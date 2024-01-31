А мне летать охота!..

Аэропорт — это своеобразный калейдоскоп эмоций. Одни плачут, что улетают, возможно, навсегда, другие радуются встречам, новым возможностям и новой жизни. В любом случае все предпочитают добираться до места назначения спокойно, комфортно и желательно прямым рейсом.



В каком состоянии сегодня кыргызская авиация? Когда с Международного аэропорта «Манас» можно будет улететь в Европу без пересадок? Новые самолёты, рейсы и удобства для путешествующих. Как, куда и на чём мы полетим, зависит от людей, отвечающих за отечественную авиацию. Поэтому Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА) провело пресс-конференцию для представителей СМИ в аэровокзальном комплексе «Манас-2».

Место выбрано неслучайно, по словам директора ведомства Данияра Бостонова, журналисты должны увидеть работу, технику, оборудование и персонал авиаотрасли страны.

ЛОНДОН И ПАРИЖ ПОДОЖДУТ…

— Мы делаем всё возможное, чтобы наша авиация вышла из чёрного списка Евросоюза, — отметил Данияр Бостонов. — Мы разработали дорожную карту и постарались устранить ошибки и недоработки. На это потребуется около 1-1,5 года.

Президент Садыр Жапаров лично провёл работу и выделил средства для ремонта здания агентства гражданской авиации и обновления оборудования. В систему работы ГАГА внедрена цифровизация, усовершенствована база.

По его словам, в чёрный список ведомство попало ещё в 2006 году. Но за это время никто не предпринимал попыток выйти из кризиса и обсудить проблему с представителями Евросоюза.

— Сейчас, проработав все недочёты, по результатам аудита ICAO мы набрали 59,8% — это средний показатель. Но он гораздо выше показателей даже тех стран, которых нет в чёрном списке. Европейская комиссия и комитет по транспорту пришли к выводу, что наша гражданская авиация добилась определённого прогресса в совершенствовании своей системы управления. Я проработал в гражданской авиации 18 лет и могу сказать, что такого пристального внимания со стороны главы государства и руководства страны не было никогда, — отметил Бостонов.

… ЗАТО «ЗДРАВСТВУЙ, ПЕКИН И БАКУ!»

Пассажиропоток у нас имеет тенденцию к росту. И глава ведомства поделился приятной новостью для путешественников — в международное авиасообщение введены новые маршруты сразу по нескольким направлениям: Сиань — Бишкек — Сиань, Абу-Даби — Бишкек — Абу-Даби, Анкара — Бишкек — Анкара, Сеул — Бишкек — Сеул, Астана — Бишкек — Астана, Джидда — Ош — Джидда, Баку — Бишкек — Баку. Также на стадии согласования направление Бишкек — Пекин — Бишкек.

В Караколе строится новая современная взлётно-посадочная полоса с терминалами. Она позволит принимать международные суда категорий А, В, С. В Джалал-Абаде в ближайшее время запланировано строительство нового международного аэропорта. Также усовершенствуются уже созданные аэродромы и взлётно-посадочные полосы по всей стране.

А международным аэропортом «Манас» закуплены два новых воздушных судна BC DASH 8 Q400 с турбовинтовыми двигателями, не требующими длинных полос. Они предназначены для покрытия нужд населения внутри страны.

ГЛАВНЫЙ САМОЛЁТ СТРАНЫ

Что касается борта №1, то для Президента в ближайшее время планируется приобрести самолёт Airbus-320 или Boeing-737. Бостонов сообщил, что самолёт первого лица страны ТУ-154, выпущенный достаточно давно, морально устарел.

— У меня есть письмо от конструкторского бюро «Туполев» — создателя того самого знаменитого самолёта. Так вот, оно отказало нам в продлении ресурса этого воздушного судна, — отмечает Бостонов. — Необходимо много дорогостоящих операций, чтобы оно удовлетворяло все требования первого лица. Не стоит забывать, в каком году самолёт создали, запчасти к нему давно не выпускаются. Поэтому есть необходимость в покупке нового.

Напомним, авиалайнер подарен Кыргызстану Президентом Российской Федерации в 2006 году. Самолёт №1 — Ту-154 собран в 1993 году. А в 2008 году прошёл модернизацию в Самаре, в ходе которой салон судна оснастили всем необходимым для полётов первого лица за рубеж.

Представители СМИ побывали на судне ТУ-154 и увидели внутреннее убранство салона. Вместимость самолёта — 82 человека. Он предназначен для длительных полётов.

По словам директора по качеству стандартов безопасности полётов авиакомпании Air Kyrgyzstan Вячеслава Компанийца, ТУ-154 налетал мало часов. Сегодня он имеет вполне лётную годность. Большую часть времени простаивал на аэродроме, поэтому вполне может прослужить до 2028 года и удовлетворить все нужды главы государства.

К слову, по словам специалистов, «Боинги» и «Эйрбасы» сделаны из композитных материалов, тогда как ТУ-154 имеет металлическую обшивку, что более надёжно.

Самолёт Beechcraft King Air 360 из США, он осуществляет внутренние полёты и предназначен для срочных вылетов государственных чиновников. Может приземляться во всех аэропортах, не требует длинных полос, неприхотлив в обслуживании. Вместимость — 9 человек.

Далее представителям СМИ продемонстрировали спецтехнику аэропорта «Манас». На его балансе несколько снегоуборочных машин и техники для продувки и подметания взлётных полос от пыли в тёплое время суток, а также разбрызгиватели реагентов для быстрого таяния льда. А оборудование марки «Беларусь» выполняет особую работу по очистке полос от снега: вначале его собирают в валы, а затем тракторами «Кировец К-700» транспортируют в специальное место.

Недавно приобрели два новых автобуса для перевозки пассажиров до самолёта и крытые автотрапы. В целом имеется более 200 единиц спецтехники.

«ПОСАДКУ РАЗРЕШИЛИ. ПОЛОСА ГОТОВИТСЯ»

Особый интерес журналистов вызвало посещение диспетчерской службы ГП «Кыргызаэронавигация». Предприятие занимается обслуживанием воздушного движения по трём направлениям: метео-, радиотехническое обеспечение и авиадиспетчерское обслуживание. Журналисты побывали и в святая святых аэропорта — зале управления воздушным движением: именно там сидят авиадиспетчеры, управляющие воздушным движением над бишкекским небом и в целом северной части страны. Южной частью страны управляет Ошский центр авиадиспетчеров. У них, как известно, самая ответственная работа, требующая особого внимания.

МЫ ЛЕТАТЬ НАУЧИМ!

Сертифицированный, грамотный и обученный авиаперсонал — это залог безопасности полётов. В нашей стране существует единственное учебное заведение, дающее профессиональное образование для авиаспециальностей, отвечающее требованиям национального законодательства в области гражданской авиации, а также международным требованиям, — Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова. Более 60% работников отечественных аэропортов — выпускники этого учебного заведения.

Ровно полвека назад для Средней Азии и стран Африки открыли Фрунзенское авиационно-техническое училище гражданской авиации. С 1974 по 1994 год оно готовило только специалистов по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей. В 1994 году постановлениями правительства на базе училища создан Кыргызский авиационный колледж, которому присвоено имя основателя авиации нашей республики, заслуженного пилота СССР № 00001 Ишембая Абдраимова. С 1993 года учебное заведение начало готовить специалистов по пяти новым профессиям: «Пилот», «Диспетчер управления воздушным движением», «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте», «Сервис на воздушном транспорте», «Средства механизации и автоматизации на воздушном транспорте».

В 2015 году открыли ещё пять новых специальностей: «Техническое обслуживание и ремонт компьютеров», «Информационная безопасность на воздушном транспорте», «Менеджмент на воздушном транспорте», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Авиационная безопасность».

— Основное наше направление — первоначальная подготовка специалистов для гражданской авиации, — объясняет директор института Улан Курманов. — Также мы вошли в реестр государственных услуг, предоставляемых госорганами и их структурными подразделениями, и начали внедрять дополнительные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации авиационного персонала. Утверждены Агентством гражданской авиации программы подготовки и переподготовки действующих авиационных специалистов по направлениям «Переподготовка авиационных техников на «Боинг -737-300, 400, 500». В 2017 году в рамках подготовки к аудиту Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по разделу «Авиационная безопасность» мы провели переобучение более 700 действующих работников всех аэропортов республики. А результаты аудита по этому разделу показали достаточно высокий уровень внедрения стандартов ИКАО в отрасль. В 2017-2018 годах на базе колледжа создали высшее учебное заведение — Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова.

Также у института есть возможности предоставления образовательных услуг для соседних стран Центральной Азии, Китая, Ближнего Востока и Африки. У нас имеется опыт работы с иностранными студентами, в союзные времена здесь учились более 1000 представителей стран дальнего зарубежья.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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