Республика суровых нравов

Побывать в Дагестане и не заехать в соседнюю Чеченскую Республику, которая находится в нескольких сотнях километров от Махачкалы? Честно говоря, вначале не только маму, но и меня одолевали сомнения, а стоит ли? Наслышана о суровом темпераменте чеченского народа, но когда ещё появится шанс оказаться так близко около страны, обрамлённой горными склонами, и посмотреть на современный чеченский быт? Решено! Едем!

Экскурсовод сразу предупредила, что жители Чечни не приветствуют открытую одежду в виде шорт и маек. Женщинам предпочтительнее надеть юбку или платье ниже колен и прикрыть зону декольте.

Хотя республика, как и Дагестан, относится к Российской Федерации, традиции и предпочтения здесь совершенно отличаются от других округов. Это почувствовалось уже на границе, когда чеченские пограничники стали тщательно проверять наш автобус с туристами, несмотря на то, что мы из одного российского субъекта въезжали в другой. Благо, всё прошло быстро, и первый город посещения стал доступен через несколько минут. Стоит отметить, что все города восстановлены, активно застроились.

Первый город — Шали — удивил своей чистотой и… отсутствием людей на улицах. Редко где встречался прохожий. В Шали перед глазами предстала «Гордость мусульман» — самая большая мечеть в Европе, вмещающая более 30 тысяч человек. Здание, как и многое в Чечне, белого цвета. Фасад выполнен из белого мрамора, специально привезённого из Греции. А центральная восьмиметровая люстра украшена золотом и камнями Swarovski. Нас облачили в специальные длинные платья, выдали накидки на голову и только тогда разрешили войти внутрь.

Аргун — следующий крупный мегаполис. После первой и второй чеченских войн большая часть строений города была разрушена. Восстановление идёт до сих пор. Но уже сейчас можно заметить, с каким старанием архитекторы и проектировщики подошли к строительству современных зданий. Особую гордость у местных жителей вызывает мечеть в стиле хай-тек под названием «Сердце матери». Она посвящена Аймани Кадыровой — матери главы Чечни Рамзана Кадырова. Вокруг мечети расположены парк и водоём, есть и источник с чистой водой.

Но особый интерес у туристов вызывает столица Чечни — город Грозный. Современный мегаполис с небоскрёбами и смотровыми площадками, откуда открывается панорама на весь город. Примечательно, что посетители могут смотреть и фотографировать все стороны, кроме той, где расположена резиденция Кадырова. Там стоят люди с оружием в чёрной форме и внимательно следят, чтобы ни один турист не сфотографировал дворец.

Чеченские девушки очень красивые. Они, как и многие современные дамы, используют макияж, подчёркивающий их красоту, но делают это неброско. Одеваются по последней моде, несмотря на строгие нравы: их одежда изящна, подчёркивающая силуэт, но не откровенна. К слову, полностью покрытых в хиджаб и паранджу мы не встречали.

В отличие от дагестанцев, жители столицы Чечни не заводят в квартирах домашних животных. На улицах вряд ли встретишь бродячую собаку. А если и появится, то её ждёт отстрел. Конечно, есть активисты, которые пытаются защитить братьев наших меньших и даже построили им за городом питомник.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕТАЛИ:

4 В Чечне повсюду можно встретить три портрета: нынешнего главы Чечни, его отца Ахмата Кадырова и Владимира Путина.

4 На многих автомобилях нанесён лозунг «Ахмат — сила!». Таким образом местные жители демонстрируют лояльность к существующей власти.

4 Несмотря на религиозные нравы, во всех мегаполисах Чечни много торговых центров с брендовой одеждой. Местные жители очень любят модно одеваться и следят за мировыми тенденциями.

4 В самом центре столицы располагается восстановленная после чеченских войн православная церковь Архангела Михаила. Это дань уважения чеченского народа русскому. На входе охрана из Росгвардии тщательно досмотривает посетителей в целях безопасности.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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