Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №10 — Уголь (заключение долгосрочного договора по заказу на отгрузку)

Лот №11– СИЗ (23151,8$)

17.01.2024г. (с 8-00) — начало тендера, 24.01.2024г. (до 8-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

24.01.2024г. — вскрытие ценовых предложений.

3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4. Условия поставки:

Лот №10 – DDP склад ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №10 – по заказу на отгрузку.

Лот №11 –DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №11 — до 120 календарных дней с момента подписания Договора.

5. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg). тел.: +996 (312) 585858 (39193 доб.), моб. 0770 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.

6. Особые условия:

6.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

6.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

6.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

6.4. Неделимость лота.

Приложение

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