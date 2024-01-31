Упор на торгово-экономическое сотрудничество

По приглашению министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу посетил Кыргызстан с официальным визитом.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран в узком и расширенном составе обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Министры выразили обоюдную заинтересованность в поддержании регулярных политических и экономических контактов на уровне глав государств, парламентов, правительств двух стран. Рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также обсудили вопросы организации двусторонних и многосторонних внешнеполитических мероприятий, визитов и встреч на высшем и высоком уровнях, планируемых на 2024 год. Подчеркнули важность качественной подготовки официального визита Президента Садыра Жапарова в Республику Казахстан, запланированного на текущий год.

На переговорах основной упор сделан на торгово-экономическое сотрудничество, строительство индустриального торгово-логистического комплекса, устранение барьеров во взаимной торговле, обеспечение свободного перемещения товаров и сохранение стабильной ситуации на кыргызско-казахстанской границе.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность дальнейшего углубления взаимовыгодных экономических связей, наращивания двустороннего товарооборота и расширения инвестиционного сотрудничества.

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2024-2026 годы.

В рамках официального визита делегация Министерства иностранных дел Казахстана во главе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу посетила Мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

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