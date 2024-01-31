Дружба во благо двух народов

Президент Садыр Жапаров принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления кыргызско-казахстанского многопланового сотрудничества, а также активизации торгово-экономической деятельности. В этих целях предложено объединить усилия в реализации перспективных проектов по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и подчеркнул, что между братскими Кыргызстаном и Казахстаном не должно существовать нерешённых вопросов.

В свою очередь заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мурат Нуртлеу выразил уверенность, что курс, взятый Президентом Садыром Жапаровым по экономическому и институциональному развитию государства, принесёт свои положительные результаты. Он подчеркнул, что в Казахстане внимательно следят за событиями в братском Кыргызстане и всецело поддерживают стратегическое направление по реализации намеченных реформ.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии двусторонних отношений на благо братских народов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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