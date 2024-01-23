Награда режиссёру

Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов принял режиссёра и сценариста Далмиру Тилепбергенову и вручил ей нагрудный знак «Лучший работник культуры».

Алтынбек Максутов пожелал творческих успехов Далмире Тилепбергеновой и отметил, что в настоящее время министерство предпринимает ряд важных действий по развитию киноиндустрии.

Далмира Тилепбергенова сообщила, что сейчас работает над сценариями к фильмам и мультфильмам.

Режиссёр Далмира Тилепбергенова уже принимала участие в азиатских и международных кинофестивалях с фильмами «Асман алдында» («Под небом»), «Белек» («Подарок») и получила ряд ведущих наград.

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