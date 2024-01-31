Верительные грамоты вручены

Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Марат Нуралиев вручил верительные грамоты эмиру Государства Катар Его Высочеству Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.



На встрече посол М. Нуралиев передал эмиру Государства Катар слова приветствия Президента Садыра Жапарова и поблагодарил от имени главы государства за его приглашение посетить с визитом Катар.

Эмир Катара пожелал послу успехов в выполнении своих обязанностей, заверив в оказании всесторонней поддержки для продвижения между Государством Катар и Кыргызстаном более тесного сотрудничества в различных областях.

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