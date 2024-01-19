Только знаниями можно достичь высот

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл новый корпус учебно-воспитательного комплекса № 62 в Бишкеке.

Он поздравил учеников, родителей и учителей школы с радостным событием. В здании станут обучаться 1500 ребят в начальных классах. Предусмотрена и дошкольная подготовка для шестилетних детей. Там есть учебные классы, спортзал, зал для танцев, библиотека, столовая, современные спортивные площадки. На ремонт и полное оснащение школы из бюджета направлено 227,7 млн сомов. «Президент Садыр Жапаров, учитывая потребность города в образовательных учреждениях, поручил построить новые школы и дополнительные корпуса. Глава государства также приезжал сюда 7 июля, тут тогда располагался учебный корпус Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Он велел передать помещение на баланс Бишкека, провести капитальный ремонт. В Бишкеке за три года мы возвели 42 образовательных учреждения: 26 школ, 16 детских садов», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что в прошлом году запущена программа «Правительственные акселераторы» по дошкольным учреждениям. Кроме того, планируется открыть краткосрочные группы детских садов в школах, в которых проводится обучение в одну смену. «Только знаниями можно достичь высот. Наши дети должны владеть четырьмя языками: государственным, официальным, английским и языком интернета.

После окончания школы ребята станут обладать определёнными навыками, которые позволят им преуспеть в жизни. Поэтому перед преподавателями стоят большие амбициозные задачи», — сказал Акылбек Жапаров.

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