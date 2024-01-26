Главком и его армия

Сегодня даже самые упёртые скептики признают, что за три года президенства Садыра Жапарова во всех сферах жизни страны наметились конкретные позитивные изменения.

Он первый в истории Кыргызстана глава государства, который честно и последовательно выполняет обещания, озвученные им на инаугурации 28 января 2021 года: вытаскивает страну из коррупционного и криминального болота, поднимает экономику, улучшает жизненный уровень кыргызстанцев, во внешней политике придерживается многовекторного сотрудничества с мировым сообществом, ставя на первый план интересы республики. А ещё жёстко сажает на место «буйную» часть оппозиции, преследовавшую цель развалить страну, и поддерживает конструктивные силы.

Особое внимание Президент уделяет совершенствованию системы обеспечения военной безопасности. При его непосредственном участии разработана и введена новая военная доктрина, отвечающая современным вызовам и угрозам глобального и регионального уровней. Созданы Республиканский штаб по реагированию на кризисные ситуации, а также Комитет начальников штабов силовых структур для эффективного взаимодействия и координации в таких случаях с органами государственной власти, министерствами и ведомствами. Кроме того, оптимизируется система управления войсками с упором на части и подразделения, дислоцированные в южном регионе.

Если говорить конкретно о Министерстве обороны, то здесь, по оценке международных военных экспертов, с подачи Главнокомандующего Вооружёнными силами Садыра Жапарова сегодня наблюдается настоящий бум преобразований и новаций, направленных на повышение уровня их боеспособности. По словам главы оборонного ведомства генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова, Президент до мелочей знает положение дел в армии, вносит конструктивные предложения по её укреплению, оказывает помощь в оснащении всеми видами высокоточного оружия и современной техники.

Так, для охраны воздушных рубежей страны приобретён зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Печора»-2М». Он подтвердил свою надёжность в ходе одного из международных учений, когда, совершив многокилометровый марш, учебно-боевыми пусками ракет точно поразил все цели. Более того стало возможным значительно повысить боевой потенциал артиллерии, почти полностью обновить парк транспортно-боевой авиации посредством закупки летательных аппаратов, БПЛА, необходимых запчастей и капитального ремонта, а также восстановить большое количество автомобильной и бронетанковой техники, находившихся на консервации. Особо отметим, что впервые за все годы суверенитета за счёт республиканского бюджета реализуются крупные проекты в сфере снабжения Вооружённых сил всем необходимым.

Как считает большинство кыргызстанцев, Президенту Садыру Жапарову за короткий срок удалось кардинально преобразовать армию, сделать её профессиональной, мобильной, с высокой степенью боеготовности, способной в любой момент достойно отразить внешнюю агрессию и защитить целостность страны, а ещё вернуть её авторитет в народе.

Такого же мнения придерживаются руководители военных ведомств ряда зарубежных стран. Участвуя в международных тактических учениях различного уровня и направленности, наши военнослужащие демонстрируют хорошую подготовку, мастерство и слаженность. Выполняя учебно-боевые задачи, действуют не хуже других, а в некоторых случаях даже лучше.

Под постоянным контролем Главнокомандующего — условия службы и социальное сопровождение защитников Отечества. Об их армейских буднях знает не понаслышке. Вместе с министром обороны часто посещает воинские части и гарнизоны с внезапной проверкой боеготовности, встречается с солдатами, офицерами и их семьями, глубоко интересуется их жизненными проблемами. Как правило, по итогам таких встреч принимает решение о дополнительных мерах по улучшению условий службы и быта военнослужащих.

Строятся новые военные городки, капитально ремонтируются жилые объекты и инфраструктура старых. В полном объёме финансируются ипотечные программы приобретения жилья для военных. Дополним, за годы президенства Садыра Жапарова во исполнение его указаний постановлением Кабинета министров личному составу Вооружённых сил трижды значительно повышались должностные оклады и установленные ранее надбавки. Вот только один пример. Воинским подразделениям, дислоцированным в Баткенском, Лейлекском районах Баткенской области и в Чон-Алайском районе Ошской области — в размере 30 тысяч сомов в месяц.

Достаточно высокие показатели служебно-боевой деятельности по итогам прошлого года руководство Министерства обороны связывает с понятными, чёткими приказами и распоряжениями главнокомандующего ВС, его способностью определить стратегические направления по повышению уровня боеготовности армии. С другой стороны, он поддерживает новаторские идеи самих военных и помогает претворить их в жизнь. По инициативе министра обороны создан Научно-исследовательский и инновационный центр для изучения теории и практики строительства и применения Вооруженных сил, а также подготовке и повышению квалификации кадров для всех родов войск. Вышла на полную производственную мощность отдельная центральная база по ремонту вооружения и военной техники в Балыкчи, оснащённая современным технологическим оборудованием. Кстати, здесь уже приступили к сборке отечественного бронированного автомобиля ГАЗ- 66М. Вполне вероятно, что предприятие может стать первой ласточкой-объектом зарождающегося военно-промышленного комплекса страны.

К другим определённым достижениям оборонного ведомства за отчётный период при содействии Главнокомандующего ВС можно отнести подписание и ратификацию Соглашения между Россией и Кыргызстаном о создании Объединённой системы ПВО, реализация которого позволит существенно укрепить противовоздушную оборону нашей страны, повысить уровень боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, увеличить в учебных планах практических занятий по горной подготовке и в полевых условиях, приближённых к боевой обстановке, наращивание сил и средств всех родов войск, масштабную модернизацию и заметное пополнение парка боевой техники, успешную реализацию проектов по качественному улучшению медицинского обеспечения, норм общевойскового пайка и другие.

Достигнуты неплохие результаты по привлечению внебюджетных средств. В рамках военного сотрудничества со странами — партнёрами (Россия, Казахстан, Китай, США) оказана внушительная военно-техническая помощь.

Учитывая сложную обстановку в мире и, в частности, в Центрально-Азиатском регионе, глава государства придаёт важное значение развитию многостороннего военно-политического и военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ и двустороннему взаимодействию с зарубежными странами в этой сфере. Войсковые подразделения Министерства обороны и других силовые структур — постоянные участники учений этих организаций. В октябре прошлого года на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны прошёл заключительный этап оперативно-стратегического учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Отрабатывались задачи миротворческих сил по ликвидации группировок международных террористических организаций, проникших на территорию государства для дестабилизации внутриполитической обстановки, а также постконфликтному урегулированию в кризисной зоне, освобождению заложников и оказанию помощи пострадавшему населению. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров поблагодарили главу нашего оборонного ведомства за хорошую подготовку и проведение крупномасштабных манёвров, отметив профессионализм и инициативу военнослужащих.

Выступая в мае 2021 года на встрече лидеров стран ОДКБ, Садыр Жапаров подчеркнул приверженность Кыргызской Республики к конструктивному международному сотрудничеству по обеспечению глобальной и региональной безопасности, принимая на себя обязательства эффективно и последовательно противодействовать современным вызовам и угрозам. Своё слово Президент держит крепко, впрочем, как и в других делах, планах во имя благополучия страны. Такой вот у него характер и стремление служить народу…

Сергей СИДОРОВ.

Фото пресс-службы Министерства обороны.

Автор: -