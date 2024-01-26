«Канжар — XI»

На территории Республики Индия проходит совместное кыргызско-индийское учение сил специального назначения «Канжар — XI». Кыргызстан на них представляет воинский контингент войсковой части 52806.

В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие отработают вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооружённых формирований в условиях горной местности. Завершится учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения.

Напомним, что учение «Канжар» в прошлом году проводилось на территории Кыргызстана.

Автор: -