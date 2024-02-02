Страна уверенно держит курс на развитие

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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2023 года.
Глава Кабмина отметил, что основные задачи ведомства — обеспечение верховенства закона, укрепление законности, а также защита интересов личности, общества и государства. «При этом за данным статусом скрывается большая ответственность, прежде всего перед государством. Учитывая, что для сотрудников прокуратуры созданы все условия для полноценного и эффективного осуществления своей деятельности, надзор за исполнением законов должен быть точным и единообразным, а репутация прокуроров — безупречной», — подчеркнул Акылбек Жапаров.
Он также отметил вклад ведомства в увеличение государственного бюджета и добавил, что ВВП страны достиг 1 трлн 228 миллиардов 900 миллионов сомов, преодолев исторический порог.
Председатель Кабмина заявил, что страна уверенно держит курс к развитию, и отметил вклад сотрудников прокуратуры в этом направлении. «Чтобы ВВП к 2030 году достиг $30 млрд, необходимо обеспечить ежегодный рост в размере 10-11,5%, дабы к 2050 году достичь отметки в $200 млрд, ежегодный темп роста ВВП должен составить 10,3%. Если каждый государственный служащий станет ответственно выполнять свои обязанности, эти цифры вполне достижимы», — сказал он.
В завершение Акылбек Жапаров напомнил о задачах, поставленных руководством страны перед сотрудниками надзорного органа.
Дата публикации: 15:58, 02-02-2024
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