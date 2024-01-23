И явил себя Бог…

В ночь с 18 на 19 января православные всего мира встречают праздник Святого Богоявления и Крещение Господне. В Кыргызстане по этому случаю прошли праздничные мероприятия, которые, по обыкновению, отличаются широким размахом и собирают тысячи верующих по всей стране.

Епископ Савватий совершил всенощное бдение в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. За богослужением архипастырь совершил елеопомазание, а по окончании обратился к собравшимся со словом:

— Когда Господь пришёл на Иордан, чтобы креститься, писание говорит нам о том, что в этот момент разверзлись небеса. Они разверзлись не для Христа, они разверзлись для нас, для откровения божия для нас. То, что раньше было сокрыто, вдруг открылось в богоявлении…

Владыка подчеркнул, что Господь по плоти родился в вифлеемской пещере. Тогда люди не познали, что он соединился с естеством человеческим. Тайна божества открылась в день богоявления, когда Бог явил себя в полноте — в трёх ипостасях. Первое лицо — Бог Отец, голос которого услышали все присутствующие: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Второе лицо Святой Троицы — крестящийся Господь Иисус Христос, Сын Божий. Третье лицо — Дух Святой, спустившийся с небес в виде голубя.

Также епископ Савватий возглавил божественную литургию. Во время крещения Господня миру впервые за много тысяч лет явилась Святая Троица. Бог Отец возвестил с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17). Бог Сын крестился от руки Иоанновой, а Бог Дух Святой сошёл на Спасителя в виде голубя.

По завершении литургии его преосвященство поздравил прихожан со светоносным праздником:

— Когда люди приходили к Иоанну Крестителю, он говорил им: «Я крещу вас водою, Бог же будет крестить вас Духом Святым». Более двух тысяч лет православных христиан крестят Духом Святым. В то время, когда совершается таинство крещения, после вашего исповедания о соединении с Христом разверзаются небеса и Дух Святый сходит, и Отец Небесный свидетельствует — се сын мой возлюбленный, сия дочь моя возлюбленная. Мы этого не слышим, потому что сначала уверуем, а потом крестимся. И в этом есть смысл таинства.

Затем владыка Савватий совершил чин великого освящения воды на Иордани на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора.

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А 20 января прошло всенощное бдение. По окончании службы владыка обратился к прихожанам с проповедью. Он поведал о том, что главная заповедь, данная человеку Богом, — любовь к Богу и ближнему. Исполняя эти заповеди, человек исполняет весь закон. Человеку от природы свойственно испытывать чувство любви к родным, близким, друзьям, однако этого недостаточно:

— Нам не должно довольствоваться той любовью, которую мы имеем, нам не должно останавливаться на естественном душевном чувстве, которое мы имеем. Нам необходимо продвигаться к духовному. Духовно зрелый человек думает не о своём удобстве, а о том, как бы ему послужить ближнему своему. В крещении человек получает дар любви. Но одно дело — детская любовь к матери, другое дело — любовь матери или отца к своим детям. В процессе своей жизни мы, подобно апостолу Петру при аресте Христа, отрекаемся от Господа, отрекаемся от любви всякий раз, когда стесняемся исповедовать Христа… На примере апостола Петра, трижды отрёкшегося от Господа, мы видим, что Господь после воскресения своего спешит к нему, а в его лице ко всем немощным людям, кто отрёкся от сыновства, к тем, кто отпал. Если мы отпали от Господа, то покаянием вновь соединяемся с ним.

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Что нужно знать о крещенской воде? Эту воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога».

При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь». При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.

Нельзя забывать, что освящённая вода — это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы. Хранить её следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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