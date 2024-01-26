Экология, климат и вода — фундамент эффективной внутренней и внешней политики

Вопросы политики в области экологии, изменения климата и водных ресурсов всегда были в центре внимания профессиональных интересов автора на протяжении всей его более чем 30-летней карьеры на национальном и региональном уровнях. Причём если первую часть этого периода составляли вопросы национального уровня, то вторую — регионального, поскольку ему приходилось работать в экологических организациях регионального уровня.

Приобретёенный опыт работы позволял сравнивать подходы экологических и водных ведомств стран Центральной Азии, проводить анализ эффективности их политики по этим вопросам, понимать интересы, порой весьма противоречивые и сложные, национального и межгосударственного уровней, на дву- и многосторонней основе. Не только интересы на уровне отраслевых министерств и ведомств национального уровня, но и то, как они отражались на вопросах регионального сотрудничества и межгосударственных отношениях, приводя к росту напряжённости из-за некомпетентной позиции отдельных министерств и ведомств, которую мало кто понимает ввиду частой сменяемости руководителей и специалистов этих самых министерств и ведомств.

По этим крайне важным вопросам написано очень много статей за последние более чем 15 лет, с конкретными предложениями по оптимизации нашей политики — внутренней и внешней. В 2021 году даже выпущен сборник статей «Экология и климат. Кыргызстан в XXI веке», где автор собрал статьи, отражающие видение проблем, и предложил пути их решения.

В этом отношении последние шаги руководства Кыргызской Республики позволяют сделать вывод, что наконец-то высокопоставленные чиновники стали лучше понимать важность вопросов экологии, климата и водных ресурсов, уделять должное внимание использованию воды и активнее высказываться о необходимости сотрудничества с соседями. Об этом свидетельствует мониторинг выступлений Президента страны Садыра Жапарова на различных международных форумах и национальных встречах, анализ которых проводился в ряде авторских статей прошлого года.

В дополнение к ним Президент страны на II Народном курултае в декабре прошлого года заявил о планах повышения статуса органа по управлению водными ресурсами и буквально сразу же подписал документ о создании Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Более того, назначенный глава ведомства Бакыт Торобаев стал одновременно и заместителем председателя Кабинета министров. Это действительно свидетельствует о серьёзности намерений поднять вопросы эффективности использования водных ресурсов на качественно новый уровень.

Следует отметить, что из порядка 300 заданных Президенту вопросов с трибуны Курултая почти половина связана с водными проблемами (40% — недостаток поливной воды, ирригация, экология). И, как сказал сам Садыр Жапаров, порядка 90% обращений делегатов связаны с водой.

Сразу же после Курултая глава Кабинета министров Акылбек Жапаров 20 декабря 2023 года провёл заседание Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте, где заявил, что повышение эффективности управления водными ресурсами — одно из основных направлений государственной политики.

Похоже, наконец-то мы начинаем понимать важность проблем экологии, изменения климата и водных ресурсов, к чему призывал автор на протяжении последних более чем 15 лет. И, понимая важность этих проблем, наконец начнём заниматься едва ли не самыми насущными для Кыргызстана и наших соседей по региону — водными проблемами, учитывая нарастающий дефицит воды в последние годы и претензии, мягко говоря, фермеров и населения.

Ранее, в октябре 2023 года, во время выступления на заседании Совета глав правительств государств — членов СНГ Акылбек Жапаров обратил внимание на вопрос использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и продемонстрировал понимание высокой ответственности в вопросе водообеспечения, учитывая, что на территории нашей страны формируется почти половина этих ресурсов региона.

«Мы выступаем за продолжение принятия своевременных мер и реализацию соответствующих проектов в сфере ирригации, энергетики и инфраструктуры, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов, адаптацию к изменению климата. В этой связи Кыргызская Республика предлагает и продвигает создание взаимовыгодного компенсационного механизма по комплексному использованию ресурсов».

Безусловно, очень правильное и дальновидное предложение, но вот вопрос — каким оно видится в принципе и каков будет практический механизм его реализации? Об этом и в общих чертах уже давно говорится представителями внешнеполитического ведомства нашей страны на разных встречах, но вот конкретные и компетентные предложения, основанные на знании системной природы проблем, автору пока не встречались.

По этим вопросам написан ряд критических статей начиная с 2016 года, когда нашим МИДом принято решение о «заморозке» Кыргызстана в Международном фонде спасения Арала (МФСА). Последние статьи по этой теме — «О реформе МФСА и возможностях для Кыргызстана», «Ещё раз о проблемах водных ресурсов и климата в Центральной Азии», «ВЭК — основа «зелёной» энергетики Кыргызстана и интеграции Центральной Азии» и другие.

Для защиты от загрязнения водных ресурсов создаются водные и бассейновые администрации, так как основные направления Национальной водной стратегии страны на 2023-2040 годы — защита водных ресурсов от загрязнения, их рациональное использование и реформирование системы управления. Такие структуры уже созданы и работают в соседних странах, и теперь можно надеяться, что вопросы сотрудничества и между ними получат более эффективный и скоординированный импульс.

Недавно новый министр Бакыт Торобаев сообщил, что Президент поручил улучшить ирригационную сеть, на что из бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд сомов. Средства также заложены на строительство многочисленных бассейнов суточного и декадного регулирования. Программа по строительству резервуаров продлится до 2027 года.

Следует отметить и новые инициативы нашего Президента по рассматриваемому блоку вопросов. Так, в декабре он выступил на первом заседании Комитета высокого уровня по глобальному подведению итогов по адаптации в рамках Сегмента высокого уровня 28-й Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Дубае, ОАЭ.

«Сегодня я выдвигаю безотлагательный призыв к запуску нового глобального диалога, который будет сосредоточен на ключевом взаимодействии гор и климата. Горы являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты. В то же время они являются одними из наиболее чувствительных экосистем к изменению климата. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия для всей жизни на Земле.

Кыргызская Республика наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте. Наши ледники тают, биоразнообразие под угрозой, люди сталкиваются с беспрецедентными вызовами.

В октябре 2023 года Генеральный cекретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привёл факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить… Давайте выберем путь сотрудничества, предвидения и действий».

Ранее на Саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку 20-24 ноября 2023 года Садыр Жапаров заявил, что Кыргызская Республика наиболее сильно подвержена изменению климата в регионе. «Наши многовековые ледники на Тянь-Шане безвозвратно тают и исчезают с каждым годом. Мы всё больше ощущаем серьёзные проблемы с нехваткой воды для населения и сельского хозяйства, испытывает трудности сектор гидроэнергетики, меняются погодно-климатические условия в сторону повышения среднегодовой температуры.

Кыргызстан активно работает над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергосбережения».

Безусловно, это очень правильные идеи и инициативы, как будто списанные из многочисленных авторских статей, против чего автор не имеет возражений, даже поддерживает, но вот как они будут продвигаться в практическом отношении? Ведь их реализация требует неких профессиональных знаний и наличия собственной национальной позиции, основанной на собственных интересах, которые нужно компетентно и профессионально продвигать и защищать, а не ограничиваться общими политическим заявлениями. Или опять будем полагаться на помощь партнёров извне, которым наши национальные интересы до лампочки?..

Более того, как это не раз бывало ранее, отдавая на откуп иностранным высококомпетентным консультантам и советникам продвижение наших внешнеполитических инициатив, озвученных руководителями страны на различных международных форумах, зачастую получалось так, что они, прикрываясь ими, продвигали свои интересы, а про наши национальные интересы никто и не вспоминал…

Как уже указывалось выше, автор много писал о необходимости не только возобновления Кыргызстаном полноценной деятельности в Международном фонде спасения Арала и его рабочих органах, но и важности занять в нём активную компетентную позицию с целью продвижения наших интересов. В 2016 году допущена стратегическая ошибка — решение о «заморозке» работы в МФСА, которую необходимо исправлять.

Так или иначе уполномоченные лица от Кыргызстана участвуют в саммитах, рабочих и экспертных мероприятиях МФСА, в том числе заседаниях рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы организации, но в крайне сомнительном статусе «замороженных наблюдателей».

С 1 января 2024 года Казахстан принял председательство в МФСА, а в марте заканчивается двухлетний срок Астаны как председателя в Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии. У нашей республики появляются перспективы и возможность возглавить вторую Комиссию (по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды) и, направив представителей в Исполнительный комитет МФСА в казахстанскую столицу на три года, качественно подготовиться к принятию Кыргызстаном функций следующего председателя в фонде на 2027-2029 годы.

Однако всё это станет возможным только в случае, повторимся, если правительство Кыргызстана примет решение о «разморозке» в деятельности МФСА, то есть отменит решение нашего внешнеполитического ведомства от 2016 года как стратегически неверное и ошибочное. И чем скорее, тем лучше.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по согласованию с государствами — учредителями МФСА уже назначил на должность председателя Исполкома профессионального дипломата, возглавлявшего не только посольства, но и Организацию экономического сотрудничества — крупную региональную межгосударственную структуру со штаб-квартирой в Тегеране.

И сейчас страны Центральной Азии определяются со своими представителями в Исполкоме МФСА — главного рабочего органа, которые будут работать в Астане предстоящие три года. И если мы определимся с «разморозкой», то и нам нужно будет в первую очередь определяться с компетентными представителями от Кыргызстана для продвижения наших национальных интересов в рамках этой организации.

Следует отметить, что осенью прошлого года Президент Казахстана в своём послании народу предложил образовать Министерство водных ресурсов и ирригации путём разделения функций с Министерством экологии и природных ресурсов, что свидетельствует о концентрации политики наших соседей по этим вопросам и их намерении проводить более акцентированную региональную политику.

В этом отношении усиление водного блока в структуре нашего правительства, как и у наших соседей, будет способствовать более эффективному сотрудничеству по всему спектру вопросов, связанных с трансграничными водными ресурсами, изменением климата и экологической безопасности.

Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что предпринимаемые шаги правительства по водному блоку в целом представляются шагами в правильном направлении. Однако возникают вопросы об их системной взаимосвязи с экологическим и внешнеполитическим блоком политики, точнее, её региональным центральноазиатским уровнем.

Насколько эффективными и системными будут эти шаги, покажет ближайшее будущее.

Также хотелось бы ещё раз подчеркнуть тезис, который постоянно проводился во многих авторских статьях: только компетентная, системная и последовательная внутренняя и внешняя политика в вопросах экологии, климата и водных ресурсов позволит нам быть эффективными. Как говорится, сам Бог дал нам прекрасную природу с богатыми водными ресурсами, и мы должны суметь распорядиться ими соответственно, в дружбе и согласии с нашими фермерами и водопользователями, а также с соседями и со всеми заинтересованными сторонами и партнёрами.

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