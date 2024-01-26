ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На территории Республики Индия проходит совместное кыргызско-индийское учение сил специального назначения «Канжар — XI». Кыргызстан на них представляет воинский контингент войсковой части 52806.
В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие отработают вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооружённых формирований в условиях горной местности. Завершится учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения.
Напомним, что учение «Канжар» в прошлом году проводилось на территории Кыргызстана.
Дата публикации: 15:55, 26-01-2024
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