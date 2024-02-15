Япония за укрепление политических контактов

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял специального представителя МИД Японии по странам Центральной Азии посла Масаки Икегами.

Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения и углубления кыргызско-японских отношений в различных областях, в частности в политической, торговой и инвестиционной сферах.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность планомерной реализации договорённостей по итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Японию, состоявшегося 17-20 ноября 2023 года.

М. Икегами выразил готовность японской стороны к дальнейшему укреплению политических контактов, активизации торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники также обменялись мнениями по предстоящим мероприятиям в рамках Диалога «Центральная Азия+Япония».

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