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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Укрепление международных связей


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, руководителем представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хассаном Накви.

 

Они обсудили сотрудниче-ство в области энергетики и водных ресурсов, а также предстоящий визит исполнительных директоров Группы Всемирного банка в нашу страну.

 

По итогам переговоров между Кыргызстаном и Группой Всемирного банка подписаны соглашения «О создании и деятельности представительств Группы Всемирного банка в республике» и «О проекте развития возобновляемой энергетики КР — Фаза 1». Документы поспособствуют дальнейшему углублению и укреплению двустороннего сотрудничества.

 

Отметим, что Всемирный банк оказывает поддержку в сфере энергетики, в частности финансирования проекта по подготовке технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1.

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Дата публикации: 15:56, 26-01-2024

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