Трудное решение

В Доме правительства стоял невообразимый холод, все аппаратчики сидели в своих кабинетах в пальто и тёплых куртках. Мраморные стены, быстро остывавшие в морозные дни, излучали лишь холод, в батареях отсутствовала горячая вода, потому что аппарат не смог своевременно оплатить за отопление Белого дома.

После либерализации цен они в один день значительно подскочили, в то же время финансовая система государства оказалась не готова к их взрывному росту — в казне попросту не оказалось достаточно средств для оплаты всех государственных расходов, заложенных в бюджете. Поэтому все средства направлялись на поддержку первоочередных затрат на зарплату и оплату коммунальных платежей в сфере здравоохранения, образования и обеспечения безопасности. Онемевшими от холода пальцами заведующий отделом экономики и рыночных отношений аппарата правительства Санжар набирал на пишущей машинке «Ятрань» текст проекта постановления правительства о переходе от прогнозирования к индикативному планированию. Он снял трубку и позвонил сотруднику отдела:

— Зайдите ко мне с материалами по индикативному планированию. Да, пожалуйста, захватите данные о положении в экономике и как они соотносятся с нашими прогнозами.

— Данные из Минэкономики неполные, они никак не могут собрать их по министерствам, так как многие предприятия простаивают. Статистика тоже запаздывает, в их районных подразделениях за неуплату отключили телефонную связь, для выезда на места нет бензина…

— Давайте что есть, подумаем вместе, что делать. Я думаю, и на этих материалах можно сделать соответствующие выводы о складывающейся ситуации.

Около получаса они вдвоём анализировали данные о состоянии экономики и пришли к неутешительному выводу — положение критическое. Санжар попросил подчинённого собрать отдел для обсуждения проекта постановления для представления председателю правительства.

— Данные говорят о том, что в экономике республики наблюдается полная дисбалансировка из-за разрыва прежних многолетних связей в рамках единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза и перехода к рыночным методам хозяйствования в условиях независимости. Все бывшие союзные предприятия на территории республики без централизованных поставок сырья и материалов простаивают, в то же время оставшуюся готовую продукцию они не могут отправить потребителям в других республиках, так как система централизованного фондирования поставок полностью демонтирована. Централизованного планирования нет, централизованных поставок по фондам тем более нет — в этих условиях сочтено необходимым перейти на прогнозирование социально-экономического развития. Полноценные рыночные механизмы тоже отсутствуют, у нас попросту не хватило времени их создать, поэтому как-то реально спрогнозировать будущее развитие оказалось практически невозможно…

— Совершенно верно, наши прогнозы, кроме того, что неточны, ещё и ни к чему не обязывают министерства и ведомства, поэтому требовать от них каких-то результатов бесполезно, — вставил кто-то из сотрудников отдела.

Другой сотрудник пошёл ещё дальше:

— Правительство, откровенно говоря, провисло. Мы не знаем, к чему должны стремиться, спрогнозировали и сидим, ждём, сбудутся они или нет. В странах Запада с развитой экономикой результат действий механизмов рынка предсказуем довольно точно. Это позволяет властям определять и за счёт своей социально-экономической политики добиваться желаемых параметров развития экономики на тот или иной период времени, озвученных в период предвыборной кампании. У нас ничего этого нет, поэтому прогнозирование не отвечает текущим целям развития. Остальные сотрудники отдела высказались в целом в том же духе.

— Таким образом, все согласны с тем, что в целях восстановления управляемости экономики нам необходимо вернуться к планированию социально-экономического развития. Но это не должно быть слепое копирование советской госплановской практики, да оно и невозможно при нынешних условиях. Отдел предлагает внедрить методы индикативного планирования на основе достижения определённых индикаторов развития, которые напрямую не имеют отношения к реальному сектору, но в конечном итоге отражают положение в этой части экономики. В частности, правительство должно жёстко контролировать достижение таких показателей, как инфляция, уровень безработицы, средняя зарплата, собираемость налогов, государственный долг, бюджетный дефицит, проценты по кредитам и некоторые другие индикаторы. В индикативном плане на определённый срок как раз и надо утвердить эти показатели, Правительство через их контроль сможет воздействовать на них в целях развития экономики, никак не вмешиваясь напрямую в деятельность субъектов рынка. Для этого мы подготовили проект постановления правительства на этот счёт.

Поэтому сегодня я хочу попасть к председателю, чтобы ознакомить его с нашим предложением.

К председателю правительства он попал только через день. Это был опытнейший управленец, который прошёл все ступени карьерного роста ещё при советской власти, начиная с производства и заканчивая высокой должностью в партийной иерархии того времени. Про него в чиновничьей среде говорили, что он знает, где лежит последний гвоздь в республике, и это было действительно так, поскольку провести его на «мякине» никому не удавалось. Все решения правительства он требовал всесторонне обосновывать, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их необходимости и своевременности. Поэтому Санжар шёл к нему в напряжении, поскольку не был уверен, удастся убедить председателя в правильности предложения отдела или нет. Глава правительства, прочитав проект постановления, сразу же перешёл к делу:

— Санжар, ваше предложение я смогу поддержать, если только буду уверен в понимании руководства республики и депутатов Верховного Совета. Мы окончательно отошли от централизованной экономики, сейчас идёт процесс приватизации государственной собственности, на этой базе мы должны создать частную собственность, которая станет главным институтом рыночной экономики. Это породит конкурентную среду, которая сама станет регулировать развитие всех её отраслей. Но это в будущем. А сейчас планировать производственные показатели невозможно, потому что неизвестно, как поведут себя зарождающиеся рыночные силы в тех или иных условиях. Об этом вы подумали?

— Именно поэтому мы предлагаем утверждать косвенные показатели, не затрагивая производственную сферу, и таким образом государство сможет контролировать макроэкономические показатели функционирования экономики, через них оказывая влияние на участников рынка…

— Это хорошо, что вы усвоили уроки «кейнсианства», по которому государство должно лишь «поливать из лейки» ростки рынка, бережно «окучивать» их, создавая благоприятные условия для развития рыночных сил.

Поэтому в постановлении следует чётко показать, что оно направлено не против рынка, а наоборот, призвано исключительно стимулировать его развитие в республике. С другой стороны, не забывайте, что это вопрос политический, поскольку он связан с нашим фундаментальным выбором в пользу рыночной экономики, это курс Президента и парламента, поэтому нужно очень убедительно, с объективными доказательствами обосновать наш отказ от прогнозирования в пользу индикативного планирования. И потом, даже само слово «планирование» — это как красная тряпка для быка в глазах международных финансовых организаций, прежде всего Международного валютного фонда, с которыми мы подписали кредитные соглашения на сотни миллионов долларов на чрезвычайно льготных условиях. Они же средства выделяют именно под внедрение рыночных элементов в нашу экономику без советских управленческих инструментов, среди которых централизованное планирование считалось важнейшим.

— Поэтому предлагается не классическое социалистическое планирование всего и вся, а только ограниченного круга косвенных индикаторов состояния экономики, никак не касаясь непосредственно деятельности субъектов рынка.

— Согласен. Было бы хорошо, если бы мы отразили в нашем решении опыт других стран, также прошедших этап рыночных преобразований с применением каких-либо форм планирования. Например, есть очень хорошая история с Южной Кореей. С помощью пятилетних планов, аналогичных вашим, они смогли совершить экономический рывок, позволивший за двадцать с небольшим лет войти в клуб самых высокоразвитых стран мира. Их наглядный пример поможет убедить наших рыночников и международные организации в возможности использования методов государственного планирования в экономике, основанной на частной собственности, и у нас в республике.

Санжар поразился содержанием разговора с председателем правительства, который проявил глубокое понимание тонкостей рыночной экономики. Коммунист, если можно так выразиться, до мозга костей, вчера только возглавлявший правительство в советской социалистической республике в составе державы с централизованной экономикой, он хорошо разобрался в проблемах с прогнозированием в условиях зарождавшегося рынка. Придя к себе, он вновь собрал отдел.

— Ребята, должен вам сказать с чувством предельного удивления, что председатель правительства оказался намного более осведомлённым в рыночной экономике, чем мы, закончившие специальные курсы в Международном валютном фонде! Проект постановления надо коренным образом переработать. Главным сделать посыл о том, что предлагаемая мера не направлена против рыночных принципов функционирования нашей экономики в условиях независимого государства. Председатель особо подчеркнул, что наша попытка влиять на рыночные силы косвенными методами лежит в плоскости реализации «кейнсианства» в нашей действительности. Признаться, я и не думал об этом во время подготовки проекта постановления, но при доработке нам всем надо освежить в памяти знания по учению Кейнса, полученные на курсах в международных финансовых организациях. Интересно, когда председатель успел прочитать книгу господина Кейнса, ведь она у нас до недавнего времени не издавалась?

Сотрудники отдела стали оживлённо обсуждать сказанное заведующим и восхищались познаниями главы правительства по данному вопросу. Сразу посыпались предложения в постановление о переходе на индикативное планирование в соответствии с его замечаниями, что они упустили в первоначальном варианте документа. В конце совещания Санжар спохватился:

— Я, оказывается, упустил ещё одно важное замечание председателя. Те, кто проходил стажировку в Сеуле, прошу незамедлительно подготовить информацию по их пятилетним планам, по которым они в своё время работали. Где находится сейчас Южная Корея по уровню экономического развития, вы все знаете, соответственно, их опыт нам может пригодиться в модернизации нашей экономики на основе рыночных принципов. В постановлении это должно найти соответствующее отражение. Это поможет нам избежать отторжения нашего решения от международных финансовых организаций, а также найти с ними в этом

вопросе точки соприкосновения.

С проектом постановления Санжар ещё несколько раз заходил к председателю правительства, пока его не отшлифовали с учётом замечаний Президента республики и профильного комитета Верховного Совета. Для этого ему пришлось изрядно попотеть в соответствующих отделах аппарата Президента и выступать перед депутатами на заседании комитета парламента. Согласовывать с ними постановления правительства было необязательно, но глава правительства во избежание политических издержек после его принятия настоял на этом. Санжар перестал спать, несмотря на увещевания супруги, ночами переговаривался по городскому телефону с сотрудниками отдела, затем садился за старую пишущую машинку, на которой он когда-то печатал свою кандидатскую диссертацию. И так продолжалось около месяца. Наконец постановление о переходе на индикативное планирование вместо подготовки прогнозов после согласования со всеми госорганами подписали. Соответствующие министерства разработали и правительство приняло первый индикативный план социально-экономического развития республики, который стал конкретным ориентиром для работы госорганов в этом направлении. Санжар, наконец, успокоился и на радость своим домочадцам стал засыпать по ночам.

Алымбек Биялинов.

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