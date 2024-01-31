Верительные грамоты вручены

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Марат Нуралиев вручил верительные грамоты эмиру Государства Катар Его Высочеству Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.
На встрече посол М. Нуралиев передал эмиру Государства Катар слова приветствия Президента Садыра Жапарова и поблагодарил от имени главы государства за его приглашение посетить с визитом Катар.
Эмир Катара пожелал послу успехов в выполнении своих обязанностей, заверив в оказании всесторонней поддержки для продвижения между Государством Катар и Кыргызстаном более тесного сотрудничества в различных областях.
Дата публикации: 15:53, 31-01-2024
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