Цифровизация: 24/7

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров провёл рабочее выездное совещание в Государственной налоговой службе.



На нём рассмотрен вопрос о цифровизации налогового администрирования.

Председатель Кабмина отметил, что работа по цифровизации налоговой сферы усилится в целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков.

«Сейчас XXI век, эпоха современных технологий. Каждое приложение для налогового мониторинга должно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Программы не должны прекращать работу из-за сильных перегрузок. Привлекайте к работе в налоговой сфере ведущих IT-специалистов», — сказал Акылбек Жапаров.

На заседании отмечено, что для повышения эффективности работы по цифровизации налогового администрирования выделят специальные средства. Кроме того, заявлено, что к 1 июня текущего года все рынки и общественный транспорт оцифруют до соответствующего уровня.

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