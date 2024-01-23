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В ГТС подняли государственный флаг


В Центральном аппарате Государственной таможенной службы прошла торжественная церемония поднятия нового флага Кыргызской Республики. В мероприятии принял участие председатель таможенной службы С. Исабеков вместе с личным составом ГТС.

 

 

В рамках церемонии под гимн страны знамённая группа вынесла новый флаг и подняла его на флагшток. Предыдущий флаг передан в музей таможенной службы. С. Исабеков поздравил личный состав с поднятием нового флага, выразил пожелания достижения высоких результатов в работе, благополучия для народа Кыргызстана и дальнейшего развития страны.

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Дата публикации: 15:56, 23-01-2024

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