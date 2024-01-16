Не хватает специалистов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров обсудил с представителями государственных органов создание новых рабочих мест в стране.

В своей речи он отметил, что исполнилось три года, как Садыр Жапаров стал Президентом. За это время удалось сделать многое. Сейчас необходимо создать не менее 250 тысяч вакансий. «Открытие новых производств, развитие сельскохозяйственного сектора и горнорудной промышленности, строительство железной дороги и крупных гидроэнергетических объектов позволит ускорить реализацию задач и целей, намеченных на 2024 год. В ближайшее время утвердим список из ста крупных проектов, которые запустятся в этом году», — отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что сейчас не хватает квалифицированной рабочей силы в сфере строительства, швейной отрасли. «Многие производства привлекают иностранцев, при этом наши граждане находятся в трудовой миграции за пределами страны. Поэтому весь этот широкий комплекс вопросов должен быть в приоритете у всех государственных органов», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

По итогам совещания глава Кабмина дал ряд поручений. В частности, Национальному статистическому комитету пересмотреть методику расчёта уровня безработицы в республике, а профильным министерствам и ведомствам представить механизм привлечения квалифицированной рабочей силы и подготовить дорожную карту по созданию рабочих мест на 2024 год.

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