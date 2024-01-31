Цифровизация: 24/7

ISSN 1694-5492
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СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров провёл рабочее выездное совещание в Государственной налоговой службе.
На нём рассмотрен вопрос о цифровизации налогового администрирования.
Председатель Кабмина отметил, что работа по цифровизации налоговой сферы усилится в целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков.
«Сейчас XXI век, эпоха современных технологий. Каждое приложение для налогового мониторинга должно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Программы не должны прекращать работу из-за сильных перегрузок. Привлекайте к работе в налоговой сфере ведущих IT-специалистов», — сказал Акылбек Жапаров.
На заседании отмечено, что для повышения эффективности работы по цифровизации налогового администрирования выделят специальные средства. Кроме того, заявлено, что к 1 июня текущего года все рынки и общественный транспорт оцифруют до соответствующего уровня.
Дата публикации: 15:52, 31-01-2024
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