В ГТС подняли государственный флаг

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Центральном аппарате Государственной таможенной службы прошла торжественная церемония поднятия нового флага Кыргызской Республики. В мероприятии принял участие председатель таможенной службы С. Исабеков вместе с личным составом ГТС.
В рамках церемонии под гимн страны знамённая группа вынесла новый флаг и подняла его на флагшток. Предыдущий флаг передан в музей таможенной службы. С. Исабеков поздравил личный состав с поднятием нового флага, выразил пожелания достижения высоких результатов в работе, благополучия для народа Кыргызстана и дальнейшего развития страны.
Дата публикации: 15:56, 23-01-2024
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