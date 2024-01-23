Управление с Х

Министерство здравоохранения республики начало серию консультаций со специалистами международных организаций в области здравоохранения и компетентными научными ведомствами по ситуации с возможным возникновением так называемой болезни Х. В главном медицинском ведомстве посчитали, что лучше быть готовыми к неожиданностям, чтобы не получилось так, как с COVID-19, когда в аптеках не оказалось даже обычных медицинских масок.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ

На прошедшем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе неожиданно для многих в повестку дня включили вопрос о так называемой болезни Х. Доклад по этой теме делал лично глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханн Гебрейесус.

В числе других спикеров были не менее компетентные лица: министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади и председатель правления одной из мировых фармацевтических компаний Astrazeneca Мишель Демаре.

Обсуждали, какие усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения планеты к предстоящим вызовам.

Словом, можно предположить, что коронапандемия не была последней и следует ждать новую напасть.

После выступления руководителя ВОЗ многие задались вопросом: а почему эта тема возникла именно сейчас? Ведь если верить главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, изучение патогена, который может вызвать болезнь X, ВОЗ начала ещё в 2018 году, то есть за два года до пандемии COVID-19. Именно тогда создали группу исследователей, в которую вошли 30 человек более чем из 20 стран.

И каковы же результаты? Да по сути никаких, если верить докладу главы ВОЗ. О вирусе ничего конкретно неизвестно. Как он проявит себя, оказавшись в организме человека, тоже непонятно, как и то, что попадёт под удар: дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или сердечно-сосудистая система, а, может, всё сразу. Никто не знает, как можно распознать начало болезни. Готовы ли к выявлению патогена лаборатории, и есть ли у них необходимые для этого препараты.

Напомним, до давосского форума в мире официально зафиксировано несколько потенциально опасных для человека патогенов, способных вызвать пандемию: SARS, MERS, Эбола, Зика, птичий грипп и некоторые другие. Никакого Х в этом перечне не было.

Тем не менее ВОЗ включила эту болезнь в число приоритетных заболеваний. Более того, как заявлено на форуме, она может спровоцировать смертность среди населения планеты почти в 20 раз больше, чем от коронавируса, и вообще вызвать эпидемию планетарного масштаба.

Как же так? Если патоген весьма опасен, почему о нём ничего до сих пор практически неизвестно? И это несмотря на то, что изучением всего, что с ним связано, учёные занимаются с 2018 года. То есть за шесть лет эти светлые головы ничего не смогли узнать? Тогда встаёт вопрос об их компетенции. Или всё же есть информация, но её держат втайне до определённого момента?

Ведь и с ковидом было так же. Во всяком случае, фантастически быстрое появление вакцины и то, с какой настойчивостью заставляли людей прививаться, многим дало все основания предполагать, что коронавирус — дело рук человеческих и к пандемии долго и тщательного готовились.

А БЫЛ ЛИ ОН?

Справедливости ради скажем, что до рассмотрения вопроса о болезни Х в Давосе в некоторые СМИ и телеграм-каналы просачивалась информация о новом патогене, но не было ничего такого, что могло бы вызвать такой интерес.

Давосский форум изменил ситуацию. Теперь о неизвестной болезни заговорили на более компетентных площадках. Министерства здравоохранения практически во всех странах стали искать пути недопущения возможности заражения людей и разработать методы противостояния таинственному вирусу.

— Мы монитором ситуацию ежедневно, также проводим консультации с представителями Всемирной организации здравоохранения, международными экспертами, — заявила «СК» начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава нашей страны Динагул Оторбаева. — Положение действительно складывается неоднозначное. Патоген новый, и информации о нём крайне мало. Такое в моей практике впервые, чтобы о малоизученном вирусе заговорили на таком уровне, как форум в Давосе. Обычно сначала проводятся исследования, а уже после на их основании принимаются какие-то решения. В любом случае у нас есть опыт работы в условиях эпидемии, которая преподала нам хороший урок. Для того чтобы новые вирусы не застали нас врасплох и не привели к колоссальным экономическим потерям и смертям, нужно готовиться к их появлению. Наши медики в считаные часы могут развернуть мобильный госпиталь в любой точке страны, необходимый запас противовирусных препаратов тоже есть, специалисты-эпидемиологи прошли хорошую подготовку. О необходимости наличия специфических препаратов будет ясно только после того, как только микроорганизм-проводник этой инфекции будет изучен.

По её словам, постоянная связь поддерживается и с медиками государств Центрально-Азиатского региона. Лечебные учреждения будут сообщать обо всех необычных проявлениях какой-либо вирусной инфекции. Что касается специфических препаратов, то понятно, что учёные должны быть готовы к появлению тех или иных заболеваний, и после пандемии такая готовность достаточно высокая. Приняты исчерпывающие меры по защите населения от биопроблем.

ОТКРОЙ ЛИЧИКО

Словом, пока отечественный Минздрав предпринимает попытки пресечь возможность попадания к нам неизвестного патогена, учёные разных стран пытаются выяснить и доказать друг другу разные версии возникновения болезни Х.

И здесь снова возникает вопрос: почему же тема возможной новой пандемии возникла в Давосе и именно сейчас?

На этот счёт весьма компетентное мнение в одном из своих выступлений высказал член президиума Российской академии наук Владимир Стародубов.

Прежде всего он усомнился, почему вдруг специфическая медицинская тема возникла именно на экономическом форуме. Для её обсуждения вполне могли бы подойти другие площадки. Например, Глобального медиаконгресса, который ежегодно собирает светил медицины и где обсуждаются последние достижения и вызовы, касающиеся здоровья и жизни людей.

Далее он поставил под сомнение и информацию о высокой смертности от болезни Х.

— Для того чтобы такие выводы делать, необходим полный медицинский анализ, и его проведение одним годом не ограничивается, — пояснил учёный. — Здесь нужны не только математические расчёты, но и многие другие данные. Действительно, науке известны вирусы гораздо более опасные, чем ковид. И какой из них, где и как себя проявит, никто вот так без исследования предсказать не возьмётся.

Единственный выход: готовиться к самым серьёзным неожиданностями, пусть даже вот в таком информационном вакууме. А о вирусе ничего неизвестно, но, тем не менее, приводится конкретная цифра — в 20 раз больше смертей, чем от ковида. Откуда такие данные?

Значительное количество учёных с мировым именем склоняются к весьма щекотливой версии причин возникновения неизведанной болезни — банальная нажива. Ведь известно, что любое новое заболевание требует разработки и испытания специальных лекарственных препаратов, которые стоят значительных средств.

Достаточно привести одну цифру. За время пандемии коронавируса доход некоторых фармацевтических компаний вырос почти в 180 раз по сравнению с началом 2020 года.

В «Роспотребнадзоре» также считают, что обсуждение в Давосе такой специфической темы может иметь вовсе не социальные мотивы.

«Включение болезни X в повестку дня и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывают, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармфирмам, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме. Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х» и своевременного и адекватного реагирования на них», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте ведомства.

Кстати, этой же версии придерживаются и сторонники мирового заговора, утверждая, что новый и ещё малоизученный патоген — творение рук человеческих и создан, чтобы сильные мира сего имели возможность контролировать численность народонаселения планеты.

Любовь БОРИСЕНКО.

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