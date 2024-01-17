Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот № 9- Газоанализатор и комплектующие (3 810$)
3.17.01.2024г. (с 8-00) — начало тендера, 24.01.2024г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
24.01.2024г.— вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Возможность досрочной поставки.
5. Условия поставки:
Лот №9 –DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №9- до 120 календарных дней
6. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 580058 (39194 доб.), моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.
Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
«Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (http://slovo.kg).
7. Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ более 3-х лет
7.4. Неделимость лота.
7.5. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 17-01-2024
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