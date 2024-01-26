Укрепление международных связей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, руководителем представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хассаном Накви.
Они обсудили сотрудниче-ство в области энергетики и водных ресурсов, а также предстоящий визит исполнительных директоров Группы Всемирного банка в нашу страну.
По итогам переговоров между Кыргызстаном и Группой Всемирного банка подписаны соглашения «О создании и деятельности представительств Группы Всемирного банка в республике» и «О проекте развития возобновляемой энергетики КР — Фаза 1». Документы поспособствуют дальнейшему углублению и укреплению двустороннего сотрудничества.
Отметим, что Всемирный банк оказывает поддержку в сфере энергетики, в частности финансирования проекта по подготовке технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1.
Дата публикации: 15:56, 26-01-2024
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