От количества к качеству

Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на месте ознакомился с деятельностью Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ, а также государственного предприятия «Кыргызмамасылтукум- завод» в Сокулукском районе.

В настоящее время в племенной биолаборатории института постоянно ведутся работы по генетическому совершенствованию и повышению потенциала искусственного осеменения крупного рогатого скота, обеспечению жидким азотом технических осеменителей в регионах.

«Мы переходим от коли-чества к качеству только тогда, когда получаем семена генетически чистокровных животных. Это одно из приоритетных направлений на сегодняшний день. Также надо сделать акцент на отечественных пастбищных семенах, которые адаптированы к климатическим условиям и прошли тестирование», — сказал Бакыт Торобаев.

В этом направлении руководителям районов, акимам, техникам и фермерам поручено организовать специальные учебные семинары. Кроме того, руководителю ГП «Кыргызмасылтукумзавод» Сокулукского района следует подготовить сметный проект по полной реконструкции предприятия.

Автор: