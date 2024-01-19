Солдаты Победы

В годы Великой Отечественной войны 34 кыргызстанца стали полными кавалерами ордена Славы. Их уже нет с нами, но имена прославленных земляков навечно остались в памяти народа, благодарного им за проявленные мужество и отвагу во время военного лихолетья.



Снайпер-артиллерист

Хусаин Исманов родился 24 января 1924 года в селе Орок под столицей, в крестьянской семье. Окончив 7 классов местной школы, работал секретарём сельсовета колхоза «Джал» Аламединского района. На второй год войны юношу призвали в Красную Армию и направили в запасной полк, где он получил специальность наводчика орудия. Воевал в составе 82-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, освобождал Украину, Польшу, принимал участие в штурме Берлина. Вот как о нём писал в своей книге «Выполняя священный долг» председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда Герой Советского Союза К. Усенбеков: «…В сентябре 1944 года политуправление 8-й гвардейской армии выпустило листовки под заголовком «Равнение на героя». В них говорилось о подвиге наводчика орудия сержанта Хусаина Исманова при прорыве обороны противника и удержании плацдарма на левом берегу реки Висла в районе польского города Магнушев. Его расчёт отразил четыре танковые атаки, подбил два танка, несколько бронетранспортёров с пехотой, подавил пять огневых точек и уничтожил более двух десятков гитлеровцев.

При этом роль самого наводчика орудия в этом бою переоценить трудно. За личные заслуги, отвагу и умелое ведение прицельного артиллерийского огня Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1944 года Хусаин Исманов награждён орденом Славы 3-й степени. Это стало его первой наградой за солдатскую доблесть в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Но не прошло и несколько месяцев, как Хусаин вновь отличился…».

Выписка из журнала боевых действий 82-й гвардейской стрелковой дивизии за 14 января 1945 года: «…В наступательной операции по прорыву глубоко эшелонированной обороны противника на Магнушевском плацдарме гвардии сержант Х. Исманов, находясь со своим расчётом впереди боевых порядков пехоты, дал начало интенсивной артподготовке и, преследуя крупное подразделение гитлеровцев, огнём из своего орудия, уничтожил три дзота, несколько блиндажей и около полутора десятка солдат и офицеров вермахта.

Ставка Верховного Главнокомандования поддержала представление командира дивизии генерал-майора В. Сазонова о награждении Х. Исманова орденом Славы 2-й степени».

Как вспоминал его земляк и однополчанин Герой Советского Союза Иван Гришин, Хусаин пользовался заслуженным авторитетом в войсковых подразделениях дивизии. В трудных ситуациях не терял самообладания и выдержки, действовал по-снайперски, тщательно выбирал цель для нанесения точных и эффективных ударов, а в контрдуэлях с артиллерией противника ему не было равных. Побеждал с большим превосходством.

Полным кавалером высшей награды за солдатскую доблесть Хусаин Исманов стал за два месяца до окончания войны. Участвуя в штурме польского города Познань, его расчёт плотным огнём прикрыл наступающую пехоту, уничтожил парк боевой техники неприятельского гарнизона, несколько огневых точек, оборонительных сооружений и около 30 гитлеровцев. Орден Славы 1-й степени вручил Х. Исманову в Кремле Всероссийский староста Михаил Калинин. После войны Хусаин Исманович жил в Таласе, работал в органах государственной безопасности. 28 сентября 1956 года погиб при исполнении служебных обязанностей. По инициативе директора Чон-Арыкского музея боевой славы Калбюю Менсеитовой его имя увековечено на мемориальной доске на площади Победы в столице.

Подарок от маршала

Исполнилось сто лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Ивановича Гудименко.

Родился он в рабочей семье в г. Пишпеке (с 1926 года — Фрунзе). До войны трудился токарем на заводе металлоконструкций. После призыва в октябре 1942 года в Красную Армию воевал наводчиком орудия в составе артиллерийского полка на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Левобережной Украины, Польши, Румынии, а также в Берлинской и Пражской наступательных операциях. В республиканском архиве политической документации сохранились копии наградных листов сержанта Н. Гудименко, свидетельствующие о его боевых заслугах в своей фронтовой биографии. Вот одна из них.

«В мае 1944 года при отражении контратаки противника на позиции наших стрелковых подразделений в районе румынского города Яссы наводчик орудия Н. Гудименко несмотря на бомбёжку и плотный артиллерийский огонь прямой наводкой подавил миномётную батарею гитлеровцев, уничтожил два танка, 5 огневых точек, 75-миллиметровую пушку и около 90 солдат и офицеров вермахта. Награждён орденом Славы 3-й степени». Тогда же состоялась встреча нашего земляка с главным маршалом артиллерии Н. Вороновым. Прибывшему с инспекцией на передовую линию фронта видному военачальнику рассказали об отважном наводчике орудия, и он пожелал с ним встретиться. Беседа длилась около часа. Маршал по достоинству оценил его высокую боевую подготовку, поблагодарил за образцовое выполнение заданий командования, а в завершение подарил Николаю на память свой портсигар с папиросами «Беломорканал».

Потом была Ясско-Кишинёвская наступательная операция. В середине августа 1944 года полк Н. Гудименко участвовал в тяжёлых боях с крупной группировкой противника, занявшей эшелонированную оборону под румынским городом Васлуй. Пытаясь прорвать окружение и перекрыть дорогу, по которой продвигались советские войска, её пехотные подразделения при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок атаковали боевые порядки наших частей. Заняв тактически выгодную позицию, расчёт Гудименко точным огнём поразил в общей сложности две роты румынских солдат и 12 единиц тяжёлой бронетехники.

Понеся значительные потери, противник попытался прорваться на другом направлении, переправившись через реку Жижия. Развернув орудие, наводчик расчёта несколькими выстрелами уничтожил его плавсредства с пехотой на середине водной преграды.

Командование вражеской группировки, усиленной войсками СС, предприняло психическую атаку, вспоминал Николай Ивановичал уже после войны, на одной из встреч с учащимися столичных школ. Гитлеровцы находились в 10-15 метрах, валом накатываясь на наши позиции. Пришлось на время оставить орудие и отбиваться штыками и сапёрными лопатами. Другими словами, дело дошло до рукопашной.

Держались до последнего, пока на помощь не подоспели бойцы разведбатальона дивизии. Представляя Н. И. Гудименко к награждению орденом Славы 2-й степени, командир полка майор В. Ветров отмечал: «…В боях по разгрому группировки противника под городом Васлуй показал себя смелым и отважным воином, проявил мужество и героизм. Отбив атаку превосходящих сил врага, прицельным орудийным огнём обратил его в бегство. Преследуя противника, лично подбил три танка, уничтожил столько же зенитных установок, шесть миномётных расчётов и до 80 гитлеровских солдат и офицеров…»

В конце 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования передислоцировала 294-ю стрелковую дивизию, в которой служил наш герой, в район боевых действий 1-го Украинского фронта, на Сандомирский плацдарм, для участия в общевойсковой наступательной операции. Расчёт Гудименко шёл в первом эшелоне, обеспечивая продвижение пехотных подразделений и техники. Командование вермахта перебросило на это направление 4-ю танковую армию и три пехотные дивизии. В буквальном смысле бои шли за каждый метр польской земли. В городах и сёлах немцы построили мощные оборонительные сооружения, заминировали к ним подходы, в несколько рядов установили проволочное заграждение.

Армейских начальников гарнизонов заменили офицерами дивизии СС «Мёртвая голова». Особенно ожесточённые бои развернулись за город Новы-Селец Варшавского воеводства в январе 1945 года, где противник сосредоточил крупные силы для его обороны. Связавшись с польскими подпольщиками, полковая разведка выяснила её слабые стороны и передала координаты командованию артиллерийского полка. Расчёт нашего земляка получил приказ в составе батареи поддержать интенсивным огнём наступающие части для прорыва обороны города в обозначенных местах и удерживать его до подхода основных сил. В этом бою Н. Гудименко точной наводкой подавил несколько противотанковых орудий, уничтожил хранилище боеприпасов, 15 единиц бронетехники, до 80 солдат и офицеров противника. 10 апреля 1945 года газета «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Н. Гудименко орденом Славы 1-й степени.

Сергей СИДОРОВ.

Фото из Интернета.

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