Концепция с прицелом на будущее

Прошло ровно три года, как Садыр Жапаров стал Президентом. Не успев сесть в кресло главы государства, он издал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Документ достаточно сложный и разносторонний. Почему он сделал акцент именно на духовно-нравственное развитие народа? Давайте разбираться.

Кыргызстан — многонациональная страна с населением более 7 млн человек. Из них 74% — кыргызы, 26% — представители других национальностей. Здесь живут более 100 этнических групп. Не считая мелких бытовых неразберих, в большинстве своём все живут мирно и дружно. И слава Богу! Но тем не менее Жапаров делает акцент вначале на духовность и нравственность.

Одно из направлений концепции гласит: «Достойное воспитание и качественное образование — основа развития личности. Все уровни системы образования — основа воспитания духовно-нравственного развития личности. Деятельность педагогов и наставников в духовно-нравственном развитии личности осуществляется на высоком уровне профессионализма, добросовестности и ответственности. Развитие личности должно соответствовать её внутреннему миру и индивидуальным способностям».

Здесь можно добавить ещё одно направление — эстетическое воспитание.

«Эстетическое воспитание — формирование эстетического вкуса личности и чувства восприятия красоты, изящества и прекрасного в природе, повседневной жизни, культуре, искусстве. Воспитание эстетического вкуса в познании и умении ценить прекрасное и красоту национальных ценностей — требование времени. Необходимо направить усилия общества на обогащение эстетической сокровищницы всего человечества нашими ценностями».

Скажите честно, давно ли вы были в театре? Например, оперы и балета. Многие однозначно ответят: «Уж несколько лет не был» — и дополнят: «Надо сходить как-нибудь». И на этом всё. Потому что работа, семья, здоровье слабое и ещё много причин. Зато посидеть 2,5 часа в день в интернете всегда время найдётся. А между тем в одном из красивейших театров стран СНГ проходят прекрасные премьеры. Репертуар впечатляет: и Верди тебе, и Россини, и Чайковский.

Отечественные оперные исполнители и танцовщики балета мало чем уступают мировым звёздам, но, к великому сожалению, в большинстве своём залы заполнены лишь наполовину, а то и меньше. А бывают моменты, когда на сцене артистов больше, чем зрителей. Печально ли это? Катастрофично!

Заглянем в библиотеки. Наша страна полна читальных залов любых направленностей. Надо техническую литературу? Пожалуйста! Надо учебное пособие по квантовой психологии? Без проблем! Вы скажете: «В библиотеках никто не сидит, потому что всё есть в телефоне. Погуглил, и готово!» Не всё! Если человек хочет углубиться в самое сердце того, что его интересует, необходимо идти за знаниями именно в библиотеку.

Потому что самые важные и скрупулёзно выполненные труды описаны именно в книгах, пособиях и брошюрах. Их вряд ли перевели в электронный формат. В интернете всё поверхностно, для дилетантов. Но, чтобы стать преуспевающим в той или иной области, надо заглядывать куда-то глубже, чем просто в Википедию. Именно на этом и строится духовная нравственность человека. Это хочет донести наш Президент до народа в своей концепции!

«Семья — основа духовно-нравственного развития личности». Первое и самое важное направление указа.

«В ходе формирования в обществе духовных ценностей государство должно заботиться о целостности семьи, всегда и всесторонне создавать условия родителям», — говорится в тексте. И здесь действительно есть над чем задуматься, ведь по статистике (как же мы все любим нашу дорогую статистику!), в стране разводится каждая четвёртая семья. Разбивается ячейка общества. В чём причина? Измены, эгоизм одного из супругов и многое другое. Здесь каждый случай индивидуален. А между тем развод родителей — стресс для детей, который может не лучшим образом отразиться на их дальнейшей жизни. Как же государство может повлиять на сохранение целостности семьи?

Во-первых, повышением уровня жизни. И Садыр Жапаров не забыл о своих предвыборных обещаниях. Тогда, выдвигая свою кандидатуру на должность главы государства, он обещал повысить уровень жизни населения. Медленно, но верно это идёт своим чередом. Увеличение заработных плат и пособий стало одним из его приоритетов. За последние два года он уделил внимание многим государственным должностям и подписал указы об увеличении их окладов. Так, долгое время забытые всеми труженики библиотек, театров, музеев ощутили надбавку. Не остались в стороне и социальные работники: им также была увеличена заработная плата в два раза.

«Здоровье — основа жизни». А вот здесь проявляется направление уже второй части концепции — физическое воспитание личности:

«Государство и общество должны заботиться не только о здоровье отдельного человека, а считать приоритетной задачей сохранение здоровья всей нации. Укрепление здоровья и генофонда нации — одно из приоритетных направлений воспитания общества. Чтобы в сознании каждого гражданина закрепилось понятие здоровой нации, необходимо прививать навыки здорового образа жизни через спорт как неотъемлемой части жизни и бороться с алкоголизмом, наркоманией».

Про неравнодушное отношение главы государства к спорту известно всем, этому направлению также уделяется внимание. Но если взглянуть немного глубже и вернуться к теме времяпрепровождения в социальных сетях, то станет ясно одно. Сегодня необходимо создавать как можно больше кружков и секций для стимуляции детей к этому самому здоровому образу жизни. Никто не спорит, их немало, особенно в Бишкеке, но стоимость часа занятий для ребёнка, например, в плавательном бассейне слишком высока для простой среднестатистической семьи со средним достатком. А если детей в семье трое или пятеро? О каких занятиях спортом можно говорить? Сразу вспоминается Советский Союз с его бесплатными кружками по любому виду спорта и рукоделию.

Ещё одно направление, которого хотелось бы коснуться отдельно, — экологическое воспитание:

«Бережное отношение к природе — это традиция народа и один из признаков нравственности человека. Рациональное, не причиняя вреда, использование и передача природных богатств потомкам — долг каждого поколения. Воспитательная работа, опирающаяся на богатый жизненный опыт народа и достижения мировой экологической культуры, — залог жизни в гармонии с природой».

Действительно, здесь необходимо вести серьёзную и кропотливую работу, потому как бережному отношению к природным ресурсам следуют не все. Иногда кажется, что люди живут по принципу «после меня хоть потоп». Здесь необходимо содействие работников образования. Объяснять будущему поколению об истощении ресурсов и бережном их использовании нужно уже с детского сада. Кто же знал, что когда-то придётся экономить воду! И это при том, что мы — водообразующяя страна. Далее, электроэнергия. Мы тоже её производим сами, и у нас её вроде раньше хватало с лихвой. И трёхфазка была, и мечты об электробусах… А теперь? Так что учите детей беречь не только ресурсы, но и Землю, на которой они живут, и природу, которая дарит нам свои блага.

Здесь перечислены основные направления концепции, инициированные Садыром Жапаровым в начале своего президентского пути. Будем надеяться, что государственные мужи так же, как и народ, станут неукоснительно следовать его пунктам и создавать благоприятные условия для их достижения.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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