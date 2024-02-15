Япония за укрепление политических контактов

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял специального представителя МИД Японии по странам Центральной Азии посла Масаки Икегами.
Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения и углубления кыргызско-японских отношений в различных областях, в частности в политической, торговой и инвестиционной сферах.
Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность планомерной реализации договорённостей по итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Японию, состоявшегося 17-20 ноября 2023 года.
М. Икегами выразил готовность японской стороны к дальнейшему укреплению политических контактов, активизации торгово-экономического сотрудничества.
Собеседники также обменялись мнениями по предстоящим мероприятиям в рамках Диалога «Центральная Азия+Япония».
Дата публикации: 15:57, 31-01-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: