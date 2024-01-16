Оценка акимов

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл совещание по подготовке к весенне-полевым работам.



На заседании присутствовали руководители соответствующих государственных органов, полномочные представители Президента в областях, главы районных администраций-акимы.

Бакыт Торобаев отметил, что ожидается маловодье. «В 2024 году отремонтируют 540,0 км каналов. Также построят бассейны суточного и декадного регулирования. Напоминаю акимам районов, чтобы не повторились ситуации, произошедшие в прошлом году в Аламудунском и Сокулукском районах. До начала ирригационных работ предоставьте свои предложения и начинайте активную работу. Отремонтируйте объекты методом «народного строительства», — сказал Бакыт Торобаев.

Заместитель председателя Кабмина также призвал фермеров сообщать акимам какие виды семян им необходимы. Он отметил, что в Фонде государственных материальных резервов есть 10 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

На заседании рассмотрены вопросы поддержания стабильной эпизоотической ситуации. Бакыт Торобаев поручил соответствующим

госорганам своевременно проводить профилактические мероприятия.

Заместитель председателя Кабмина сообщил, что перерабатывающая промышленность возродится в районах республики. Так, согласно статистике, по объёму экспорта лидируют Бишкек и Чуйская область, а основные экономические показатели развития районов снизились.

По этой причине акимам и мэрам поручено повысить экономические показатели. Теперь ежеквартально главы районных администраций и государственные органы должны представлять в администрацию Президента информацию об инициированных и нереализованных проектах, о вводе новых производственных предприятий, создании рабочих мест, об экспорте-импорте, налогах и таможенных платежах, строительстве, энергетике. По итогу дадут оценку деятельности руководителей местных органов власти.

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