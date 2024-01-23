Сверили часы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и его заместителем Алексеем Оверчуком в Москве.

Они обсудили двустороннюю повестку дня многопланового сотрудничества, наметили планы по активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Также «сверили часы» по реализации достигнутых ранее договорённостей. Согласовали даты проведения 25-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и 1-й Межрегиональной кыргызско-российской конференции.

Автор: -