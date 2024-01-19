Белая сказка

К зиме каждый относится по-своему. Для кого-то она суровая, холодная и мрачная, для кого-то — задорная, игривая, обворожительная. Её любят и ненавидят, проклинают, ею восторгаются, но уж точно, она никого не оставляет равнодушным. Да, она такая — разная во всех ипостасях, однако неизменно красивая, загадочная, волшебная… Наша нынешняя творческая страничка посвящена царству Её Величества Снежной Королевы.

Лунная соната

Приветствую душой и песнью первый снег.

С какою радостью, нетерпеливым взглядом

Волнующихся туч ловлю мятежный бег,

Когда они с небес на землю веют хладом!

* * *

На сонные луга бросает свет денница,

Красавица Зима являет из кошницы

Холодную лазурь и свежий сонм снегов,

И, растворяя лес очарованьем нежным,

Влечёт поклонников под кровом безмятежным

Предаться волшебству небесных берегов.

* * *

Сквозь снежный занавес и мглу суровых дней

Я на Луну саврасую взираю —

Она, как будто бы на тучи озираясь,

Играет зимний вальс в овациях теней.

* * *

Как звёзды дивный миг в мерцании даруют,

Собой лаская взор неистовых очей…

О, лунный свет, я их к тебе ревную

За сказочный мотив декабрьских ночей.

Февраль

Февраль. Листочек и перо

Мне ночью этой скрашивают думы.

Из руд я извлекаю серебро,

Им озаряю мрак, печальный и угрюмый.

Летит душа, летит во тьму стремглав,

Несётся на крылах остывшей ночи.

Мне ангел, тайну так и не отдав,

В безмолвии благую весть пророчил,

Что завтрашний воскресный Благовест

Разгонит все хулы и происки лукавых.

Наполнит медный колокол окрест

Благим сияньем чистоты и славы.

И племя воронов сорвётся в этот миг

С зимой украшенных, озябнувших деревьев.

Разбудит тишину тревожный крик,

Рождённый в пламени сгорающих поленьев.

В воскресный день всё это, а пока

В тиши ночной я высек ту искринку,

Что светит мне пока издалека.

Я, глядя на ночные облака,

Стихи слагаю с февралём в обнимку.

Печаль

Седая ночь, унылый дом,

Твой взгляд, задумчивый и нежный.

Холодный сумрак за окном

Рукою машет белоснежной.

И снова в полуночной мгле

Под стон надломленной берёзы

По обмороженной земле

Ползут январские морозы.

Грустит заснеженная даль,

Скучает лунная дорога,

И одинокая печаль

Змеёй пригрелась у порога.

Снегири

Снег идёт от зари до зари,

Алой краской берёзы зарделись —

Они в пёструю шубку оделись,

Что им дарят зимой снегири.

Утро заревом красит восход,

Ледяной горизонт украшая.

Смелых птичек весёлая стая

Нас на улицу громко зовёт.

Мы, внимая велениям птиц,

Подле речки встаём полукругом,

Ветерок заслоняя друг другом,

Прогоняем снежинки с ресниц.

А пернатые зрителей ждут,

На подмостках деревьев устроясь,

С высоты белоснежную повесть

Словно песенку хором поют.

И мороз пробудился, и счастливы мы,

Что и с вьюгой безумною спелся,

И теплом наших душ согрелся

Этот крохотный символ зимы.

И падал снег…

С неба падает снег,

В белом вальсе кружится,

Озябшие птицы

Кричат в тишине,

Словно в сказочном сне.

Только ветру не спится —

Он так же, как птицы,

Грустит по весне.

* * *

И снежинки летают,

Всё вокруг заметают,

На ветви ложатся,

Глядятся в окно

С Луной заодно.

Они людям прощают,

Что их убивают,

Даря им тепло.

* * *

Щедро делится снегом

Застывшее Небо,

Временно став

Отраженьем Земли.

А тени легли

На усталые плечи,

Что дрожащие свечи

Согреть не могли.

Первая ночь зимы

Сумерки сгустили небосклон,

Мысли затерялись в полумраке.

Старый тополь в белоснежном фраке

Ёлочке отвешивал поклон.

На хрустальном полотне окна,

Изморозью расписав узоры,

Ночь к себе приковывала взоры,

Нежной благосклонности полна.

И храня красу родимых мест,

Огоньки лениво зажигая,

Звёздами заманчиво мигая,

Обходила медленно окрест.

Вспомнились забытые слова,

Что хлестали память, словно прутья.

Прошлого алеющие струпья

Снова проступили сквозь года.

В закоулках снов найдя приют,

Сверженные призраки былого

Ангелами Бога ледяного

Предо мною снова предстают.

Не под стать растаяла свеча.

Ночь глуха: ни лучика, ни звука.

Стужа в дом врывается без стука,

Зиму за собою волоча.

Ты входи, заблудшая, входи,

Только рану мне не береди,

Грудь мою безжалостно пронзая,

Сердце неутешное терзая,

Душу мне, прошу, не холоди.

Зима

Зима… Пора тоски унылой.

Вот сумрак рушит сон саврасою кобылой,

А стая воронов, усевшись у ручья,

Гадает в заводи, туманом окаймлённой.

И серебрится снег, звездою озарённый,

Где стелется душа, порошу волоча,

А с нею, таинством чудесна и полна,

Уходит в степь полночная луна.

Сей благостный мотив и виждь, и внемли:

Росой небес загадочные земли

Окраплены. И мрачен дивный взгляд,

А сонные брега овеяны метелью,

И виден лес ночной с заснеженною елью…

Едва надел мороз причудливый наряд,

Как в полынье блуждающие взоры

Узрели мглы хрустальные узоры.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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