Развивая спорт — развиваем страну!

В своём первом поздравлении работникам спортивной индустрии по случаю их профессионального праздника Президент Садыр Жапаров весьма конкретно заявил о государственной поддержке физкультуры и спорта и их роли в развитии страны, подчеркнув, что одним из основных направлений социально-экономического развития были и будут оставаться физическая культура и спорт.



«Сегодня в этой области работают тысячи специалистов, и их вклад в развитие спорта и достижение высоких результатов на международном уровне огромен. Именно физическая культура и спорт вдохновляют человека на стремление к здоровому образу жизни, воспитывают железную волю к достижению любых поставленных целей, помогают сплотить нацию и сохранить здоровье. Благодаря нашим спортсменам, высоко поднимающим флаг Кыргызстана на международных и мировых соревнованиях, в последние годы увеличилось количество людей, выбирающих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Хочу подчеркнуть, что всё это — результат неустанного труда тех, кто работает в сфере физической культуры и спорта, хорошо знает своё дело и любит его всей душой», — акцентировал глава государства.

Он также добавил, что достижения в этой области — веский показатель благополучия, единства и развития государства. Именно поэтому своей главной задачей власти считают реализацию единой государственной политики в области физической культуры и спорта на всей территории страны. Будут созданы, как заверил Президент, все необходимые условия для того, чтобы наши атлеты добивались успехов на международных стартах, оказана всемерная поддержка тем, кто готовится к получению лицензий на Олимпийские игры.

Глава республики пояснил, что господдержка физической культуры и спорта очень важна в воспитании здоровой нации. Если мы сможем сформировать молодое поколение, чей дух наполнен традиционными ценностями, нравственностью, духовной силой, то мы обязательно добьёмся успеха в построении процветающей страны. Лидер Кыргызстана отмечает, что значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Триумф наших атлетов на крупнейших международных состязаниях, мировых чемпионатах вселяет в нас чувство гордости за страну, служит прочной основой для патриотического воспитания молодёжи.

Спортсмены достойно представляют нашу родину на многих крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские, Азиатские, Паралимпийские и Азиатские параигры. Кроме того, работники физической культуры и спорта вносят большой вклад в развитие

страны, влияя на экономическую ситуацию в мире, а также в пропаганду здорового образа жизни и создавая альтернативные возможности для занятий физкультурой и спортом.

Именно сознавая это, Жапаров свой первый президентский указ (от 6 апреля 2021 года) посвятил духовно-нравственному развитию и физическому воспитанию личности, заявив об оказании поддержки всем общественным институтам, пропагандирующим здоровый образ жизни и физическую культуру и спорт. Создание современной спортивной инфраструктуры, должных условий труда работников этой ключевой сферы, а также развитие спорта высоких достижений и массового спорта — неотъемлемые задачи государства.

И мы сегодня воочию убеждаемся, что слова руководителя республики не расходятся с делом. Вот пример: Президент одобрил изменения, внесённые в Закон «О физической культуре и спорте», а Жогорку Кенеш в целях реализации Указа «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», а также стимулировании высоких спортивных достижений и достойного имиджа Кыргызстана в международном спортивном сообществе принял их. Законом предусмотрено, что Кабинет министров определяет размеры и госвыплаты в виде одновременных денежных вознаграждений за достижение высоких спортивных результатов. Размер их определяется за один год до начала участия спортсменов в Олимпийских, Паралимпийсих, Азиатских и Азиатских Паралимпийских играх.

Глава государства активно включён в спортивную жизнь: например, по его предложению для поддержки и стимулирования физической культуры и спорта в Бишкеке выделили земельный участок для строительства спортивного зала для занятий женской борьбой. Недаром наши представительницы этого вида единоборств занимают одни из ведущих позиций в мире. А Жапарова часто приглашают на различные мировые турниры высокого ранга в качестве почётного гостя: глава Китая Си Цзиньпин на открытии зимней Олимпиады в Пекине и китайская сторона в целом весьма лестно оценили его участие в торжественном открытии XXIV зимних Олимпийских игр в столице КНР. А во время визита в нашу страну президента Всемирной федерации таэквондо Чунг Ван Чо объявили о присвоении Садыру Жапарову почётного 9-го дана по таэквондо. Этим высшим по степени мастерства (грандмастер) титулом отмечены заслуги нашего Президента в развитии этого вида спорта в Центральной Азии.

Глава Кыргызстана оказывает внимание и награждает особо отличившихся спортсменов, вручая ордена «Манаса» II и III степеней олимпийским призёрам Токио борцам А. Махмудову, А. Тыныбековойи и М. Жуманазаровой, а также их тренерам Н. Изабекову, М. Ахметову и А. Эркинбаеву и тепло поздравляя посланцев страны, достойно защитивших её честь на высшей мировой арене.

«Вы вдохновили миллионы наших болельщиков», — отметил Садыр Жапаров и поблагодарил за то, что с честью

прошли через серьёзные испытания, проявив высокое мастерство и лучшие волевые качества. «Я верю, что наши спортсмены могут завоевать золото на Олимпиаде в Париже, и не одно. Со своей стороны мы приложим все усилия для создания необходимых условий для победы наших спортсменов на международных соревнованиях», — заверил глава государства.

Он также чутко реагирует на успехи кыргызстанцев, добивающихся отменных результатов в мировом спорте и удостоенных высших спортивных наград и званий планеты. Президент тепло и радушно принял у себя чемпиона мира по боксу по версии WBA, мастера спорта международного класса Дмитрия Бивола и его личного наставника, заслуженного тренера РФ Геннадия Машьянова, поздравив с успешной защитой мирового титула в бою с одним из сильнейших боксеров современности Саулем Альваресом. «Ты смог доказать, что простой парень из небольшого городка Токмока может добиться успеха на мировой спортивной арене, и твоей победой гордятся все болельщики КР», — сказал Жапаров. Он также отметил и заслугу личного тренера боксёра Г. Машьянова. А спортсмен рассказал о своих впечатлениях от сборов на берегах Иссык-Куля, отметив, что это отличное место для тренировок пред столь ответственными поединками. Чемпион подарил Президенту именную футболку и символические перчатки, а Жапаров вручил именитому боксёру и его тренеру памятные подарки.

Глава государства пристально следит и постоянно занимается вопросами развития современной спортивной инфраструктуры, лично знакомится с состоянием строительства подобных объектов и ведёт активную деятельность по привлечению проектов спортсооружений международного уровня в стране. Жапаров только в прошлом году побывал в Оше, где ознакомился с ходом капитальной реконструкции центрального стадиона имени А. Суюмбаева. Спорткомплекс в южной столице был введён в эксплуатацию ещё 1963 году и с тех пор ни разу капитально не реабилитировался. По его поручению выделены средства на реконструкцию стадиона, где проводятся массовые мероприятия и спортивные состязания международного уровня.

Сейчас рассматривается проект крытого покрытия арены, уже обновлены посадочные места и реконструируются беговые дорожки.

Прошлым летом Президент заложил капсулу на месте строительства в столице футбольной академии «Барселона», на возведении которой привлечено инвестиций на 113 млн долларов. Комплекс построят в южной части Бишкека. Он займёт 15,85 га, возведут трибуны на 10 тысяч посадочных мест, два футбольных поля большого и несколько полей малого формата. В строй также войдут спортзал, современный бассейн, семиэтажная медицинская клиника, музей, кафе и отель. Будут сданы средняя школа на 1000 мест и детсад на 700 воспитанников. Тут станут учиться 250-300 юных воспитанников, и около двух тысяч детей получат возможность заниматься в секциях футбольной академии, которую возведут под брендом знаменитого испанского клуба «Барселона».

А в селе Орок Президент заложил капсулу в строительство центрального столичного стадиона площадью 100 тысяч квадратных метров с двухярусными трибунами на 35 тысяч зрителей. Также возведут vip-ложи и ложи для прессы на 200 человек Предусмотрены и автостоянки на 1,5 тысячи легковых машин и 100 автобусов. Комплекс будет иметь 3 КПП и 5 въездов. Над трибунами соорудят крытый навес. Новый стадион — это шаг к осуществлению давней мечты профессиональных спортсменов, болельщиков и всего народа. Строительство намечено начать уже в наступившем году.

Все мы должны всегда помнить, как, с кем и где росли, учились и получали путёвки в жизнь. И президенты не исключение. Вот и посетив в мае этого года свою альма-матер — Кыргызскую академию физкультуры и спорта, которую он окончил в начале 90-х годов века минувшего, Жапаров поинтересовался, как живёт родной вуз, в котором, кстати, с момента открытия в 1978 году также не проводился капитальный ремонт. Он осмотрел футбольно-легкоатлетический манеж, тренировочные залы, открытые спортплощадки, ознакомился со спортивной базой академии, которой она сегодня располагает. После чего поручил изыскать средства для полной и капитальной реконструкции

манежа и завершить её к началу учебного года, чтобы она соответствовала современным нормам и для студентов были созданы надлежащие условия.

Реконструкции дан полный ход, комплекс не обновлялся почти 50 лет и нуждался в капремонте. Манеж не был утеплён, крыша протекала. После ремонта он станет соответствовать всем мировым стандартам. Итальянской фирме «Мондо» заказано покрытие спортивного зала для проведения тут мировых турниров. Подобных комплексов больше нет в Центральной Азии, а после завершения работ здесь можно будет проводить Кубки мира. Из президентского фонда выделено 40 млн сомов, помогли и спонсоры. Скоро состоится открытие. Вокруг здания обновили территорию, установили скамейки, разбили газоны, высадили голубые ели. Словом, академия живёт в ожидании и предвкушении большого спортивного торжества. Весь цикл работ контролировало управление делами Президента.

Как спортивный болельщик с большим стажем скажу, что спортивный Президент — это большая находка и удача для государства. Садыр Жапаров не только участвует и организует спортивные турниры и кубковые состязания, но и сам достойно в них выступает, постоянно держа руку на пульсе спортивной жизни, внимательно вникая во всё и очень многое делая, чтобы наш спорт развивался наравне с мировыми тенденциями.

Это ещё и честное президентское слово, которое он неизменно подкрепляет и исправно завершает делом. Мы справедливо полагаем, что глава нашего государства чётко выверил курс и верно ему следует. Так держать, Садыр Нургожоевич! Так победим!

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из материалов прессы КР.

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