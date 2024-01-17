Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка-Акиева109/пр. Чуй.
2. Предмет закупки: Лот№5 –хозяйственные товары ($ 12 264,54)
3. 01.2024 г. —08:00 начало тендера,24.01.2024 г. -09:00-окончание приема предложений и тендерных документов.
4. 24.01.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.
5. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
5.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
5.3. Условие поставки: DDP г.Бишкек (Incoterms 2010), Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.: +996 (312) 580858 (191 доб.), моб. 0707 223 225, Manar.Ashyrbaev @Kazminerals.com, Ашырбаев Манар.
Электронный портал https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7. Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки в течении 60 календарных дней.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТМЦ.
Приложение
Дата публикации: 12:00, 17-01-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: