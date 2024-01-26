Всемирная паутина захватила нас…

Жители республики стали проводить гораздо больше времени за просмотром интернет-ресурсов, тогда как рейтинг телевидения и радио по сравнению с 2017 годом резко сократился. Такие данные привела исследовательская компания М-Vector на своей презентации «Медиапотребление в Кыргызстане. 9-я волна». Исследование проведено в рамках проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР при поддержке USAID. Вопросы затронули пять ключевых блоков: телевидение, цифровое вещание, печатные СМИ, радио, интернет. Медиаисследование охватило 165 населённых пунктов в семи областях, а также Бишкек и Ош. Число респондентов — 3636 человек от 14 лет и старше.



ВИРТУАЛЬНАЯ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ?

По данным исследования, в 2023 году 91% респондентов пользовались интернетом, тогда как в 2017 году эта цифра едва доходила до 59%. Наибольший процент, естественно, составляет молодёжь. Самые активные интернет-пользователи живут в Бишкеке и Джалал-Абаде. Основное устройство использования для доступа в интернет — личный мобильный телефон. Больше всего кыргызстанцев интересует просмотр социальных сетей и новостей. Самый популярный мессенджер — WhatsApp, им пользуются 87%. По сравнению с 2017 годом увеличилось количество пользователей этого приложения, их стало 77% от общего числа опрашиваемых. Далее следует Telegram. Наиболее предпочтительные социальные сети — это Instagram и TikTok.

Всё больше растёт практика пользования маркетплейсами, в простонародье — интернет-магазинами, через которые можно заказать любую вещь: одежду, предметы быта, а то и бытовую технику. Самым популярный интернет-магазин — Wildberries. Жители страны наиболее часто предпочитают заказывать через подобные платформы одежду и обувь.

Самым популярным видеосервисом остаётся Youtube, им пользуется 83% респондентов. По нему больше всего смотрят фильмы и музыкальные клипы. Аудиосервис для прослушивания музыки выбирают в основном на платформе «Яндекс».

ТВ: И МЕСТНОЕ, И РОССИЙСКОЕ

Что касается телевидения, то по сравнению с 2017 годом в рейтинге популярности между телевидением и интернетом произошли серьёзные изменения. Телевидение по популярности намного уступает интернету. Если раньше телевизор смотрели 65% опрашиваемых, то сегодня всего 36%: это чаще всего пенсионеры. Новости, спортивные программы и сериалы стоят на первых местах в основном рейтинге просмотров. Предпочтительные страны производства сериалов и фильмов — Кыргызстан, Россия, Турция.

В пятёрке наиболее популярных телеканалов страны: 1 место — КТРК, 2-е — Россия РТР, 3-е — КТРК «Баластан», 4-е — ЭлТР, 5-е — КТРК «Ала-Тоо» 24.

Что касается столицы, то здесь наибольшее количество респондентов предпочитают смотреть российское ОРТ (Первый канал), на второй позиции — КТРК. В Оше лидируют телеканалы КТРК и «Ош ТВ». Предпочтительный язык — кыргызский и немного меньше — русский, но процент разрыва незначительный.

Радио также претерпело кардинальные изменения. Его слушают в основном в общественном транспорте или личном авто. В тройке лучших радиостанций: «Кыргызстан Обондору», «Европа Плюс» и «Мин Кыял». В столице слушают «Европу Плюс», «Кыргызстан Обондору» и «Авторадио».

НОВОСТИ И ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Особый интерес вызвал рейтинг источников информации. Здесь характерное разделение по возрастам. Например, 64% опрашиваемых от 14 до 24 лет предпочитают получать информацию из соцсетей. Тогда как люди от 45 лет больше смотрят телевидение. Интересная ситуация складывается и по печатным СМИ. Молодёжь из общего количества опрашиваемых вообще не читает газет, этим предпочитают заниматься люди после 45 лет, но и их количество небольшое — всего 4%. Зато парадокс в том, что печатным СМИ доверяют гораздо больше, чем новостям из соцсетей и мессенджеров. По доверию газеты стоят на третьем месте после радио и ТВ. Это вызвало удивление у всех присутствовавших на презентации. Политика и прогноз погоды составляют наибольший интерес общей новостной повестки дня.

АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ

Лидером по просмотрам новостных сайтов стал «Азаттык», далее «Кактус Медиа», «Супер КГ». А наиболее популярной медиаперсоной, за публикациями которой следит большинство респондентов, была названа певица и блогер Анжелика.

Основные цели и задачи этого исследования, как сообщили спикеры, — это анализ предпочтений жителей страны в сфере медиа, развитие отечественного медиарынка, предоставление пользователям практической информации для принятия решений на регулярной основе.

А нам с вами остаётся лишь сделать выводы, что интернет становится своеобразным поглотителем жизненного времени человечества. Хорошо ли это? Для тех, кто его создал, — определённо да! А как это отразится на здоровье, интеллектуальных способностях людей, предположить не берёмся.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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