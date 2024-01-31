Спортивному городку — особое внимание

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов посетил ряд социальных объектов, расположенных вдоль улицы Сай-Бою.

Так, градоначальник посетил место строительства муниципального зала борьбы, бассейн «Дельфин», центральный стадион имени А. Суюмбаева, комитет по физической культуре и спорту города. Здесь он дал поручения профильным службам начать работу по подготовке предложений проектов по развитию спортивной инфраструктуры: навеса бассейна «Дельфин», многофункциональных залов, реконструкции и строительству футбольных полей, спортивных объектов широкого профиля. Помимо этого, начнётся работа по возвращению в муниципальную собственность части территорий спортивных объектов, где имеются незаконные постройки.

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