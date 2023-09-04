Генерал-майор Шейшенбек Байзаков:

«МВД Кыргызстана под руководством Улана Ниязбекова, стратегического кризис-менеджера, продолжает активные реформы, в которых нуждается система правопорядка»

Сегодняшний гость нашей редакции — генерал-майор Шейшенбек Байзаков, председатель Общенационального воинского союза «Честь имею», обожжённый огнём ветеран Баткенских событий, известный эксперт и практик в сфере безопасности, отмеченный множеством высоких наград, включая орден «Манаса», заслуженно полученный из рук Президента Садыра Жапарова в 2021 году, офицер с богатейшим опытом, ныне возглавляющий Кыргызстанскую секцию Международной полицейской ассоциации (МПА).

— Шейшенбек Калильбекович, Вы известный профессионал в силовых структурах не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии, СНГ. За плечами — 40 лет, отданных работе в органах правопорядка, включая службу в милицейской элите — уголовном розыске. Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние с общественной безопасностью в республике?

— Считаю, что положительные реформы налицо. Руководство МВД успело даже за короткое время своей работы продемонстрировать завидную эффективность и стремление к прогрессу. Приведу лишь ряд примеров, опираясь на факты.

За последние три года построены и приведены в строй десятки стратегически важных объектов по всей республике. Благодаря госбюджету, донорской поддержке международных партнёров и спонсорской помощи сданы в эксплуатацию современные участковые пункты милиции, ГОМы и ПОМы, ОПЦ, то есть общественно-профилактические центры, посты контроля и здания для сотрудников УВД, ОВД, РОВД, Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, иных подразделений. В Иссык-Кульской области теперь есть жилой дом для работников Тонского РОВД. А в Оше появилась аж 240-квартирная этажка для сотрудников ОВД. Плюс для поддержки сотрудников и ветеранов, не имеющих своего жилья, через Государственную ипотечную компанию переданы 216 квартир по низким ценам. Всё это свидетельствует о масштабной социальной заботе и внимании МВД к своим работникам.

Сказано!

— Потенциал МВД позволяет в полной мере утверждать о его готовности к современным вызовам и угрозам, обеспечить права, свободы и законные интересы граждан, — Президент КР С. Жапаров.

— А что по условиям и качеству исполнения воинского долга?

— Отмечу, что 29 декабря 2022 года церемонию открытия новой казармы Внутренних войск МВД в Бишкеке возглавлял сам Президент страны Садыр Жапаров. В ней размещён личный состав 702-й части ВВ, призванный обеспечивать порядок в столице. На территории созданы все условия для бойцов, имеется солидная материально-техническая база, построены тренировочный зал и спортивные площадки. Вскоре ожидается появление ещё одной в/ч ВВ МВД.

— Какие именно изменения зафиксированы в ушедшем году?

— Успешно завершён ремонт 42 объектов. Это здания ГУВД в главном городе страны, Академии МВД, центрального аппарата самого министерства, других точек. Также произведены финальные работы на 41 объекте.

— Для любой силовой структуры важна мобильность…

— Безусловно. За три года на баланс МВД приняты десятки единиц авто- и мототранспорта. Только в прошлом году их число составило 251, а общая стоимость превысила 76 млн сомов.

— …а также работа с населением.

— МВД укрепляет контакты с местными органами власти и гражданским обществом с целью профилактики правонарушений, активизированы информационно-просветительские кампании по предупреждению преступности, формируются условия для появления обновлённого формата милиции.

— Сейчас очень актуальна тема цифровизации…

— В общественных местах МВД установлено около 3000 видеокамер, а также более 800 камер подключено к Центру оперативного управления Службы общественной безопасности МВД для онлайн-мониторинга. С помощью таких камер удалось выявить и пресечь 5 тысяч 600 преступлений. Арестовано свыше 800 разыскиваемых преступников, в том числе 100 человек по линии Интерпола, плюс предотвращено около 200 различных нарушений порядка и драк, также установлено нахождение 150 без вести пропавших человек.

Для контроля дорожного движения работает проект «Безопасный город», и «Центр мониторинга» контролирует его деятельность. В эксплуатацию введено несколько десятков аппаратно-программных комплексов «Авто ураган». Благодаря этому количество ДТП за последние три года снизилось на 38%, остановлено почти 10 тысяч транспортных средств, чьи водители нарушили правила. С них в госказну собрано более 57 миллионов штрафных сомов.

В целом я уверен: Улан Ниязбеков — именно тот человек, который сейчас необходим во главе МВД. Настоящий кризис-менеджер, кторый призван обновить и улучшить работу ведомства.

Человек на своем месте

Деятельность генерал-майора Улана Омокановича высоко оценивается руководством республики. Неслучайно Президент Садыр Жапаров подчёркивал, что глава МВД потому и остаётся на своём посту, что показывает хорошие результаты.

Благодаря современным технологиям и новым методам общая раскрываемость преступлений улучшилась на 28%. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 68%.

Когда руки на пульсе и пульте

Согласно призыву руководства страны к госведомствам по активному переоснащению МВД всё шире использует компьютерную и оргтехнику. Создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий.

Участковые инспекторы, патрульные и работники передвижных пунктов ОВД начали получать нагрудные бодикамеры для фиксации аудио- и видеоинформации.

Сотрудники соответствующих подразделений обеспечиваются док-станциями, зарядными устройствами, системами хранения данных, аппаратно-программными комплексами с GPS, специальными ретрансляторами, оптическими коммутаторами, SIM-картами, радиостанциями станционарными, автомобильными, портативными, многим другим. На эти цели в ушедшем году затрачено свыше 347 млн сомов.

Прорыв в области управления и контроля

В октябре 2023 года в Службе безопасности МВД запустили проект «Цифровая охрана». Взамен морально устаревшей техники будут эксплуатироваться новейшие пульты дистанционного управления «Проксима», «Навигард» и «Лунь», выпускаемые в Российской Федерации. Создана автоматизированная база данных охраняемых объектов, включающая чертежи и фотографии каждого из них, в пульты внесены списки ответственных лиц и информация о блокировке и защите охраняемых зон. При этом сигнал тревоги от объекта сразу поступает из единой серверной системы на электронные планшеты групп задержания.

Носить — не сносить!

На основании постановления Кабинета министров КР от 7 октября 2022 года № 553 «Об утверждении Положения о нормах вещевого обеспечения сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики» МВД издан приказ №4 от 04.09.2023 года «Об утверждении описания формы одежды сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики, образцов знаков различия, фурнитуры форменной одежды, а также правил её ношения». Согласно нему уже появилась форма нового образца, тёмно-синего цвета.

В общий перечень обмундирования в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах входят также бушлаты, кители, обычная и тактическая обувь, жилеты, плащи, свитеры, шапки, камуфлированная экипировка, ремни.

Мнение генерала

— Меня лично как участника Баткенских событий и прежде несколько лет возглавлявшего там УВД области, особенно радует активность патриотически настроенных энтузиастов в погонах, уделяющих большое внимание этой части Кыргызстана. К примеру, появились здание ОВД Кадамжайского района, воинская часть ВВ МВД и УМП в селе Интернационал в Лейлеке, объекты в Ак-Татыре, Жаны-Жере и Борбордуке, караульное помещение «Головной» в айыле Кок-Таш. В целях усовершенствования связи по линии ОБСЕ получены современные ретрансляторы и радиостанции, установленые в приграничных местностях.

Также отмечу, что согласно данным МВД, именно УВД Баткенской области получило высший индекс доверия населения — с 42,1 балла в 2022 году до 48,6 в 2023-м.

Полицейские всех стран, объединяйтесь!

Генерал-майор Ш. Байзаков является президентом кыргызстанской секциии Международной полицейской ассоциации, организации, появившейся ещё 1 января 1950 года.

МПА объединяет свыше 400 тысяч действующих и отставных полицейских почти из 100 стран. Цели — повышение авторитета правоохранительных органов и улучшение отношений между силовиками и населением.

International Police Association создана в Великобритании после Второй мировой войны. Имеет специальный консультативный статус в Совете Европы, а с 1995 года внесена в перечень международных неправительственных организаций ООН. Девиз: «Служба через дружбу».

Кыргызстанская секция МПА, состоящая из активистов органов внутренних дел, национальной безопасности и прокуратуры, действующих без оглядки на политику, религию, расу или идеологию, была официально принята в состав МПА в столице Греции в 2023 году в ходе 66-го Всемирного конгресса.

Канат ИБРАЕВ.

Фото из архива автора.

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