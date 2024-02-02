Упрощение торговли между странами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял представителей российской делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных.

Они подробно обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере торговли, обрабатывающей промышленности, переработки редких и драгоценных металлов, а также строительства индустриального парка.

Следует отметить, что представители делегации, состоящей из сотрудников профильных российских ведомств, уже провели переговоры с государственными органами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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