированных специалистов, которые успешно трудятся во всех регионах и за пределами страны. Расширилась и укрепилась материально-техническая база благодаря тесным контактам с предприятиями.

Сейчас лицей — это одно из крупных учебных заведений в начальном профессиональном образовании.

— Каких специалистов вы готовите?

— Это цветоводы-фитодизайнеры, заготовители лекарственно-растительного сырья (фитотехнологи), электромонтажники-электрогазосварщики, слесари по ремонту автомобилей, автоэлектрики, водители троллейбусов. И наш лицей единственный, кто готовит специалистов по этим специальностям. Обучаясь на бюджетном отделении три года, учащиеся получают профессию и среднее образование.

— Кто ведёт их подготовку?

— В группах агробиологического и технического цикла работают опытные мастера производственного обучения и преподаватели, в том числе шестеро отличников профтехобразования. Например, в группах агробиологического цикла (цветовод-фитодизайнер и фитотехнолог) работают опытные мастера профессионального обучения и преподаватели, отличники профтехобразования Н. Станева и

К. Шаршеналиева.

В группах технического цикла — отличник профтехобразования, зав. электромонтажной мастерской Р. Сайфулин.

— Слышали, что у вас открылись новые специальности…

— Да, в 2019-2020 учебном году мы стали готовить слесарей по ремонту автомобилей, электриков по ремонту автомобильного оборудования.

— Есть ли у вас контрактное обучение?

— Да, это водители категории «В» и «С», водители троллейбуса, автоэлектрики, электрогазосварщики, ландшафтные дизайнеры, фитокосметологи, флористы, заготовители лекарственных трав и другие.

— По каким программам проводится обучение?

— Преподаватели лицея разрабатывают и утверждают тематические программы по всем специальностям, по которым ведётся подготовка рабочих кадров.

— А какова материально-техническая база?

— Созданы все условия: четырёхэтажный учебный корпус, четырёхэтажное общежитие, столовая, спортивный комплекс и спортивные помещения, пять мастерских и гараж для автомобилей. В учебном корпусе 27 учебных кабинетов.

Общежитие рассчитано на 250 мест и оснащено всем необходимым для проживания. Современный спортивный комплекс отвечает всем требованиям для обучения и занятий спортом. Помимо общего тренажёрного зала здесь есть комнаты для тенниса, спортивной гимнастики и раздевалки. Установлены душевые кабины с горячей водой и отоплением. Актовый зал на 250 мест оснащён необходимым оборудованием и расположен в соединённом с учебным корпусом здании общежития.

Есть и медпункт, оборудованный всем необходимым, столовая и склад для хранения продуктов.

***

…Было очень приятно погрузиться в учебный процесс, увидеть творческие работы учащихся, попробовать кремы, пройти косметологические процедуры, протестировать собранные руками лицеистов микросхемы, полюбоваться выставочными работами, заказчиками которых мы планируем стать.

Меня не покидала ностальгирующая по советским временам мысль, что созданные условия для учёбы лицеистов идеальны. Провинциальный парнишка или девушка, окончив девятый класс, могут покорить миллионный столичный город, получив отличную профессию в лицее. В течение трёх лет им предоставят общежитие, будут бесплатно учить и кормить, выдадут стипендию, законченное среднее образование и, наконец, востребованную в обществе профессию. И не нужно выезжать из страны, учить иностранные языки, менять привычки к еде и климату. Такие условия созданы у нас, в нашей стране, и это очень радует.

Не зря ведь говорится в поговорке: «Где родился, там и пригодился!»

Элина СТЕЙНБЕРГ.

Фото автора.

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