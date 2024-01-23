Три источника и три составные части наших отношений

ПО-СОСЕДСКИ

Как известно, в Чолпон-Ате 21-22 июля 2022 года прошла четвёртая Консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии.

Она отличалась от прошлых саммитов тем, что лидеры Центральной Азии встретились в период, когда происходит формирование нового политического и постпандемийного мироустройства. Степень внутрирегиональной сплочённости во многом определит силу голоса Центральной Азии на большом Евразийском континенте.

Определила повестку дня нынешнего высокого форума и меняющаяся парадигма безопасности. С момента проведения прошлого саммита в Туркменистане две из пяти стран Центральной Азии — Казахстан и Узбекистан — пережили срежиссированные извне протестные волнения. В Афганистане произошла трансформация власти, и риски, исходящие из различных террористических группировок, создают угрозу всему региону. Поэтому в своих выступлениях главы государств чётко выделили мысль о консолидации взаимодействия в области безопасности.

Глобальный продовольственный кризис — это ещё один вызов для всего человечества после пандемии. Каждая из стран Центральной Азии реализует собственные стратегии, пытаясь избежать дефицита продуктов питания и стремительного роста цен на них. Однако синергия этих усилий может обеспечить Центрально-Азиатскому региону надёжную продовольственную защищённость. И об этом также шла речь на саммите.

Транспортные коридоры, логистика и взаимосвязанность — эти темы озвучили в выступлениях все пять Президентов. Представленные инициативы нацелены на дальнейшее раскрытие транспортно-транзитных потенциалов стран и улучшение связей, для того чтобы Центральная Азия извлекла выгоды из своего значимого расположения на перекрёстке маршрутов Север-Юг, Восток-Запад.

Региональную ситуацию в водной взаимозависимости также оценили главы государств. Высказанные предложения в практической плоскости могут создать взаимовыгодные схемы партнёрства в регионе.

Идеи, представленные главами Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, свидетельствуют о сильной политической воле к диалогу, компромиссу, согласию, мирному и устойчивому развитию.

Это инициативы, способные изменить правила игры в региональном масштабе и за его пределами.

По итогам саммита подписан пакет документов, а также принято Совместное заявление. Основной пункт этого соглашения: «Стороны подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой, направленной друг против друга, взаимодействуют в целях укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном масштабе, координируют свои усилия по противодействию современным вызовам и угрозам».

Комментируя «Азаттыку» документ, представитель МИД Кыргызстана Авазбек Атаханов отметил, что соглашение базовое и на его основе можно будет вести переговоры об интеграции.

По словам бывшего министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, эта встреча важна для всех государств Центральной Азии, поскольку новые процессы в мире заставляют страны региона работать сообща.

«Геополитическая роль Центральной Азии растёт. При создании этого совета уже были планы постепенно превратить его в политический союз. Я думаю, постепенно это реализуется. В мире происходят сдвиги, идут разговоры о новом политическом устройстве, возникают новые вызовы. Поэтому создание в будущем сильного союза в Центральной Азии с точки зрения экономико-политических вопросов и

безопасности принесёт только выгоду странам этого региона. Такие мероприятия также будут способствовать быстрому решению таких вопросов, как границы, земле- и водопользование», — отметил экс-министр.

ИНИЦИАТИВА ТОКАЕВА

Одним из камней преткновения в реализации идей по сближению между государствами региона может стать проблема нерешённых границ между соседями. Президент Садыр Жапаров предложил превратить границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия: «Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам. Призываю к объединению взаимных усилий в этом направлении».

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, осуществивший полную делимитацию своей границы, готов оказать содействие партнёрам в поиске взаимоприемлемых решений: «Каждый выстрел на межгосударственных границах отдаётся тяжёлым эхом не только в вовлечённых странах, но и во всём регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путём и в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует».

Помимо проблем, связанных с неуточнёнными границами, одной из самых актуальных в регионе остаётся тема нестабильной ситуации в Афганистане. Для граничащего с этой страной Таджикистана вопрос безопасности всегда стоит на повестке дня.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны Центральной Азии внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане. Он отметил, что события, происходящие в этой стране, могут привести к изменениям в геополитическом балансе сил на всём Евразийском континенте.

Садыр Жапаров отметил, что ситуация в Афганистане продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. Он выразил мнение, что необходимо выработать совместную линию поведения в этом направлении, в том числе «приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также заявил о необходимости сотрудничества пяти стран ЦА для сохранения безопасности в регионе. Он предложил поручить министрам иностранных дел проводить встречи для консультаций друг с другом.

С повестки дня не только этого саммита, но и других мероприятий регионального масштаба не сходил вопрос об использовании водных ресурсов. С учётом ускорения процесса таяния ледников во всём мире и потепления климата эта тема только актуализируется.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов, и предложил разработать взаимовыгодные механизмы водопользования:

— Предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья. Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что «Казахстан придаёт особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов для взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек», добавив, что поддерживает строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 в Кыргызстане:

— Мы, Президенты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, обсудили эту проблему. И пришли к предварительным, конкретным и очень полезным договорённостям. Камбар-Атинская ГЭС-1 в Кыргызстане позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства.

Эксперт по вопросам энергетики Жаныбек Оморов дал положительную оценку тому, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан пришли к предварительным договорённостям относительно строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Он рассказал о преимуществах реализации проекта для региона:

— Если объект будет построен, то эта ГЭС принесёт пользу не только Кыргызстану, но и всему региону. Другие страны должны это понимать. Цены на электроэнергию становятся всё выше. Присоединение Казахстана и Узбекистана будет хорошим шагом. Но Кыргызстан должен взять на себя управление и владение проектом. Эта ГЭС даст до 3,5 млрд кубометров воды Токтогульскому водохранилищу.

На встрече в Чолпон-Ате лидеры стран Центральной Азии обсудили такие экономические вопросы, как увеличение товарооборота и строительство совместных логистических центров, одобрили концепцию взаимодействия стран, региональную программу «Зелёная повестка для Центральной Азии» и дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

ПЛЮС ЕВРОСОЮЗ

2 июня 2023 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате.

В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне и развитию партнёрства ЕС — ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определёнными между сторонами.

Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ, в частности, второго экономического форума ЕС — ЦА, состоявшегося в Алматы 18-19 мая 2023 г.; форума гражданского общества в Ташкенте 10 марта 2023 г.; конференции высокого уровня по окружающей среде и водным ресурсам в Риме 23-24 февраля 2023 г.; конференции по взаимосвязанности и министерской встречи ЕС — ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 г. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС — ЦА на следующей встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.

Лидеры следуют соблюдению Устава ООН, уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы её применения и мирного урегулирования международных споров.

Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению его в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом, общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Они призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь, отметив ключевую роль ООН в этом направлении. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также поощрение и уважение прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом, несомненно, важен диалог между ЕС и ЦА по Афганистану, включая итоги четвёртой встречи специальных представителей и специальных посланников этих объединений на встрече 25-26 мая в Ашхабаде, подчеркнув недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступив за активизацию усилий в борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через интернет. Призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций СБ ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет. Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.

Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и Верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским Союзом и Центральной Азией.

Подтверждена совместная приверженность работе по достижению в области устойчивого развития. Они подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства, всеобщих прав человека и основных свобод.

Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией Global Gateway по-прежнему имеют первостепенное значение.

Участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде конференции Европейский Союз — Центральная Азия по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность к активизации сотрудничества как внутри региона, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зелёной, климато — и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. Приветствовали новые инициативы Team Europe в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений, а также исследование по устойчивой взаимосвязанности.

Подчёркнута важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон, важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза.

Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, подтвердив желание работать вместе над повесткой действий по воде и признав, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по её рациональному использованию.

Кроме того, подтверждена необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водноэнергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в регионе. Они призвали к усилению и укреплению практических мер сотрудничества.

Участники отметили негативное влияние аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за активизацию совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.

Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодёжью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках совместной дорожной карты по углублению связей и отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском союзе.

Президент Европейского совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Президент Европейского совета также говорил о продолжающихся усилий по социально-экономическим и демократическим реформам, положительных результатах регионального взаимодействия. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил его с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от Аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.

СОДРУЖЕСТВО НА ШЁЛКОВОМ ПУТИ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью телеканалу «МИР 24» подвёл итоги председательства Кыргызстана в СНГ (публикуется в сокращении).

— В 2023 году в СНГ председательствовал Кыргызстан. Как страна справилась с этой задачей и как вы оцениваете личный вклад Президента Садыра Жапарова?

— Кыргызстан председательствовал в 2023 году в Содружестве Независимых Государств. Как председатель Исполкома СНГ и генеральный секретарь СНГ, я хочу сказать, что оно было наиболее полноценным, особенно после периода нашего пассивного взаимодействия, связанного с пандемией. И поскольку эти ограничения сняли, то в 2023 году Кыргызстану удалось провести большинство мероприятий в очном формате, как у себя в стране, так и в других странах СНГ.

Это заседание Совета глав государств СНГ в октябре 2023 года в Бишкеке, много мероприятий на самом высоком, на среднем уровне, как в Кыргызстане, так и в других странах Содружества. Но наиболее значимыми являются, конечно, заседание Совета глав государств, прошедшее 13 октября 2023 года в Бишкеке; заседание Совета глав правительств, которое также состоялось 27 октября также в Бишкеке; заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, тоже прошедшее в Кыргызской Республике. А также форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ, заседание Информационного совета СНГ в Бишкеке и ещё целый ряд мероприятий.

Эти встречи заканчивались достижением очень позитивных договорённостей, соглашений в рамках СНГ, направленных на укрепление нашего взаимодействия, совершенствования совместной работы. Поэтому все лидеры стран Содружества, собравшиеся в Бишкеке в середине октября, единодушно констатировали успешное председательство Кыргызстана и выражали благодарность руководству Кыргызстана, лично Президенту Садыру Жапарову за успешное председательство.

Наши кыргызские партнёры ещё в конце 2022 года представили концепцию председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств. В ней предусмотрено множество мероприятий, в первую очередь сотрудничество в экономической, гуманитарной, политической сфере и безопасности. И практически все они реализованы, несмотря на некоторые организационные трудности. Пока ещё сохраняются, к сожалению, и транспортные проблемы, не восстановлены все авиамаршруты между странами. Но, тем не менее, все участники прилетели в Бишкек, конструктивно обсуждали насущные проблемы сотрудничества и приходили к договорённостям, подписаны различные соглашения, главное из которых — о свободной торговле услугами, подписанное в июне 2023 года на заседании Совета глав правительств в Сочи. Это, конечно, большое достижение всех стран Содружества. Нельзя не отметить страну-председателя, потому что наконец-то работу над этим соглашением завершили. Оно позволяет представителям стран Содружества, бизнесменам, государственным структурам оказывать услуги свободно на территории всех стран СНГ. Например, граждане России могут пользоваться услугами, которые будут оказывать какие-то структуры из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана. Это значительно расширяет сферу нашего взаимодействия.

Подписан важный документ о промышленной кооперации стран СНГ. Активно его продвигал Узбекистан. Это коллективная работа. Не проходит ни одной недели в рамках СНГ, чтобы не встречались представители самых различных структур стран СНГ и не обсуждали вопросы углубления нашего взаимодействия. Я участник многих заседаний, встреч. И хочу сказать, что мы признаём наличие трудностей. Но не акцентируем внимания на них. Потому что позитивных моментов достижений в нашей совместной деятельности значительно больше.

На мой взгляд, очень важна договорённость о русском языке, как рабочем языке в соответствии с нашими уставными документами в рамках СНГ. И это объективно. Потому что после распада Советского Союза русский язык сохранился и сохраняется до сих пор как живой язык на этом пространстве. Жаль, что пользование им сократилось. Но это, наверное, объективные факты. Уже 30 лет прошло, как государства приобрели независимость. И старшее поколение, и среднее практически во всех странах свободно говорит на нём. Но для того, чтобы не уменьшалась степень пользования русским языком, принято решение учредить организацию, которая способствовала бы сохранению и развитию русского языка. Я хотел бы особо подчеркнуть, что это предложение внесла не Россия, а Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И его поддержали все. Проведена большая работа экспертами по подготовке положения об этой организации, разработке уставных документов. И в октябре 2023 года в Бишкеке подписали договор о создании организации по продвижению русского языка.

Предполагается, что секретариат этой организации будет располагаться в Сочи и участвовать в её работе будут представители тех государств, которые подписали этот договор. И что очень важно — эта организация открыта для участия в ней не только государств-подписантов, не только стран СНГ, но и представителей других государств, где русский язык находит применение. А таких государств достаточно много, и они могут включиться в её деятельность. Предполагается, что будут проводиться международные конференции, форумы, симпозиумы, семинары, направленные на активизацию использования русского языка, на его сохранение. Кстати, прошлый год в СНГ проводился под девизом Года русского языка как языка межнационального общения.

Кстати, деятельность этой организации будет направлена не только на сохранение русского языка, но и на продвижение языков других стран СНГ. И в этом направлении значительная работа уже проводится, в частности, в Московском государственном лингвистическом университете.

Там уже есть кафедры по изучению практически всех языков стран СНГ: казахского, кыргызского, узбекского. Есть кафедры грузинского и украинского. Эти языки в университете тоже изучаются. Это очень важно, чтобы мы сохранили вот эту историческую, гуманитарную общность на пространстве СНГ, которая существовала на протяжении столетий, чтобы наши соседи не удалялись от Российской Федерации, чтобы они могли легко общаться с гражданами РФ.

По официальной статистике, в России 20 миллионов мусульман. А сколько представителей других вероисповеданий и национальностей! Нам очень важно сохранить русский язык. Предполагается, что эта организация будет содействовать изданию и распространению литературы на русском языке в странах Содружества, переводу и распространению в РФ произведений современных авторов из стран Содружествав. Если в советское время этих проблем не было, мы знали и читали многих писателей из советских республик, то сейчас, к сожалению, количество изданий национальных авторов из СНГ существенно сократилось. Это плохо. Потому что мы отдаляемся друг от друга. Вот как раз в год председательства Кыргызстана в СНГ было проведено много мероприятий, связанных с 95-летием известного советского, кыргызского писателя Чынгыза Айтматова. Я встречался с ним, когда он был депутатом Верховного Совета СССР. Это уникальная личность, талантливый человек, который писал как на кыргызском, так и русском языке. И он не только кыргызский, он наш общий писатель. Именно поэтому в 2023 году прошло очень много мероприятий в связи с его 95-летием. Так, в Минске открыли сквер его имени, издано много книг, воспоминаний. Конечно же, хочется, чтобы память о национальных деятелях искусства, литературы стран СНГ, российских авторах и писателях оставалась жива и чтобы люди продолжали читать эти произведения.

— Вы сказали, что в международной организации по русскому языку будут участвовать не только страны Содружества, но и другие государства. Любой может присоединиться или Содружество будет решать, какая страна станет участницей?

— Я считаю, что мы будем приглашать страны, а дальше это уже право других государств или общественных организаций решать, присоединяться им к деятельности этой организации по русскому языку или нет. Достаточно много стран, в которых русский язык и раньше занимал важное место в общественной жизни, и где до сих пор сохраняется интерес к нему, есть пользователи. Это Украина, которая сейчас свернула своё участие, но не вышла из СНГ. Это Словакия, Словения, Чехия, Польша. Русский язык всегда там был в числе языков иностранных, которые в наибольшей мере использовались в повседневной жизни, особенно во времена и Варшавского договора, и Совета экономической взаимопомощи, когда мы тесно взаимодействовали. Но интерес к русскому языку сохраняется, он рабочий язык Организации Объединённых Наций. В ОБСЕ — то же самое. Многие документы там публикуются, издаются на русском языке. И поэтому мы, провозгласив вот эту свободу присоединения к нашей организации, очень надеемся, что другие государства воспользуются этой возможностью.

— В 2024 году председательство в СНГ приняла Россия. Какие бы вы выделили приоритетные направления в работе?

— Что касается экономики, то товарооборот после введения санкций между странами СНГ вырос где-то порядка на 30%. Активизировалось сотрудничество в инновационной сфере, внедрение своих технологий в соседних республиках и государствах. В частности, Россия сейчас открывает ряд автомобильных производств в других странах СНГ. И не только автомобилей, но и сельскохозяйственной техники. Потому что белорусская сельхозтехника давно пользуется авторитетом в СНГ. Это тракторы, комбайны, теперь вот ещё автомобили и автобусы.

Насколько мне известно, белорусские автомобили и тракторы будут производиться в Казахстане. Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном производстве автомобилей. Усилилось сотрудничество в энергетической сфере. Российская Федерация ведёт переговоры, я бы сказал, достаточно успешно, о строительстве атомной электростанции в Узбекистане и Казахстане.

Очень важно для наших стран сотрудничество и в транспортной сфере. Все наши государства транзитные, потому что здесь проходят крупные международные маршруты, магистрали. Товары из стран Азии, особенно Юго-Восточной Азии, транспортируются в Европу через многие страны Содружества. Кроме того, с севера Европы проходят транспортные магистрали в Иран, Пакистан, Афганистан и так далее. И поэтому нам очень важно взаимодействовать в транспортной сфере. Страны Содружества активно поддержали инициативу Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». Китай готов вложить крупные финансовые средства в её развитие и призывает на протяжении нескольких последних лет к сотрудничеству и взаимодействию. Мы надеемся, что совместная реализация инициативы «Один пояс, один путь» будет полезна как для всех стран Содружества, так и для КНР.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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