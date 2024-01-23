Проекты государственного значения

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл заседание комиссии по отбору национальных инвестиционных проектов и государственных инвестиций.

Решено придать отдельным программам статус «государственного значения». Это строительство Камбар- Атинской ГЭС-1, каскада Казарманских ГЭС и ЛЭП Кемин — Торугарт-500 кВ. Компании, которые заинтересованы в инвестировании в эти проекты, освобождены от налогов на добавленную стоимость, с продаж, подоходного на определённый срок. Также им предоставляется ряд льгот.

Бакыт Торобаев отметил, что такой шаг поспособствует социально-экономическому развитию, созданию рабочих мест, развитию промышленности и сельского хозяйства в регионах.

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