Упрощение торговли между странами

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял представителей российской делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных.
Они подробно обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере торговли, обрабатывающей промышленности, переработки редких и драгоценных металлов, а также строительства индустриального парка.
Следует отметить, что представители делегации, состоящей из сотрудников профильных российских ведомств, уже провели переговоры с государственными органами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Дата публикации: 15:59, 02-02-2024
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