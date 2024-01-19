Ожидая…

Возможно, где-то есть люди, для которых периоды, когда нужно чего-либо ожидать, не являются неприятными, и переживают они их спокойно, сохраняя позитивный настрой, но я таких не встречала.

Конечно, огромная разница — дожидаться своей очереди на кассу в супермаркете или годами беречь угасающую надежду на судьбоносные перемены. Так или иначе, я не вхожу в категорию тех, кто в сфере ожидания добился выдающихся успехов, но работаю над собой, и есть результат. Однако неприязнь ко всякого рода ожиданиям не избавляет от необходимости время от времени их переживать.

Очереди в различные учреждения зачастую порождают множество негатива. Кто-то торопится, другим тяжело физически в них томиться, иных просто раздражают такие ситуации. Цифровизация позволила создавать электронные очереди, и это несколько ускорило процесс, но не избавило насовсем от необходимости коротать время в ожидании. Меня больше интересует не бытовая, а философская сторона этого неизбежного жизненного явления. Когда вроде бы сделал всё от тебя зависящее для свершения чего-то поворотного, способного поменять обстоятельства бытования, а это долгожданное никак не хочет стать реальностью. Но всё ли зависящее от нас мы действительно делаем для осуществления желаемого?..

Смелые планы и мечты, подкреплённые трудом, верой в успех, напоминают мне семена. Им предстоит в свой срок стать плодоносными деревьями, а до поры придётся медленно возрастать в землях надежды. Эти семена непременно захотят склевать вредоносные мысли: «ты не справишься», «у других получилось, но тебе не дано», «жизнь сложна и опасна, лучше не высовывайся», «откажись от своих планов и довольствуйся малым».

Такие и подобные им поганцы, покушающиеся на будущий урожай, будут многочисленными бандами атаковать разум каждого на пути к успеху. Сначала придётся одержать победу в разуме, чтобы не скатиться в яму отчаянья и самобичевания, терпеливо заменяя упаднические мысли на ободряющие. Ведь если мы не сильны сердцем, то неуверенность и страх погубят на корню любые начинания.

Когда, на ваш взгляд, вы приложили все усилия, которые только могли, для осуществления задуманного, придётся пережить и пору ожидания, а длительность для каждой перемены своя. Кроме борьбы с негативными мыслями можно заполнить это время повышением квалификации, изучением языка, на котором до сих пор говорили только в своих мечтах. Прочитайте о том, чего не знали, да и в принципе, чтение — полезно всегда и даже необходимо, универсальное лекарство от тупости. Займитесь спортом, займитесь хоть чем-то полезным, ожидая.

Но бывает, что не получается создать семью с определённым человеком, не складываются отношения на работе, а что-то не происходит никогда. Подумайте хорошо, прежде чем огорчаться. Быть может, в итоге не случившееся — вам во благо?.. Жизненные предупреждения тоже важно не игнорировать, если не хочется горе вёдрами хлебать.

Любой этап ожидания можно переживать по-разному. Во многом это зависит от личности. Мудрые учатся всю жизнь, не полагают горделиво, что всё познали. И ждать тоже нужно учиться, для сохранения сердечного покоя, прежде всего.

Нина ГОРШКОВА.

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