Гражданство за большие деньги

В канун Нового года с законотворческой инициативой в парламенте страны выступило Министерство экономики и коммерции. Депутатам комитета по международным делам и миграции предлагалось обсудить поправки в Законы «О гражданстве»

и «О внешней миграции» в части о предоставлении гражданства Кыргызстана иностранцам в обмен на инвестиции. До этого проект нормативно-правового акта Кабмина народные избранники из комитета по бюджету, фискальной и экономической политике одобрили в первом чтении.



Это не первая попытка протащить через Жогорку Кенеш законопроект, который бы привлёк в страну дополнительные средства, необходимые для развития экономики. Ещё в 2018 году звучали такие предложения, но тогда инициаторами продажи кыргызского паспорта за деньги были отдельные народные избранники. При этом, по их словам, ими двигали патриотические чувства — желание облегчить долговое бремя страны.

Призывы разработчиков законопроекта рассмотреть возможность применения механизма предоставления гражданства иностранцам взамен инвестиций, который заложен в Законе «О гражданстве КР», тогда не услышали и не поняли большинство парламентариев. Его противники посчитали документ сырым и преждевременным.

Возможно, они были правы. Если бы тогда депутаты дали добро, то наш инвестиционный паспорт был бы самым дешёвым в мире. Его стоимость оценивалась в 100 тысяч долларов. Вложи иностранец в строительство или приобрети объект за такую сумму — и вот он уже гражданин нашей страны.

Спустя пять лет к этой идее обратился уже Кабинет министров, который сегодня вынужден искать всё новые и новые возможности привлечения иностранных инвесторов. Разработчики старо-нового законопроекта учли замечания депутатов и подняли ставку в более чем 5 раз.

Так, если иноземец покупает у нас недвижимость, ценные бумаги правительства или муниципальные облигации и берёт на себя погашение долговых обязательств на сумму не менее 50 миллионов сомов, то государство принимает его в свои граждане. Второй вариант — нужно вложить собственные средства на полмиллиона долларов в материальные и нематериальные активы объектов экономической деятельности.

Третий путь — также без бюрократических препон можно обзавестись ещё одним гражданством, если в рамках реализации национальных проектов построить предприятие, гостиницу, маркет на территории Кыргызстана, затратив на их возведение не менее миллиона долларов.

При этом потенциального инвестора не касаются существующие ограничения, как то: знание кыргызского или русского языков, обязательное проживание в стране несколько лет практически безвыездно. Более того, такие же права свободного передвижения по стране и за её пределами распространяются и на членов семьи.

— Мы хотим создать инвестору все условия. Чтобы из-за родственников ему не приходилось жить на две страны. И при необходимости он мог привезти их сюда, — заявила при защите законопроекта в Жогорку Кенеше заместитель министра экономики Айнура Усенбекова.

После выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий человек может получить инвестиционный паспорт. Если же на его родине запрещается второе гражданство, он может получить статус инвестиционного резидента с такими же правами, как и у гражданина. Но при этом иностранец, получивший наше гражданство за инвестиции, не может участвовать в выборах, служить в армии, работать в госорганах, в сфере национальной безопасности, правоохранительных и силовых структурах, быть президентом и депутатом, судьёй.

Однако законопроект, который поддерживают крупный бизнес и некоторые народные депутаты, не получил добро в комитете по международным делам и миграции. Там посчитали, что документ противоречит Конституции. Итак, пока ничья.

Впрочем, обсуждения и переговоры-консультации с депутатами продолжатся, законопроект будет корректироваться и дорабатываться, что считается обычной процедурой. Но то, что его будет лоббировать и продвигать Кабмин, нет сомнений. Исполнительная власть ищет разные пути притока иностранного капитала в страну. Если всё же удастся обойти все препоны в парламенте, то наша страна станет первым государством в Центральной Азии, разрешающим принятие гражданства в обмен на инвестиции.

Оппоненты законопроекта высказывают сомнения и опасения, которые небеспочвенны. Кыргызстан — страна небольшая, с населением всего около 7 миллионов человек. Это меньше, чем жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А что если за кыргызским паспортом массово ринутся небедные граждане из зон конфликта или стран, находящихся в международной изоляции и под санкциями? Это их беспокоит.

Сторонники законопроекта такие опасения считают напрасными, так как немало стран практикуют такого рода инвестиции. К тому же не так много найдётся иностранцев, желающих приобрести гражданство страны, паспорт которой в рейтинге занимает 77-е место. Имея его, можно без визы поехать лишь в 65 стран. Для сравнения, миниатюрная Дания, где проживает людей меньше, чем у нас, обладает сильнейшим паспортом, позволяющим без визы въезжать в 192 государства.

Гражданство КР и его возможности привлекательны в первую очередь для инвесторов из граничащих с нами

республик, считают депутаты ЖК. Но на них-то как раз законопроект не распространяется. Ставя эти ограничения, по словам разработчиков, они руководствовались государственной безопасностью и международной практикой.

Однако такие дискриминационные меры в отношении отдельных стран не приветствуются в мире и могут вызвать обиду и недовольство соседей, которых выделяют в отдельную группу нежелательных государств. Этот запрет можно трактовать как угодно, и он ещё вызовет споры при обсуждении в парламенте.

Как работает в жизни закон о гражданстве в обмен на инвестиции, рассмотрим на примере Турции, которая ещё недавно была самой доступной страной в этом плане. Расскажу реальные истории из жизни граждан СНГ, вложивших свои сбережения в покупку недвижимости в этой средиземноморской стране.

Бизнесмены Галина и Роман из Бишкека переехали в один из турецких городов в 2020 году. Решили остаток жизни провести на курорте. Накопления у них хорошие, поэтому семейная пара приобрела сразу две квартиры: одну большую, премиум-класса, для себя, вторую, поскромнее, для сдачи в аренду.

Отметим, что жильё в Турции в то время было доступно настолько, что прознавшие об этом раньше других россияне, а среди них немало пенсионеров с весьма скромной пенсией, давно облюбовали турецкий берег. Продав хрущёвку или дачу в Челябинске, они приобретали апартаменты в Алании, Мерсине и даже в Анталии. Многие ехали туда на постоянное место жительства, другие — поправить здоровье. Доходов от двух пенсий — 25-30 тысяч рублей — вполне хватало на безбедное существование. Более того, бывшие рабочие и ИТРовцы могли позволить себе больше благ и дорогих продуктов, чем на родине.

При этом независимо от размера инвестиций в недвижимость Турция предоставляла иностранцам вид на жительство на два года, который можно продлевать. После пяти лет можно было подавать прошение на получение гражданства. Если человек хотел сразу заиметь турецкий паспорт, то страна предоставляла такую возможность за 250 тысяч долларов инвестиций.

Таким либеральным законодательством, по словам турецких риелторов, давно пользовались богачи из Ирана, Китая, Ирака, которым хотелось иметь сильный турецкий паспорт для свободного перемещения по миру и ведения бизнеса. Они покупали виллы, дорогую элитную недвижимость и в течение нескольких месяцев становились полноценными гражданами страны.

Таким образом, вливания в Турцию извне были солидные — миллиарды долларов ежегодно, ведь там приобретали квартиры и дома для сезонного отдыха и граждане из государств ЕС, Австралии, СНГ.

Однако такие инвестиции имели и оборотную сторону — негативную. Рынок недвижимости разбухал от денег, спрос спровоцировал рост цен на квадратные метры, которые стали просто недоступны большинству простых турецких граждан, ютившихся на съёмных квартирах. При этом скорость и размах строительства жилых объектов поражали. В погоне за прибылью девелоперы возводили многоэтажные дома за полтора-два года. И, заметьте, сдавались квартиры не под самоотделку, как у нас (здесь такое не практикуется), а под «ключ» и даже частично со встроенной мебелью. Заплати — заходи — живи.

Конечно, такие темпы не могли не сказаться на качестве жилья. Сегодня во многих городах Турции можно увидеть замороженные объекты. Есть даже такие, что готовы к заселению. Недавнее разрушительное землетрясение с многочисленными человеческими жертвами заставило власти наконец-то обратить внимание на качество строительства: проверяли как жилой фонд, так и новостройки. Ревизия выявила многочисленные нарушения в домах, возведённых в последние два десятилетия. В конце апреля 2022 года в миграционном законодательстве Турции происходят резкие изменения: чтобы получить ВНЖ, иностранец должен купить недвижимость не меньше чем за 75 тысяч долларов, а ставка за гражданство повысилась до 400 тысяч. Эти меры — ответ на критику оппозиции в парламенте, которая выступала за ужесточение условий пребывания иностранцев в стране, стимулирующих рост цен на жильё.

Однако, как показали дальнейшие события, поток инвесторов это не остановило. После начала СВО в Турцию ринулись не только украинцы и россияне, но и казахстанцы, были и кыргызстанцы.

В октябре 2023 года вновь меняется законодательство — теперь, чтобы получить ВНЖ, необходимо инвестировать в недвижимость уже 200 тысяч долларов. Рынок среагировал моментально: стали закрываться и без того значительно сократившиеся в численности риелторские агентства, а русскоговорящие блогеры, заработавшие в Турции не на одну квартиру, замолчали — некого стало агитировать. Все понимали, что цены стали дутые.

В этом году знатоки турецкой недвижимости ожидают продолжения такой политики. Поговаривают, что после выборов гражданство можно получить, инвестировав в страну 650 тысяч долларов. Но это только разговоры. На фоне ужесточения законов и галлопирующей инфляции значительно сократился поток иностранных капиталов в экономику Турции за счёт покупки жилья. Строительная индустрия испытывает настоящий шок.

Юрист из Казахстана, живущий в Турции, рассказал, что его знакомый — турецкий застройщик — собирался возвести два восемнадцатиэтажных дома в Мерсине, однако после выхода последнего закона вынужденно изменил планы. Теперь он строит один дом в 13 этажей из-за нехватки средств и отсутствия покупателей.

Сторонники введения инвестиционного паспорта в Кыргызстане ссылаются на опыт других стран.

Действительно, объявлений и рекламы в интернете масса. Хочешь за деньги жить в Португалии или Испании, на Кипре или Италии, в Эмиратах или США? Заплати и пакуй чемоданы. Но речь чаще всего о ВНЖ, получить гражданство в этих странах даже за очень серьёзные деньги бывает невозможно. Опыт Турции показывает, что Кыргызстану с населением в разы меньше, чем в этой привлекательной стране, нужно тщательно продумать и рассчитать все экономические и политические риски, продвигая новый законопроект.

Лариса ЛИ.

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