Страна уверенно держит курс на развитие

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2023 года.



Глава Кабмина отметил, что основные задачи ведомства — обеспечение верховенства закона, укрепление законности, а также защита интересов личности, общества и государства. «При этом за данным статусом скрывается большая ответственность, прежде всего перед государством. Учитывая, что для сотрудников прокуратуры созданы все условия для полноценного и эффективного осуществления своей деятельности, надзор за исполнением законов должен быть точным и единообразным, а репутация прокуроров — безупречной», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он также отметил вклад ведомства в увеличение государственного бюджета и добавил, что ВВП страны достиг 1 трлн 228 миллиардов 900 миллионов сомов, преодолев исторический порог.

Председатель Кабмина заявил, что страна уверенно держит курс к развитию, и отметил вклад сотрудников прокуратуры в этом направлении. «Чтобы ВВП к 2030 году достиг $30 млрд, необходимо обеспечить ежегодный рост в размере 10-11,5%, дабы к 2050 году достичь отметки в $200 млрд, ежегодный темп роста ВВП должен составить 10,3%. Если каждый государственный служащий станет ответственно выполнять свои обязанности, эти цифры вполне достижимы», — сказал он.

В завершение Акылбек Жапаров напомнил о задачах, поставленных руководством страны перед сотрудниками надзорного органа.

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