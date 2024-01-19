Кумтор, ещё Кумтор!

Как мы знаем, национализация золоторудного месторождения, о которой Садыр Жапаров говорил и до, и после инаугурации, завершилась успешно. Хотя эксперты, аналитики, как внутренние, так и зарубежные, чего только ни предрекали. Вплоть до дефолта страны, если начнутся активные судебные разбирательства с «Центеррой» (она типа засудит).

И вот теперь несколько по-другому видится эта история. Как и действия Президента, когда на кону маячило: пан или пропал. Ведь никто из прежних руководителей не решался пойти на такой решительный (и рискованный) шаг. Тем более, что уж там скрывать, лишиться куска от золотого пирога для себя любимых. И это действо Жапарова, несмотря ни на какие риски (сопротивление монолитной капиталистической «Центерры») и подводные камни (по сути, предательство капиталистического же дельца Болтурука), не могло быть другим, как победным. Осмелимся предположить: потому что оно, это действо, имело чистые помыслы…

РУДА — ВАША, ДОХОДЫ — НАШИ

Вот что примерно с пару лет назад писали СМИ — и отечественные, и зарубежные (Sputnik, Azattyk, Interfax, DV, Kabar). Заметим, никакого плача Ярославны по уходящей из Кыргызстана канадской компании. Наоборот, журналисты старались выискать (и находили) коррупционные схемы, связывающие кыргызские власти и канадцев.

Так вот, прямое противостояние с международной компанией руководство страны вступило с приходом к власти Садыра Жапарова. Республика впервые пошла на такой шаг и сумела отстоять свои национальные интересы.

Разбирательства вокруг рудника Кумтор сопровождали Кыргызстан почти всю его современную историю. Это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии могло дать стране большие ресурсы для развития, но денег от проекта кыргызстанцы так и не ощутили, по крайней мере, большинство.

Главный предмет спора — распределение прибыли между канадской компанией и КР. Кумтор — основной актив Centerra, приносивший ей значительную часть доходов. Например, в 2020-м месторождение обеспечило 58 процентов выручки. Были даже годы, когда рудник давал свыше 90 процентов общих доходов.

Неудивительно, что национализация Кумтора была одним из главных политических трендов. Этот вопрос поднимался после каждого госпереворота, но только при Президенте Садыре Жапарове правительство зашло так далеко, что взяло рудник под контроль и стало разрабатывать его самостоятельно. Это совсем не конец истории, а начало новой главы, в которой Кыргызстан поставил многое на кон.

История Кумтора началась в 1978 году, когда советские геологи открыли месторождение. Через 11 лет был создан проект его освоения, но разработку отложили: по одной версии — из-за дороговизны, а по другой — чтобы не навредить экологии.

Получив независимость, Кыргызстан стал искать инвестора. В 1991 году Президент Аскар Акаев издал указ о создании государственно-частной корпорации «Сиабеко-Кыргызстан», назначив её главой Бориса Бирштейна — бизнесмена, эмигрировавшего из СССР в Канаду и основавшего компанию Seabeco, которая позже закроется после обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

При посредничестве «Сиабеко» право на разработку Кумтора получила канадская компания Cameco Corporation (далее «Камеко»), занимавшаяся тогда добычей урана. В те же годы из-за рудника начались первые споры — за сотрудничество с корпорацией выступали Аскар Акаев и его правительство. В 1992-м с «Камеко» подписали генеральное соглашение, однако депутаты «легендарного» парламента (1990-1994) были категорически против.

«Досконально разобравшись, мы сказали Акаеву, что не надо торопить события. Мы предложили объявить тендер, чтобы была не только канадская компания. Спрашивали, почему нельзя выбрать, например, российскую или казахстанскую. Акаев это категорически отвергал и торопил с принятием решения. Ясно было, что условия не в пользу Кыргызстана, что за счёт Кумтора хотят обогатиться отдельные люди, поэтому мы не согласились. Но Акаев начал действовать своими указами и продвинул «Камеко», а в 1994 году искусственно инициировал самороспуск парламента, чтобы получить больше власти», — сказал депутат «легендарного» парламента Жамин Акималиев.

В 1994 году правительство КР приняло технико-экономическое обоснование, и началось строительство золотодобывающей фабрики. В 1997-м стартовало коммерческое производство золота. Создали закрытое акционерное общество «Кумтор голд компани» (КГК), поделив доли между Кыргызстаном и «Камеко».

— Тогда Кумтор разрабатывали на следующих условиях:

— 2/3 акций КГК принадлежат Кыргызстану, а 1/3 — «Камеко»;

— ГК предоставили в аренду 10 070 гектаров до 2009 года;

— Концессионный договор действует до 2042-го;

«Камеко» и её родственные компании, а также представители иностранных подрядчиков не облагаются налогами и какими-либо сборами до 2003 года (за исключением аренды земли).

Когда закончился льготный период, освобождавший «Камеко» от уплаты налогов, канадский партнёр предложил сделку. Суть заключалась в том, чтобы создать Centerra Gold Inc., передать ей «Кумтор голд компани» и все активы «Камеко» (доли в трёх горнорудных проектах и акционерные займы), а затем поделить долю.

Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице «Кыргызалтына» получила в Centerra долю в 33 процента, а «Камеко» — 67 процентов.

Сокращение доли Кыргызстана было связано с продажей части акций. С тех пор страна фактически утратила контроль над Кумтором. Проще говоря, власти поменяли золото на акции — довольно рисковый актив.

«Все активы «Камеко» были надуманными — запасы золота оказались несоизмеримы. Трудно обвинять кого-то, но похоже, что имели место коррупционные элементы. Обмен золота на акции был невыгодным. Надо было напрямую забирать прибыль, и мы не влачили бы сегодня такое жалкое существование», — пояснял геолог, депутат первого созыва парламента Гани Асаналиев.

В 2004 году нижняя палата Жогорку Кенеша (Законодательное собрание) рекомендовала правительству отменить постановление, но это решение не выполнили. В 2005-м Законодательное собрание признало постановление незаконным, однако на ситуацию это практически не повлияло. Через два месяца в стране случился государственный переворот, и власть во главе с Аскаром Акаевым свергли.

***

Правительство снова взялось за Кумтор в 2007 году и достигло предварительной договорённости об увеличении доли Кыргызстана, но парламент и Кабмин сменились, и всё осталось на бумаге.

В 2009-м у КГК истёк срок земельной аренды, и вновь был поднят вопрос о работе Кумтора. Официально переговоры вёл председатель совета директоров «Кыргызалтына» Алексей Елисеев, приближённый семьи Президента Курманбека Бакиева.

Заключили новое соглашение, по которому «Камеко» передала «Кыргызалтыну» часть акций, а Centerra сделала эмиссию в пользу КР. При этом канадцам предоставили дополнительные территории для разработки, а проектные компании освободили от уплаты налогов до 2042 года.

В итоге получился следующий расклад:

-Доля Кыргызстана в Centerra увеличилась с 15,66% до 32,75%;

-Концессионная площадь расширилась с 10 тысяч до 26,3 тысячи гектаров;

-Проектным компаниям разрешили не платить налоги до 2042 года (за исключением налогов, предусмотренных соглашением).

После передачи «Кыргызалтыну» части акций «Камеко» вышла из проекта, продав свой пакет за 908 миллионов канадских долларов (около 863 миллионов долларов США) синдикату страховых компаний, возглавляемому CIBC World Markets Inc. и RBC Capital Markets. Вскоре в Кыргызстане вновь сменилась власть — Курманбек Бакиев сбежал из страны.

После стабилизации обстановки вновь взялись за Кумтор. В 2012 году премьер-министр Омурбек Бабанов отменил постановление правительства, расширяющее концессионную площадь. Сформировали госкомиссию, которая полгода изучала работу канадской компании с момента создания, в том числе соблюдение ею экологических норм.

«Кыргызская сторона вправе подать иск против менеджеров Centerra Gold Inc. и Cameco Corporation, которые были вовлечены в сделки подкупа. Необходимо инициировать расследования против менеджеров в антикоррупционном подразделении канадской Королевской конной полиции, Комиссии по биржам и ценным бумагам в Канаде и США по подозрению во взяточничестве, в отмывании доходов и коррупции.

Также кыргызская сторона как акционер вправе подать жалобу в орган фондовой биржи Торонто — Комиссию Онтарио по ценным бумагам и уполномоченный орган по ценным бумагам штата Нью-Йорк — за сокрытие кардинальной информации, введение в заблуждение и обман инвесторов и акционеров», — заключила госкомиссия.

Начались очередные переговоры с компанией, и в 2013 году правительство договорилось обменять свою долю в Centerra на прямое участие в проекте «Кумтор» с 50-процентой долей. Жогорку Кенеш отказался, потребовав долю в 67 процентов.

Это происходило на фоне народных волнений — жители Иссык-Кульской области вышли на митинг, требуя расторгнуть соглашение от 2009 года и национализировать Кумтор. Тогда национализацию лоббировал и Садыр Жапаров, будучи депутатом ЖК.

Госэкотехинспекция КР начала тяжбу с канадским инвестором, подав в местный суд иск на «Кумтор голд компани». Сначала заявление отклонили, но в 2016 году кыргызстанские суды удовлетворили иск. Пока шли процессы, Centerra без официального согласия Кыргызстана приобрела компанию Thompson Creek, и доля республики снизилась до 26,1 процента. Позже продавший компанию директор перешёл в Centerra, а новый актив обесценился почти в два раза.

В 2014 году правительство инициировало внесение поправок в Водный кодекс КР. Они предусматривали запрет на деятельность, влекущую ускорение таяния ледников. Но в документе были исключения — ледники Лысый и Давыдова, расположенные в зоне разработки Кумтора. Предложение вызвало немало критики.

Кабмин аргументировал решение тем, что Кумтор приносит много денег в бюджет и прекратить работу предприятия нельзя. При этом Centerra ранее остановила проект подземной добычи, объяснив это оптимизацией расходов. Хотя, как утверждают геологи, подземная разработка сохранила бы большую часть ледников.

Пока законопроект проходил общественное обсуждение и рассматривался в парламенте, судебные тяжбы по Кумтору перешли в международные инстанции. В 2016 году Centerra подала иск к правительству Кыргызстана из-за затянувшего спора, заявив, что нерешённый вопрос тормозит проект.

Стороны договорились, и в 2017 году парламент принял поправки в Водный кодекс.

Через два года правительство подписало договор с Centerra, закрепив соглашение от 2009-го и отказавшись от экологических претензий. Взамен инвестор обязался выплатить $150 миллионов до 2026 года.

В конце 2019 года на руднике произошло очередное ЧП: в зоне разработки из-за движения ледника сошёл оползень, накрывший двух рабочих. Их тела так и не нашли.

Подобный инцидент случился и в 2012 году, когда движение ледника Лысый разрушило вахтовый посёлок (к счастью, обошлось без жертв). Это происшествие стало причиной установки системы наблюдения за движением ледников.

Наиболее крупное ЧП произошло ещё в 1998 году, когда грузовик золотодобывающей компании, перевозивший цианид натрия, упал в реку Барскоон. Были эвакуированы около 5 тысяч жителей ближайшего села. Тогда правительству выплатили $4,5 миллиона за отказ от предъявления исков и взятие ответственности на себя.

БЫКА ЗА РОГА

После октябрьских событий 2020 года к власти пришел Садыр Жапаров — сторонник национализации Кумтора. Кыргызстанцы ждали, как он будет выполнять одно из своих ключевых обещаний. Ситуацию подогревало то, что ранее власти отказывались от национализации рудника, опасаясь международных исков и неспособности самостоятельно разрабатывать месторождение. Поэтому призывы к национализации считались популизмом.

К активным действиям новая власть перешла в мае 2021-го — парламент принял законопроект, позволяющий Кабинету министров взять Кумтор под временное внешнее управление в случае нарушения экологических требований. На следующий день местный суд постановил взыскать с «Кумтор голд компани» свыше $3 миллиардов за нарушение экологических норм, а потом ещё более $25 миллионов за долги по страховым взносам.

В середине мая Жогорку Кенеш начал рассматривать предложение госкомиссии по проверке КГК о введении внешнего управления. На заседании публике был представлен Тенгиз Болтурук — правительство решило назначить его внешним управляющим. Сам он рассказал, что имеет лицензию канадского инженера, опыт работы в 18 горнорудных проектах в 13 странах и что приехал по приглашению Садыра Жапарова.

По инициативе Президента в декабре 2020 года Болтурука назначили представителем Кыргызстана в совете директоров Centerra, чтобы он мог собрать нужную информацию. Также известно, что ранее Болтурук обращался к властям с предложением расторгнуть соглашение с Centerra, подать в суд и привлечь к ответственности менеджеров компании и бывших премьер-министров.

Госкомиссия заявила о нарушениях со стороны Centerra, в частности о складировании отвалов на ледниках Лысый и Давыдова.

Комиссия также сообщила, что руководство КГК покинуло Кыргызстан и дистанционно отключило систему слежения за движением ледников. По её данным, за годы работы рудника КР получила $1,5 миллиарда, а канадская компания — $11,5 миллиарда, и запасов золота на месторождении значительно больше, чем в официальных отчётах Centerra.

В итоге внешнее управление передали Тенгизу Болтуруку. Оказалось, что государство всё-таки может самостоятельно разрабатывать рудник. За первый месяц удалось восстановить IT-системы, продать 44 тысячи унций золота, выручив $40,3 миллиона и начать складировать отвалы ниже ледников.

У «ЦЕНТЕРРЫ» — ТЯЖЁЛАЯ ПОТЕРЯ

Переговоры с канадской Centerra Gold прошли 23-24 декабря 2021 года в режиме онлайн. Их назвали «последним раундом». По тому, что на официальных фотографиях председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров и внешний управляющий рудником Тенгиз Болтурук выглядят задумчивыми, а у президента «Центерра Голд» Скотта Перри хмурый взгляд, можно догадаться, в каком ключе проходили переговоры.

Руководство «Центерры» участвовало в подобных переговорах при каждой смене власти в Кыргызстане. Всегда, чем бы ни заканчивались споры, канадские инвесторы продолжали разрабатывать месторождение Кумтор.

В этот раз создавалось впечатление, что Кыргызстан намерен навсегда развестись с «Центеррой Голд».

Акылбек Жапаров рассказал о требованиях «Центерры»:

— Они сообщили о принципиальном решении окончательно покинуть Кыргызстан. Они предлагают отдать им 26% наших акций. Мы сказали, что так не пойдёт, у нас много претензий.

Перед вторым раундом переговоров такие международные издания, как Reuters, Financial Times написали, что правительство Кыргызстана пытается урегулировать вопрос во внесудебном порядке, а руководство «Центерры» не исключает возможности решения вопроса путём выплаты компенсации.

«Centerra открыта к решению претензий правительства Кыргызстана путём консенсуса. Однако он должен отражать справедливую стоимость месторождения и компенсацию за ущерб, нанесённый действиями правительства», — говорится в ответе канадской компании.

Кстати, Президент Садыр Жапаров поручал завершить переговоры с канадской компанией до конца 2021 года.

Журнал Canadian Dimension 20 декабря опубликовал статью «Борьба за месторождение Кумтор подходит к концу?» Автор материала, писатель Оуэн Шолк, остановился на некоторых пунктах, связанных с Кумтором, и отметил, что «многие люди поддерживают идею Президента Жапарова о национализации Кумтора», в то же время «для расширения своей власти он ведёт политику, которая нравится народу».

В беседе с «Азаттыком» Шолк поделился своими предположениями — чем может завершиться противостояние правительства Кыргызстана с «Центеррой Голд»:

— Centerra заявляет о наличии инвестиций в Турции и Канаде, что может продолжить работу и без Кумтора. Может быть, такое и возможно. Но на них потеря Кумтора скажется тяжело. Потому что от этого рудника они получали миллиардные доходы.

Оуэн Шолк добавил, что общественность в Канаде не информирована о событиях в Кыргызстане, связанных с Кумтором, а официальная Оттава игнорирует экологические претензии, предъявленные канадским компаниям, работающим за рубежом.

СОНМ СОМНЕНИЙ

Российские эксперты по Центральной Азии тогда, весной-летом 2021 года, рассказали Ia-centr.ru, как ситуация с «Кумтором» может повлиять на внутриэлитные расклады в Кыргызстане.

Андрей Казанцев, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО:

— Действия Президента страны Садыра Жапарова в отношении канадских инвесторов, до недавнего времени работавших на руднике «Кумтор», политически верны. До определённого периода эта ситуация выгодна Президенту.

Ещё до своего президентства Жапаров выступал за национализацию рудника. Сейчас, когда он получил власть, получается, что «мужик сказал — мужик сделал». Он обещал национализировать «Кумтор» — он это сделал. Политически он в выигрыше.

Между тем ситуация с канадскими инвесторами может запустить очень опасную игру: «грабь награбленное». Гарантирует ли нынешний Президент, что этого не случится? Для меня это большой вопрос.

Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН:

— Внутренняя политика Кыргызстана, безусловно, влияет на ситуацию с «Кумтором», но не в контексте конфликта между элитами. Скорее, дело в том, что свой политический капитал нынешний Президент Кыргызстана выстраивал вокруг идеи национализации предприятия. Он был арестован и приговорён к заключению именно как человек, который отстаивал национальные интересы в рамках этого проекта.

Жапаров стал Президентом, и тот лозунг, с которым он боролся за власть, был реализован им на практике.

Сложно судить об экономической подоплёке идеи национализации. С одной стороны, может показаться, что если Кыргызстан возьмёт под контроль все финансовые потоки и будет максимально получать прибыль от деятельности компании, то в республиканский бюджет будет поступать больше средств, чем раньше. С другой, вопрос эффективности и прибыльности работы предприятий под управлением кыргызстанских менеджеров остаётся открытым.

Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ:

— Когда нынешний конфликт только назревал около месяца назад, я предполагал, что ситуация выродится в очередную попытку выдавить из канадцев несколько сотен миллионов долларов. Я был убеждён, что «госплан» заключается именно в этом. Сейчас с назначением внешнего управляющего, «боданием» вокруг программного обеспечения и угрозами взаимных исков, стороны ещё не перешли черту невозврата, но очень близки к ней.

Сейчас не совсем понятно, как развивающийся сценарий может повлиять на внутриэлитный расклад. Есть и ещё найдутся люди, недовольные тем, насколько ретиво Президент консолидирует власть. Они ждут, когда он споткнётся. Есть целые группы, которые тихо сидят в стороне в ожидании, когда Жапаров надорвётся при раскачивании канадских качелей, которые он и начал.

Однако я до сих пор не исключаю возможность, что стороны могут пойти на компромисс. Канадцы заплатят какую-то сумму, власти Кыргызстана снимут свои требования о выплате трёх миллиардов долларов. Однако, если аппетиты властей Кыргызстана окажутся слишком высокими, с точки зрения рентабельности и приемлемости с точки зрения инвесторов — они уйдут, громко хлопнув дверью.

Канадцы, вероятно, торгуются. Их ввела в ступор напористость, с которой новая власть взялась вышибать с них деньги и кинулась пересматривать ранее заключённые соглашения. Конфликт продиктован желанием получить дополнительные ресурсы в бюджет Кыргызстана, которые можно было бы направить на первоочередные нужды, на вопросы, связанные с социальным самочувствием населения.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ…

И вот свершилось невероятное. «Кумтор полностью перешёл Кыргызстану, 100% акций компании теперь принадлежат стране. Centerra полностью прекратила судебные разбирательства в США, Швеции и Канаде», — сказал Садыр Жапаров в обращении к согражданам.

Ранее он анонсировал, что 4 апреля Кыргызстан и канадская Centerra Gold подпишут мировое соглашение о судьбе месторождения. Жапаров отметил, что переговоры с Centerra Gold Inc. «были сложными», несмотря на это, кыргызская сторона отстояла свою позицию. Соглашение заключено, канадская компания согласилась выплатить Кыргызстану более $50 млн единовременно.

«Спор между иностранной компанией и Кыргызстаном пытались представить как дикий захват компании, но мы справились с задачей по заключению мирового соглашения на наших условиях. Решение по Кумтору — это только начало пути к стабильному развитию страны», — отметил глава государства. И добавил:

«По оценкам специалистов, страна сможет извлечь около $5 млрд в течение ближайших 10 лет от работы рудника, будет добыто до 200 тонн золота. По итогам 2022 года ожидаем прибыль от деятельности рудника в размере около $500 млн».

Centerra заявила, что, по условиям соглашения, передаст права собственности на захваченный флагманский рудник Кумптор и покидает страну, положив конец продолжавшемуся почти год спору за право на месторождение. При этом компания получит 77,4 млн собственных акций, принадлежащих госкомпании «Кыргызалтын». Пакет в 26% акций Centerra, по данным Bloomberg, оценивается в 972 млн канадских долларов ($778 млн), исходя из цены акций на закрытие торгов 1 апреля.

…И КАКАЯ ПОЛЬЗА!

В 2022 году «Кумтор голд компани» реализовала 17 284 кг золота. Это на 2 416 кг больше, чем в 2021 году — 14 868 кг драгметалла.

За первое полугодие 2023 года компания продала 5 499 кг золота. От реализации продукции за этот период выручено $341,3 млн, при плановом показателе $287,1 млн.

Кстати, всего за время работы рудника произведено свыше 441 тонны драгоценного металла.

Оборудование на предприятии регулярно проходит плановый ремонт и модернизацию с учётом последних технологических решений в области золотодобычи. Только в 2023 году заменены 4 дизельных генератора общей мощностью 6,4 МВт и снижены расходы на коммуникации и каналы связи на 30%, в том числе на 40% оптимизированы расходы на мобильную и спутниковую связь.

Уже куплены и скоро будут введены в строй две новые башенные мельницы и более

современные чаны выщелачивания. Такой шаг позволит извлекать дополнительно от 7 до 12 тысяч унций золота в год.

Сегодня на предприятии работают 3446 специалистов, из которых 99,9 процента — это граждане Кыргызской Республики. Одним из важнейших направлений в повседневной работе «Кумтор голд компани» является забота об экологии…

***

2 августа 2022 года страна официально стала единоличным собственником золоторудного месторождения «Кумтор». Именно благодаря политической воле и непоколебимой уверенности Президента Садыра Жапарова в том, что природные богатства должны работать во благо простого народа, удалось вернуть золоторудное месторождение Кумтор.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

— «Кумтор голд компани» планирует добыть 14 тонн золота в 2023 году, — руководитель компании Барыктобасов (октябрь).

— Если бы Кумтор передали государству в 2012 году, то наше экономическое положение сейчас было бы намного лучше, — Садыр Жапаров (октябрь).

— В последующие годы «Кумтор голд компани» будет разрабатывать новые месторождения, такие как Тоголок и Жангарт, — Садыр Жапаров (октябрь).

Кабмин выделяет «КГК» один гектар по проспекту Мира для строительства офиса (октябрь 2023 года).

Акылбек Жапаров назвал возвращение Кумтора и ряда компаний главным достижением команды Президента.

— Ущерб в 881 млн сомов по Кумтору почти полностью возвращён. А Тенгиз Болтурук заплатит штраф, — генпрокурор Зулушев (ноябрь).

После национализации Кумтора в бюджет поступило 140 млн долларов в виде дивидендов, что на 39 млн больше, чем за 30 лет работы рудника.

— Каждый грамм золота под моим контролем, — так Президент страны оценил установку 300 видеокамер на Кумторе.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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