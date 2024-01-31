Борьба с дурманом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров передал машины Министерству внутренних дел.

В своём выступлении он отметил, что борьба с незаконным распространением наркотиков — задача не только правоохранительных органов, но и всего общества в целом.

«Все виды дурманящих веществ наносят непоправимый вред здоровью. Они забирают жизнь и семью человека, представляя реальную угрозу безо-пасности общества. В борьбе против этой напасти важна консолидация общественности, где каждый может внести свой вклад в распространение информации о вреде наркотиков», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также поблагодарил правительство России в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла в Кыргызстане Николая Удовиченко, отметив, что «благодаря данной помощи у сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков повысятся потенциал и технические возможности».

Глава Кабмина остановился на экономических показателях развития республики за последние годы. «ВВП страны в 2023 году превысил 1 трлн 228 млрд 900 млн сомов, темпы роста — 6,2%. Консолидированный бюджет в прошлом году составил 575 млрд сомов, то есть вырос более чем в два раза. Нам удалось обновить материально-техническую базу практических во всех госорганах, и в том числе МВД. Наша страна твёрдо верит в важность укрепления регионального сотрудничества для стабильности, процветания и мира. Мы все вместе должны бороться против наркотиков, их распространения во благо наших народов, подрастающего поколения», — заключил председатель Кабмина.

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