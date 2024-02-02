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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Упрощение торговли между странами


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял представителей российской делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных.

 

Они подробно обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере торговли, обрабатывающей промышленности, переработки редких и драгоценных металлов, а также строительства индустриального парка.

 

Следует отметить, что представители делегации, состоящей из сотрудников профильных российских ведомств, уже провели переговоры с государственными органами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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Дата публикации: 15:59, 02-02-2024

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