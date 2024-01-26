В плену у плёнки, или Аналоговый портрет времени

Плёночная фотография — необычное искусство, которое перемещает нас из прошлого века в мир прекрасного, но строгого подхода к запечатлению жизненных мгновений. В столичном бизнес-центре «Ололо-хауз» состоялось открытие фотовыставки плёночных снимков, где собраны работы известных отечественных фотографов Сергея Новосёлова, Алимжана Жоробаева, Вячеслава Оселедко и их молодых коллег из Кыргызстана, России, Узбекистана и даже Великобритании Эльмиры Хасановой, Аку Шаршеевой, Адэли Айтымбетовой, Махамаджана Халбутаева, Ильи Денброва и Майкла Александра Джоба.

В выставочной экспозиции представлено около 70 чёрно-белых и цветных фотографий: пейзажи, портреты, снимки из городской жизни, бытовые сценки, как постановочные, так и репортажные фото, сделанные камерами, которые намного старше самих авторов. Фотоснимки запечатлели интересные моменты жизни Бишкека, республики, других стран и их жителей.

Фотографы отмечают, что аналоговые камеры и аппараты позволяют сделать лишь ограниченное количество кадров, поэтому каждая фотография становится ценной. Плёнка возвращает гипнотизм и магию в фотографии. Кадры играют светом и необычной цветовой палитрой. К тому же, качество самого изображения лучше. На фотографиях нет шума, они отличаются динамичностью и глубиной цвета. Это не просто снимки, а целая фотографическая культура, проявляющаяся в уникальных нынче не использующихся техниках фотографии, оформлении фоторабот, стилях фотосъёмки.

Выставка словно машина времени — это панорама и, если хотите, учебник по искусству, фотографии и истории нашей страны. Это и жанровые сценки, и пейзажные картинки, и арт-фотографии, и первоклассные репортажи.

Аналоговое творчество плёночников — весомый вклад в современные тренды отечественной фотографии. Коллективное сознание эпохи «гласности и перестройки» определило заказ на острый социальный репортаж, шокировавший патологическую физиологию больного общества. Развал СССР и становление нового отечественного капитализма отражены и едкой «фоточернухой». В этом стиле вплоть до репортажей из морга снимали наши фотографы в середине 90-х годов. Противоестественная любовь к негативу не обещала быть вечной, на смену «жести» пришла реклама потребительской культуры, её непреложный закон гласит: чтобы продать нечто, надо сделать его фотогеничным.

Сегодня фотография фиксирует обязательные атрибуты «красивой жизни» и успеха, гламурный конвейер путешествий по экзотическим странам, ресторанное меню. Она также запечатлевает позитивные изменения среды обитания — стремительный бум в городах, возрождение национальных святынь, художественный ренессанс.

И, задавая стандарт достойного поведения, потребления и красоты, предлагает социальные символы, закрепляет композиционные каноны. Фотография выручает человека в его естественном желании гармонизировать мир, преодолеть его враждебность, вызвать позитивные эмоции, став визуальным камертоном современной жизни, главным инструментом рекламы, интернета, социальных сетей. Это доказывают и работы современных фотохудожников нашей страны и их зарубежных коллег, представленные вместе с коллекцией старинной фототехники. Выставку организаторы посвятили плёночной фотографии и ручной фотопечати, с которой начинали свою творческую деятельность и сами авторы экспозиции: известные бишкек-ские фотографы Сергей Новосёлов, Алимжан Жоробаев и Вячеслав Оселедко. Их работы, снятые за последние годы, и составили весомую часть в целом масштабной и эмоциональной фотоэкспозиции.

Такие выставки всегда будут привлекательны и интересны не только фотографам или коллекционерам старых аппаратов, но и людям, которые интересуются историей в принципе. Через развитие методов съёмки можно проследить изменения в науке и культуре на протяжении практически двух столетий в разных странах мира. Отдельная тема — тренд на старые технологии — плёночные и полароидные.

Эта фотография сегодня по-прежнему популярна среди любителей, но и профессионалы, несмотря на наличие мощных цифровых камер, часто обращаются к альтернативным методам съёмки. Их преимущество — размер кадра. Если мы отсканируем работу, снятую на пластину, она всегда будет по размеру и качеству лучше, чем узкие цифровые снимки. А ещё ручная работа ценится больше. Человек, который занимается альтернативной съёмкой, вкладывает в это максимум труда и творчества. Кроме того, все авторы не могут снимать только на цифру, каждый ищет свой художественный язык. Это как в живописи: кому-то ближе уголь, кому-то — пастель, а кому-то — масло и акрил.

В одном зале размещено около 70 чёрно-белых и цветных фотографий, портретов, слайдов. Снимки сделаны в последнее время в разных странах девятью фотографами-профессионалами и демонстрируют разнообразие жанров, в которых специализируются авторы: природные пейзажи, журналистский репортаж, архитектурная съёмка, жанровые сценки, портреты, путешествия. На них представлены как уникальные события, так и повседневная жизнь, а также студийные композиции. Выполненные в цвете, а чаще чёрно-белые снимки обращены к различной тематике: проблемам самоидентификации человека, его связи с миром, окружающим пространством. Большинство работ находится на грани портрета и стрит-арта, что также заставляет переосмыслить понятие портретного жанра и подумать, как человек взаимодействует с городом, природой.

Фотографию называют письмом света, значит, её можно читать, как и любой другой текст. Но этому нужно учиться, ведь текст мы не сможем прочитать, не зная языка. Выставочные кадры обращены к духовной жизни человека, с помощью длинной выдержки и вниманием к свету художники пытаются разгадать, что скрывается за реальным изображением: разглядеть то, чего мы обычно не видим и не замечаем. В данном случае портрет — это метафора, и выставка позволяет получить представление об этом жанре. Одна из серий С. Новосёлова посвящена архитектурным памятникам столицы и страны, увы, ветшающим и подвергавшимся ремонту, городскому зодчеству. Казалось бы, что может быть проще и скучнее, но снимки запечатлевают индивидуальность изображаемого объекта и цепляют его историей и цветом. В этих снимках, конечно, важен свет.

В работах А. Жоробаева, Э. Хасановой, В. Оселедко, М. Халбутаева место человека в портрете занимают предметы домашнего интерьера, городской среды и занятные природные уголки, как правило, ведущие диалог со зрителем, с человеком в кадре или окружением. В экспозиции также встречаются фотографии, в основе которых лежит эксперимент (работы М.-А. Джоба, И. Денброва, А. Шаршеевой, А. Айтымбетовой). Это кадры, которые выходят за рамки привычного понимания портрета и заключают в себе определённую идею. Авторы с помощью фотографий исследуют конкретную проблему. Самые запоминающиеся среди работ-экспериментов — те, где фотохудожник поставил перед собой цель поймать момент, когда человек находится в отстранённом состоянии, уловить его выражение лица, передать эмоции. Результат поражает — изображение впечатляет и врезается в память.

Авторы плёночной фотографии эмоционально запечатлели в схваченных камерой кадрах-мгновениях жанровые сцены, архитектурные объекты, экологические пейзажи. Авторская печать имеет художественную коллекционную ценность, ведь таким образом фотограф получает возможность максимально донести до зрителя те чувства и идеи, которые посещали его в момент съёмки. Задача выставки не только в том, чтобы познакомить зрителей с удивительными ландшафтами Кыргызстана и других стран, предоставив им возможность увидеть самые укромные уголки природы, но и в том, чтобы передать уникальную атмосферу настроения самих участников съёмки. Эта экспозиция — не только попытка ренессанса плёночной фотографии, но возможность самим посетителям поучаствовать в творческом процессе. Для них провели интерактивный мастер-класс по загрузке плёнки в аппарат и правильному извлечению.

Рассказали авторы также поучительные и забавные истории, связанные с самим процессом. По словам фотографов, им хотелось бы показать всем, кто увлекается фотосъёмкой, что необязательно покупать аппарат за 5-10 тысяч долларов, чтобы рассказать маленькую историю фотографии. Достаточно просто рук и головы. Можно ведь снять телефоном и плёночной мыльницей 20-летней давности. У одного из авторов, Сергея Новосёлова, по профессии горного инженера, есть весьма старые аппараты, которые до сих пор в рабочем состоянии. Он считает, что у этой техники своя особая аура, превращающая весь процесс в таинство. Начиная от момента, когда человек берёт аппарат в руки, и до того периода, когда он проявляет плёнку и печатает снимки. Кстати, на выставке каждый зритель мог попробовать себя в роли фотографа и сделать несколько кадров на память, которые потом выставили в формате «фотосушки».

Сейчас в Бишкеке действует ряд лабораторий, где всё, начиная от фотосъёмки до печати, проходит вручную с химическим процессом. Это занимает немало времени, но результат, как считают профессионалы, стоит того.

Современный фотограф делает две тысячи снимков, а потом долго выбирает пару-тройку нужных из них и обрабатывает в редактуре. Уже есть мода на обработку цифровых снимков под плёночные, и это считается немалым искусством. А тут взял и снял на плёночный аппарат, проявил, отпечатал без всяких заморочек. Просто аналоговая съёмка на плёнку заставляет её автора 20 раз подумать, прежде чем нажать на спуск. Старшее поколение фотографов оценило то, что плёнка сейчас снова входит в моду. Фирма «Кодак» начала её выпуск, и мы видим, что развитие идёт по спирали.

Авторы рассказали, что когда оправляются на интересную съёмку, то берут с собой две-три камеры: пару плёночных и цифровую. У каждого снимка — своя история, которую авторы хотели бы поведать людям.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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