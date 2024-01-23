Цифровые технологии модернизируют сельское хозяйство Синьцзяна

Следить за ростом урожая в режиме реального времени через свой мобильный телефон, а также автоматически удобрять и поливать фрукты и овощи одним щелчком мыши… Вышеупомянутые высокие технологии для выращивания сельскохозяйственных культур теперь становятся реальностью благодаря быстрому развитию интеллектуального сельского хозяйства в Синьцзяне.

С развитием таких современных технологий, как интернет, технология 5G, дистанционное зондирование со спутника и телеметрия, методы «умного» сельского хозяйства становятся всё более разнообразными — от весеннего и летнего посева до осеннего сбора урожая и зимнего хранения. Во всех аспектах сельскохозяйственного производства нет недостатка в «умных» факторах. Всё больше и больше сфер применения «умного» сельского хозяйства расширяется на просторах сельскохозяйственных угодий Синьцзяна, способствуя переходу к

современному «умному» сельскому хозяйству.

Экспериментальное выращивание превращается в научное выращивание

В недавно построенном центре сельскохозяйственных наук и технологий будущего в Синьцзянском сельскохозяйственном выставочном парке Национальной сельскохозяйственной демонстрационной зоны производства с применением новых высоких технологий города Чанцзи в Чанцзи-Хуэйском автономном округе в Синьцзяне можно увидеть, что в помещении полно цветущей зелени. Здесь представлены такие передовые современные сельскохозяйственные научные технологии, как вертикальное озеленение, спиральный посев по биотехнологии, мобильная многослойная трёхмерная система выращивания на поднятых грядках и автоматическая система возвратно-поступательных вращающихся стеллажей и другие.

Овощная фабрика в центре использует такие передовые технологии, как интенсивные технологии производства, интегрированная система точного орошения и удобрения, автоматизированная система приливного орошения рассадника и другие, которые позволяют достичь высокой степени автоматизации при выращивании помидоров, болгарского перца, фруктовых огурцов, листовых овощей и других видов овощей.

По словам руководителя центра сельскохозяйственной науки и технологий будущего Янь Цзи, более 90% оборудования в теплицах отечественного производства может подключаться к другому оборудованию с помощью сети 5G. Ядро сбора данных используется для передачи сигнала на компьютер, и им можно напрямую управлять через центральную систему управления. От посева до сбора урожая — всё автоматизировано, что позволяет экономить рабочую силу, воду и удобрения.

Цифровая практика начинает давать результаты

В августе 2022 года в уезде Манас состоялся первый форум по высококачественному развитию цифрового сельского хозяйства. На нём определили возможность создания платформы больших данных для цифрового сельского хозяйства, а также необходимость направления развития и распространения такого интеллектуального оборудования, как «умные» электрические шаровые клапаны, оборудование для орошения и удобрения. Секретарь парткома уезда Манас Лю Цян заявил, что за год исследований и практики благодаря внедрению и применению интеллектуальных устройств, дистанционного зондирования со спутника, платформ обработки больших данных, передачи больших данных через интернет, а также использованию мобильных устройств фермеры, используя мобильное приложение, могут дистанционно управлять и проводить точное внесение удобрений.

Он заявил, что, согласно расчётам, установка «умных» электрических шаровых клапанов позволяет экономить около 30 кубометров воды на акр (му) сельскохозяйственных угодий. При полном внедрении данной технологии на одном миллионе акров обрабатываемой земли весь уезд сможет сэкономить примерно 30 миллионов кубических метров воды, что позволит увеличить площадь посевов более чем на 80 тысяч акров. Учитывая средний доход в 1200 юаней с одного акра, это поможет увеличить доход фермеров в уезде более чем на 1000 юаней на душу населения.

«Интегрированная платформа компании для воды и удобрений охватывает почти 600 000 акров земли и планирует охватить ещё 10 миллионов акров обрабатываемых земель в Синьцзяне в ближайшие три-пять лет. Технология интегрированного использования воды и удобрений объединяет орошение и внесение удобрений в единое целое. Путём научной координации и управления водой и удобрениями можно достичь эффективного использования ресурсов, что позволяет сэкономить около 20% удобрений по сравнению с традиционными методами и увеличить урожайность более чем на 5%», — заявил директор филиала компании Xinjiang Xin Lian Xin Chemical Energy Co Ltd. в уезде Манас Фань Хайцян.

Цифровая модернизация «вещей» и людей

Развитие цифрового сельского хозяйства является важной мерой для ускорения модернизации сельского хозяйства и расширения возможностей для возрождения сельских районов. Реализация модернизации сельского хозяйства невозможна без цифровой модернизации «вещей», как и без цифровой модернизации людей.

Чтобы ускорить развитие цифрового сельского хозяйства и подготовить больше новых фермеров, способных адаптироваться к развитию цифрового сельского хозяйства, в уезде Манас построили крупнейшую в Синьцзяне учебную базу цифрового сельского хозяйства. Там проводится обучение по научному управлению водой и удобрениями, навыкам дистанционного управления при применении воды и удобрений. С начала этого года было проведено восемь масштабных тренингов по продвижению и применению цифровых сельскохозяйственных технологий: 18 тысяч фермеров стали знатоками цифровых сельскохозяйственных прикладных технологий, а 379 человек получили квалификационный сертификат нового профессионального фермера.

Ла СЯОФЕЙ.

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