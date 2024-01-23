Национальная безопасность в приоритете

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил Иссык-Кульскую область. Здесь он принял участие в открытии обновлённого здания Управления Государственного комитета национальной безопасности.

В своём выступлении глава государства выразил уверенность, что здание Иссык-Кульского управления ГКНБ поспособствует улучшению деятельности по обеспечению национальной безопасности, территориальной целостности, сохранению межнационального согласия, укреплению политической и социальной стабильности общества.

«Региональные управления ГКНБ на должном уровне выполняют возложенные на них задачи. Однако задача государства — не только возложить всю ответственность на силовые структуры, но и создать необходимые условия, которые помогут им чётко выполнять свои обязанности. Органы безопасности для нас надёжная опора. Именно поэтому следует создать все условия для предотвращения внутренних и внешних угроз и при необходимости нанести эффективный удар», — сказал Садыр Жапаров и сообщил, что здание Иссык-Кульского управления построено в 1976 году. И за эти 48 лет ни разу не ремонтировалось. Для улучшения материально-технической базы Иссык-Кульского управления ГКНБ и создания нужных условий для работы сотрудников полностью отремонтировано здание общей площадью более 2000 квадратных метров и дополнительно построено 544 квадратных метра. Наряду с этим отремонтирован спортивный зал площадью 517 квадратных метров. Заасфальтировано 1000 квадратных метров.

Садыр Жапаров подчеркнул, что от эффективной деятельности правоохранительных органов зависят укрепление безопасности и соблюдение законности во всех сферах государственного управления. В завершение глава государства пожелал сотрудникам Управления крепкого здоровья, отваги, достижения поставленных целей и благополучия в семье.

После выступления Президент Садыр Жапаров ознакомился с обновлёнными условиями: осмотрел служебные помещения в здании, актовый зал, медико-санитарную часть, а также тренировочный зал и летнее футбольное поле.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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