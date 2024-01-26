Блокадный гол

Весной 1942 года Ленинград оживал от первой осадной зимы. Начиналась оттепель, и из-за скопившихся на улицах нечистот и незахороненных человеческих тел возникла реальная угроза эпидемии. Жители выходили на уборку родного города. Казалось бы, о каких культурных или спортивных мероприятиях тогда можно было говорить? Тем не менее, они проводились. «Слово Кыргызстана» расскажет об одном из них — первом блокадном футбольном матче, который состоялся в конце мая 1942 года.

СТАРТЫ В КОЛЬЦЕ

До войны в городе на Неве каждый год 31 мая традиционно открывался летний спортивный сезон. 1942-й не стал исключением. Даже несмотря на кольцо блокады. Ещё в феврале руководство решило, что всё должно быть, как в мирной жизни, чтобы у людей появилась надежда на скорое окончание осады. И нужно было как-то отметить эпопею с очисткой города, активными участниками которой стали именно спортсмены.

С утра 31 мая 1942 года в Таврическом саду начались состязания по лёгкой атлетике, затем они продолжились в других местах. На Неве проходило первенство моряков по гребле. На стадионе имени В. И. Ленина, практически разрушенном до основания на тот момент, блистали умением стрельбы и рукопашного боя курсанты военно-учебных пунктов всеобуча, в закрытых залах мерялись силами штангисты.

Словом, День спорта, несмотря на сложную обстановку, проходил по всему городу. Финалом праздника стал тот самый первый блокадный футбольный матч.

Вокруг этого события до сих пор существует много мифов и легенд. Однако факт остаётся таковым — игра состоялась. В тот день ближе к вечеру на поле стадиона «Динамо» вышли команды рабочих Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) и «Динамо». Для участия в турнире динамовцев отозвали даже с передовой. Почти все игроки были измождены дистрофией, как и подавляющее большинство жителей города. И всё же игра состоялась.

— Важно показать это событие, как оно происходило на самом деле, без всяких прикрас, — рассказал «СК» автор сценария фильма «Блокадный футбол», снятого на киностудии «Ленфильм», Алексей Дунаевский. — Я изучил много архивных материалов и могу сказать, что очень часто информация о том футбольном матче была недостоверной. Во-первых, кто-то написал, что якобы фашисты, узнав о футболе, разбрасывали с самолётов листовки, в которых говорилось: «Ленинград — мёртвый город, защищать его некому, и мы не входим в него только лишь потому, что нам не позволяет это сделать антисанитария». Якобы матч стал ответом на эту вражескую провокацию. Но совершенно точно известно, и тому есть документальное подтверждение, что ещё осенью 1941 года командование вермахта изменило свои намерения в отношении Ленинграда. Ни о каком триумфальном вступлении в наш город тогда речь уже не шла.

Следующая информация, которая в корне неверна, — футбольный матч подвергся артобстрелу. Однако есть документы, в том числе и донесения командования войск противовоздушной обороны, практически о каждом снаряде, наносившем ущерб городу. Согласно этим сводкам, Приморский район Ленинграда, где находился стадион «Динамо» и где проходил матч, не обстреливался. И наконец, радиорепортаж. Его тоже не было. Ведь радиовещание тогда продолжалось в общей сложности два-три часа в сутки. Более того, каждое слово, произнесённое в эфире, запротоколировано как гражданскими, так и военными цензорами. Этого требовала обстановка.

По словам Алексея Дунаевского, о том, что в Ленинграде состоялся первый футбольный матч, фашисты узнали только через год.

С ФРОНТА НА ШТУРМ ВОРОТ

Для того чтобы игра состоялась, с фронта нужно было вернуть футболистов, а для этого необходимо содействие Военного совета Ленинградского фронта.

29 апреля 1942 года в посёлке Лебяжий вратаря Виктора Набутова, куда его вызвали из своей воинской

части, встретил представитель политотдела военного совета Ленинградского округа. Он объявил бойцу, что в свою часть Набутов уже не вернётся, а поедет в Ленинград, где формируется команда «Динамо» для участия в образцово-показательном футбольном матче.

Добираться до места ему пришлось на попутке. На подъезде к городу он едва не погиб от шальной пули, застрявшей в томике романа Алексея Толстого «Пётр Первый». Виктор находился в кузове грузовика, когда их обстреляли. Водитель машины погиб.

Другого талантливого футболиста — Евгения Архангельского — разведчика в своём подразделении, неоднократно бывавшего в тылу врага, из части не отпустили.

Не удалось отозвать из военного училища и Дмитрия Фёдорова. Ещё один динамовец, Евгений Улитин, получил известие, что его откомандировывают в Ленинград, в ночь перед проведением матча. До города пришлось добираться на попутках. Одна из машин довезла его до Дворцовой площади, оттуда он пять километров добирался пешком до стадиона.

Нападающий Борис Орешкин, когда узнал о своём приглашении для участия в матче, скрыл от всех то, что буквально на днях он покинул госпиталь, где лежал с тяжёлым ранением ноги. И он вышел на поле. Анатолий Мишук, несмотря на дистрофию, отыграл весь матч.

Один из ведущих игроков команды Ленинградского металлического завода Александр Фисенко, до того как устроиться туда работать, получил сильнейшую контузию. Он семь месяцев не мог произнести ни единого слова. И тоже вышел на поле.

— Очень обидно, что на самом деле при подготовке первого блокадного футбольного матча было столько героического, но об этом почему-то не написано ни строчки, — продолжил Алексей Дунаевский. — Прежде всего следовало очистить стадион, а с учётом того, сколько там разного мусора, выполнить это вручную было практически невозможно. Помогли лошади конноспортивной школы. Вы можете себе представить, что, пережив страшную голодную зиму, люди сохранили этих животных, хотя работники стадиона сами умирали от голода. Хочу добавить один очень важный момент. Все мастера спорта могли получить бронь от отправки на фронт, но они предпочли воевать и защищать страну.

В уборке принимали участие 12 женщин-домохозяек, которые сами были на грани смерти от голода, но при этом работали не покладая рук.

У некоторых спортсменов едва хватало сил дойти до стадиона. Они отоварили один талон на хлеб и делили его пополам. Одну порцию съедали перед матчем, вторую — после окончания, а потом возвращались к месту службы.

Несколько футболистов ЛМЗ, преодолев пешком просто гигантское расстояние от Свердловской набережной до Приморского района, сообщили капитану команды, что играть не смогут. У них не было сил не то что бегать, а даже ходить. Однако они не ушли со стадиона. Сами футболисты не считали, что они совершили что-то героическое, а думали, что проведут одну игру и вернутся на фронт.

НЕПОБЕДНЫЙ СЧЁТ

К началу первого тайма у команды ЛМЗ не хватало двух игроков, не было вратаря. Итог встречи — 6:0 в пользу «Динамо». Матч-реванш состоялся несколькими месяцами позже и завершился вничью 2:2.

— 19 июля 1942 года в Ленинграде прошёл ещё один более грандиозный спортивный праздник — День физкультурника, и 31 мая была своеобразная генеральная репетиция, — продолжил Алексей Дунаевский. — Партийные руководители города смотрели готовность стадионов к проведению состязаний, решали, спортсмены каких дисциплин смогут принимать в них участие. Многие считали, что у молодёжи не хватит сил, но люди доказали обратное. Я лично просмотрел много кинохроники 1942 года, где видно, как спортсмены маршируют по улицам Ленинграда. После кошмарной зимы люди радовались теплу, и в них крепла надежда, что осада закончится.

В 1943 году немцы приступили к выполнению директивы Гитлера об уничтожении Ленинграда как населённого пункта. Однако силы у фашистов были уже не те, и на каждый выпущенный ими по городу снаряд уже со стороны советских войск начинался контрбатарейный обстрел места, откуда был залп. Тем не менее, немецкие артобстрелы продолжались (один из них длился 17 часов) и настолько часто, что ленинградцы уже привыкли и даже не спускались в бомбоубежища.

Однако, как свидетельствуют историки, предпринятые в тот год советские военные операции по прорыву блокады оказались неудачными. Город оставался во вражеском кольце до 1944 года.

Любовь БОРИСЕНКО.

Автор материала благодарит сценариста киностудии

«Ленфильм» Анатолия Аграфенина за помощь в подготовке материала.

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