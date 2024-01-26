МИД поработал на отлично

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства иностранных дел по итогам 2023 года и задачам на текущий год.

Глава Кабмина отметил позитивные результаты работы внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что министерство проводит многовекторную внешнюю политику и защищает интересы государства.

В прошлом году состоялся ряд мероприятий на высоком государственном уровне, всего проведено порядка 180 заседаний. Также подготовлено и подписано 600 международных соглашений и документов, из них 150 — двусторонних, 450 — многосторонних.

Акылбек Жапаров поставил перед министерством ряд важных задач в текущем году. В частности, усилить работу по экономической дипломатии, реализации масштабных инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбар-Атинской ГЭС-1, привлечение инвестиций в страну, содействие увеличению объёма экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, бутилированной воды в зарубежные страны.

По итогам заседания коллегии дан ряд поручений.

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