Памяти гения кыргызского балета

— Время, когда зажглась звезда Чолпонбека Базарбаева, считалось золотым веком кыргызского искусства танца. Его жизнь, творчество и деятельность — образец для подражания подрастающего поколения. Оставленное им творческое наследие — достояние нашей нации, — отметил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров на мероприятии, посвящённом 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, балетмейстера Чолпонбека Базарбаева.

За годы творческой деятельности выдающийся артист воплотил на сцене более тридцати ведущих партий в мировых постановках балетной классики. Он прославлял кыргызский балет на международных и всесоюзных фестивалях. Его таланту рукоплескали не только в Советском Союзе, но и в странах Европы, Африки, арабских государствах.

По словам главы Кабмина, Чолпонбек Базарбаев — гениальный мастер балета, единственный в Центральной Азии получивший звание народного артиста СССР, внёсший огромный вклад в становление национального театрального хореографического искусства и достойно представлявший кыргызский народ на сценах СНГ и мира.

— Экс-министр культуры Российской Федерации, а ныне советник президента по вопросам культуры Михаил Швыдкой по достоинству оценил профессионализм Чолпонбека Базарбаева и назвал его богом танца, — рассказал Акылбек Жапаров. Он обратился к артистам, принимающим участие в концерте памяти:

«В настоящее время правительство работает над возрождением славы кыргызского искусства. Увеличивается финансирование всех сфер культуры: от повышения зарплат до обновления сценических костюмов и инструментов. Особое внимание уделено подготовке молодого поколения и мы верим, что вы создадите новую эру кыргызского искусства».

Выдающийся танцовщик балета родился ровно 75 лет назад 4 февраля в селе Чолпон Кочкорского района Нарынской области. Закончил Фрунзенское музыкально-хореографическое училище, а после курсы усовершенствования Московского хореографического училища. Ведущий солист отечественного театра оперы и балета Чолпонбек Базарбаев воплотил на сцене неповторимые образы Альберта («Жизель» А. Адана), Хозе («Кармен-сюита» Ж. Бизе — Р. Щедрина), Спартака из одноимённого балета А. Хачатуряна, Нурдина («Чолпон» М. Раухвергера) и многие другие. Своей особой партией считал роль Касыма в балете-оратории «Материнское поле» по произведению Чингиза Айтматова.

В 1987 году он стал председателем Союза театральных деятелей, в 1991-1993 гг. — генеральным директором Кыргызского театра оперы и балета. В 1993-1996 гг. Чолпонбек Базарбаев удостоился ответственной должности министра культуры, в 1996-1998 гг. — первого заместителя министра образования, науки и культуры. А с 1998 по 2002 годы вновь возглавил родной театр оперы и балета. Параллельно — председатель Общества дружбы КР с зарубежными странами.

После распада СССР, в самые тяжёлые для всех некогда союзных стран времена, будучи министром культуры, Чолпонбек Базарбаев сумел сохранить отечественные театры и другие культурные объекты от упадка и закрытия. Кроме того, он — инициатор создания Международной организации ТЮРКСОЙ, чья миссия и по сей день — сохранение единства культурных традиций братских стран.

Его жизнь оборвалась внезапно в результате автокатастрофы 2 сентября 2002 года. Но память о выдающемся артисте балета Чолпонбеке Базарбаеве останется в сердцах народа, которому он щедро дарил своё творчество и талант. Ежегодно на сцене родного театра проходят вечера памяти мастера. К 75-летнему юбилею со дня рождения артиста подготовили особую программу с участием ведущих танцовщиков и оперных исполнителей театра, а также учеников Бишкекского хореографического училища, которое носит имя Чолпонбека Базарбаева. Во время выступлений артистов на большом экране сцены демонстрировались видеофрагменты партий Чолпонбека Базарбаева и фото из его семейного архива.

В завершение мероприятия на сцену пригласили руководителя Госагентства по делам госслужбы и МСУ Кудайбергена Базарбаева — родного брата выдающегося артиста балета. Он отметил, что Чолпонбек всегда был и остаётся примером упорства, трудолюбия и таланта для всех поколений в семье.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора и пресс-службы Кабинета министров.

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