Это вам не аул

В эфире «Ала-Тоо-24» мэр Бишкека, рассуждая о расширении столицы — с 12,9 тысячи гектаров до 38 тысяч и повышении численности до двух миллионов, так и сказал: «Критиков в соцсетях много, предрекают, что мы превратимся в большой аул. Не будет такого. Мы приложим все усилия к тому, чтобы город не только расширялся, но и рос вверх. Будем целенаправленно проводить работу».

СЛИЯНИЕ ГОРОДА С ДЕРЕВНЕЙ

Как-то немного поёживает от такой стремительной урбанизации. Ещё в начале прошлого декабря на брифинге зампред Кабмина Эдиль Байсалов подчеркнул, что среди важнейших задач правительства проведение административно-территориальной реформы будет в приоритете. И, мол, одна из причин назначения Айбека Джунушалиева мэром в том, что территория Бишкека вырастет в три раза и это приведёт к большим изменениям.

В ту же пору парламентарий Кубанычбек Самаков поинтересовался у чинуш, на сколько квадратных километров увеличится территория столицы и какие населённые пункты войдут в её состав. В ответ замдиректора Гос-агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Мурат Байдылдаев сказал, что решение пока не принято. По словам же самого депутата, согласно плану развития Бишкека на 2024 год, в состав столицы должны включить айылные округа Байтик, Сокулук, Лебединовка:

«Вы будете придерживаться этого плана?» Байдылдаев сообщил, что генплан города утверждён до 2025 года. В состав вошли 12 айылных округов: «Сейчас проводятся расчёты по коммуникациям, дорогам. Но это только предложения, которые обсуждаются. Я не могу вам дать точную информацию, у меня нет на то прав».

И вот, пожалуйста, не прошло и месяца, как мэр уже сыплет конкретикой — будет 38 тысяч га под столицу и около двух млн жителей. И да: восемь айыл окмоту включат полностью, а из четырёх — отдельные сёла. В канун Нового года стало известно, какие поселения осчастливят городской жизнью. Это — Аламудун, Маевка, Пригородное, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Кок-Жар, Орок, Орто-Сай, Мыкан, Новопавловка, некоторые самозастройки.

Какова же глубокая идея для глубинного народа просматривается в этом расширении столичных границ? Обратимся к Айбеку Джунушалиеву: «До этого административно-территориальная реформа успешно прошла в Нарынской области и Тюпском районе. Объединены и упорядочены ряд айыл окмоту, и сегодня это даёт возможность оперативно принимать решения и формировать управленческий потенциал. И Бишкек не остался в стороне…»

А вот это уже спорно: не остаться в стороне или чтобы реформа прошла стороной. Опять Джунушалиев: «Всем известно, что город развивается или радиально, или прямоугольно (?!). Бишкек сегодня развивается радиально, мы переняли этот опыт. Именно с этой позиции к столице присоединяются новые территории.

Чтобы мы сформировали радиальное развитие города. Чтобы у нас были кольцевые дороги, развязки, которые способствовали бы разгрузке дорог». И о трансформации земли: «На неё будет наложен мораторий до утверждения генплана, чтобы не допустить спекуляций. Мы не должны получить в городе участки, застроенные кибитками. Мы должны строить новый город, новые микрорайоны, расти не только вширь, но и вверх. Город должен развиваться».

Простите великодушно, но в чём же состоит сверхзадача, если опустить высокопарность мэрских слов? Смотрим интернет: сегодняшние города формируются по типу саморазвивающихся форм. В каком-либо месте появляется центр, и вокруг него начинают образовываться всё новые и новые микрорайоны. В зависимости от ландшафта, особенностей местности расположения производств города саморазвиваются от радиальной формы на пересечении трасс и речных рукавов, как Москва, до городов «одной улицы», как Нарын. Но насколько оправданно расширение радиального Бишкека? Не когда-нибудь потом, а уже сегодня?

Пресса кинулась за комментариями к экспертам.

По экологии: «С одной стороны, хорошо, что город расширяется. Это приведёт к тому, что малоэтажные застройки в жилмассивах постепенно будут превращаться в многоэтажные, где люди окажут меньшее экологическое воздействие на город. А с другой — приведёт к большой нагрузке на столичный бюджет».

По экономике: «Всё упирается в финансирование. На законодательном уровне нет нормы, где было бы указано, что определённый процент от налогов, поступающих от города, должен оставаться в местном бюджете. Но при таких территориальных реформах необходимы большие средства местных налогов. И где их взять?» И ни слова о производстве, откуда бы шли деньги.

По инфраструктуре: «Бишкекчане чаще всего при формировании городского бюджета просят решить проблемы, связанные с проведением канализации, газоснабжением, общественным транспортом, ремонтом дорог, водопроводом, вывозом мусора. А социальные вопросы (образование, медицина) даже не поднимаются, потому что без толку. Те же самые проблемы будут и в присоединяемых к столице поселениях. И кто выиграет?»

По организации: «Это огромный пласт работы. И прежде чем присоединять новые территории, следовало провести мозговой штурм. Требовалось решением Кабмина или Президента создать рабочую группу, дать ей полгода или год, чтобы подготовить программу расширения Бишкека, включающую все вопросы. И эту программу обязательно надо вынести на общественное обсуждение».

Ещё жёстче в соцсетях:

«Мэрия не может навести порядок с жилмассивами. А тут ещё это присоединение. Вот создала горадминистрация этакий объединённый «Тазалык», который под себя подгрёб все денежные поступления, а районы за чистоту как бы отвечают и не отвечают. Можно представить, что будет с вывозом мусора при расширении столицы. А ничего не будет…»

«Ну, с Лебединовкой понятно. А при чём тут упоминаемый в рассуждениях чиновников Сокулук? Он же вообще с Бишкеком и рядом не стоит. Давайте тогда сразу всё от Токмака до Кара-Балты будем считать Бишкеком».

***

Что касается денег. На благоустройство Бишкека к осеннему саммиту глав СНГ потратили около 500 млн сомов. Тогдашний мэр Эмилбек Абдыкадыров говорил: «Конечно, когда гостей встречаем, всегда наводим порядок. Но эта вся работа делается в первую очередь для горожан». А как же! А теперь вопрос: сколько же понадобится финансов на благоустройство городской территории, в три раза большей, нежели сейчас? И потом — хоть к какому разряду Лебединовку или Маевку ни отнеси — городу, пригороду — они Маевкой и Лебединовкой так и останутся. С грунтовыми водами, заливающими подвалы, и с редким бусиком на остановке.

ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ

Маститые архитекторы, кои ещё остались в стране, рассказывают о так называемой теории вечного движения (двигателя) в градостроительстве, которое подпитывает своими ресурсами трудовая миграция. Регулярные вложения (а куда вкладывать как не в строительство жилья, где будет твоя квартира — для детей, сдачи в аренду), и ты снова в выигрыше. И стройпроцесс тоже в шоколаде, потому что есть, для кого строить и, главное, кому продавать. Но тут возник перекос: стало трудно сдать в аренду квартиру в новостройке. Потому что предложение превысило спрос. А значит, нужны дополнительные покупатели квартир и дополнительные же денежные средства. И тут как нельзя кстати — расширение городской черты, потому что последует новый приток жильцов.

Сколько сейчас нас, бишкекчан? По статистике годичной давности, один миллион 145 тысяч. Чуть меньше — один миллион 69 тысяч живет в Чуйской области. И если дотянуть горожан до двух миллионов, то переток, автоматический переток, это даже не назовёшь внутренней миграцией, снизит количество жителей Чуйского региона до 214 тысяч. Сразу, одномоментно, появятся 855 тысяч столичных жителей. Или у меня что-то с арифметикой? Потому что быть такого не может! Но это же сам мэр не исключил: «В Бишкеке будут жить около двух миллионов человек». И градостроительство вновь наберёт обороты за счёт новых стройплощадок на вновь присоединённых территориях. И можно уже говорить о некой строительной мафии, диктующей свои условия.

Для аналогии. Расширение территории Москвы 2011-2012 годов — самый масштабный за всю историю административно-территориального деления города проект. Столица выросла в 2,4 раза за счёт площадей Московской области. Основная цель — демонтировать традиционную моноцентрическую структуру

московской агломерации, а также упорядочить градостроительство. В СМИ проект получил название «Новая Москва» и вызвал неоднозначную реакцию среди населения. При этом 41 процент опрошенных москвичей высказались за расширение, 41 — против, а 18 процентов затруднились с ответом.

Что в этом проекте подверглось критике? Обе главные проблемы Москвы — экологическая и транспортная — не только не будут решены, но и обострятся. После полного освоения новой территории население Новой Москвы достигнет 35 миллионов человек. И будет походить на Шанхай или Мумбаи — «большой город слаборазвитой ли, в лучшем случае, развивающейся страны». И это в России, богатой на ресурсы. И как же без их соцсетей: «Абсолютно бесполезное расширение городской черты — зачем? А главное — докуда? Ну, дойдёт Москва на западе до Смоленска, на севере до Белого моря, на востоке до Урала и на юге до Воронежа — вот радости-то всем будет. Особенно москвичам».

То есть «зачем» и «докуда» — основные посылы любого территориального расширения. При Союзе проектная численность, согласно генплану, Бишкека (Фрунзе) составляла 500 тысяч горожан. По новому генплану в двухтысячные — на уровне 700-800 тысяч человек. На неё же, эту численность, формировалась инфраструктура, ограничивался рост промпредприятий, приоритетной считалась мало-этажность. Это не только из-за сейсморисков, но и для продуваемости столицы. Как мы уже писали («СК», 25 декабря 2023 года), останься эти ограничения по численности горожан, не возникла бы за годы независимости вокруг Бишкека эта мёртвая петля из 50 жилмассивов-самозастроек, превративших город в огромное сельское (по факту) поселение. Это всё возникло стихийно, через самозахват земель после очередной революции (переворота, смены власти). Сельские не желали жить в многоэтажках, которые им предлагалось построить, им давали беспроцентные ссуды на возведение абы какого жилья (проще говоря, мазанок) на полях с помидорами, луком и пшеницей (теперь почти всё привозное).

Этот хаос привёл к тому, что частные стройфирмы стали и заказчиками, и подрядчиками, и приёмщиками в эксплуатацию. И полными владельцами построенного жилья. Какой там бриз, скоро от застроек гор не будет видно. А потому что выгодно вкладывать капитал в землю, кирпич, бетон, большие и не очень квартиры под самоотделку.

И, заметьте, строительный бизнес играет по тем правилам (не по СНиПам), которые сложились за долгие независимые годы. А именно: всё и вся подкупается. Строят незаконно, впопыхах, в расчёте, что документы будут оформлены через доверенных лиц за взятки. А чтобы ускорить возведение объектов, придумали так называемое параллельное проектирование и строительство. Когда же Генпрокуратура эту лавочку прикрыла, появилось… совмещённое проектирование и строительство.

***

Что сейчас, ещё без новых территорий, мешает прокладке сквозных и кольцевых дорог, развязок? По генплану (настоящему, а не скоропалительному) значится соединение улиц Медерова — Гагарина. Но его нет, потому что мешает торгово-развлекательный центр «Азия молл». Соединению улиц Ибраимова — Жукеева-Пудовкина мешает СИЗО. На Фучика — Баха должна быть эстакада. В генплане есть, а на деле нет. И так далее. На всё нужны средства — свои ли, заёмные ли. А их нет. Даже если все присоединённые территории застроить многоэтажками вплотную, как на месте бывшей колонии по Гагарина, и то полученных денег от продажи квартир не хватит на инфраструктуру и элементарный вывоз мусора. Так к чему же тогда, спросим ещё раз, эти приращения? Для какой-такой галочки? В угоду каким-таким нуворишам?

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ СРЕДА

А тут ещё такой напряг на наши головы — вынос из Бишкека объектов инфраструктуры, то есть среды обитания.

На втором Народном курултае Президент Садыр Жапаров заявил, что Ошский рынок и Западный автовокзал планируется перенести за черту города до лета. Мол, бардак там, пробки… А Восточный автовокзал уже переносят.

Пожалуй, прав депутат Масалиев, надо всё-таки создать рабочую группу и по расширению столицы, и по переносу её, не побоимся этого слова, стратегических сооружений. И, безусловно, должно быть общественное обсуждение. А так…

Ассоциация перевозчиков выступила против переноса Западного автовокзала за пределы Бишкека. От этого пострадают не только перевозчики и предприниматели, но и пассажиры, считают в ассоциации.

По словам перевозчиков, в результате реформы без работы могут остаться тысячи человек. Они опасаются, что после переноса вокзала рынок междугородных перевозок займут «Telegram-таксисты», которые ни перед кем не отчитываются. А самое главное, мера властей не решит проблему пробок, а только её усугубит, потому как к новым автовокзалам ведут только две дороги, заявили в ассоциации.

Около 4,5 тыс. человек могут остаться без работы из-за переноса Западного и Восточного автовокзалов за пределы Бишкека. Об этом информирует прессу председатель Ассоциации предпринимателей-перевозчиков Кыргызстана Дуйшонбу Сооронбаев.

Перевозками занимаются юридические и физические лица. Всего организовывают перевозки 22 юрлица, на каждого из которых работают по 150-200 человек. По словам Сооронбаева, также без работы могут остаться более 100 предпринимателей, которые арендуют торговые места на автовокзалах.

«Перенос автовокзала за пределы столицы — это интересы бизнесменов, мэрии и отдельных третьих лиц. До новых автовокзалов будет только две дороги: улица Алма-Атинская и объездная дорога. Там всегда пробки. Несмотря на это, хотят перенести автовокзалы. Значит, есть заинтересованность определённых лиц», — считает глава ассоциации.

Он возмутился, что никто не учитывает интересы перевозчиков, арендаторов и всего коллектива. По его словам, ассоциация обратилась в девять государственных органов и вынуждена обращаться к Президенту:

«Если хотят перенести, то могли хотя бы позвать нас, сообщить об этом. Предоставить условия. Нет, они просто сказали: «Перенесём», и всё. Президент не понимает нашу ситуацию. До него не дошла должная информация. Поэтому мы сделали обращение, чтобы он нас принял».

Заместитель директора автовокзала «Ак-Жол» Гулжигит Бейшеев в свою очередь считает, что перенос автовокзалов также скажется на стоимости поездок для пассажиров, так как им придётся добираться до места отправки на такси и платить вдвое дороже: «Такси может стоить столько же, сколько сама поездка до места назначения. Сейчас проезд из Бишкека до Каракола и Чолпон-Аты стоит 500 сомов. А если автовокзалы перенесут за пределы столицы, то, чтобы доехать до вокзала, тоже уйдёт 500 сомов. Мы в основном перевозим пожилых людей, студентов и тех, у кого нет личного автомобиля. Это создаст трудности для простого народа, вырастут расходы и время поездки. Пассажиры будут заказывать такси и попутки через Telegram-каналы, что создаст большую конкуренцию. Кроме того, таксистов из Telegram невозможно контролировать, они не будут отчитываться о состоянии машины или о здоровье водителя, как это делаем мы. Это может стать причиной роста ДТП в стране».

Даже в самых крупных городах автовокзалы расположены в центре столицы, это общемировая практика. В Стамбуле проживает более 16 млн человек. Там все вокзалы находятся в центре города, и они прекрасно работают.

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«Перенос двух автовокзалов проводится в рамках реализации проекта «Зелёный город», а также для разгрузки столицы от пробок, — комментирует мэрия. — Сейчас в восточном направлении заезжает более 350 микроавтобусов, в западном — около 550. Движение по пригородным, междугородным и международным маршрутам создаёт пробки.

Ряд маршрутов предлагается перенаправить на новый «Бишкек автобекети» на пересечении Объездной и улицы Алма-Атинской. В результате пассажиры сэкономят время, а также разгрузится трасса ЭМ-01 (объездная).

Транспорт с пригородных, междугородных и международных маршрутов с западного направления перед селом Военно-Антоновка (перед авторынком РИОМ поворот налево) планируется перенаправить по трассе ЭМ-01 (объездная) и до нового Западного автовокзала (напротив села Достук).

Практика расположения автовокзалов в черте столицы на примере города Фрунзе показала, что они были спроектированы на восточном и западном въездах в город, где располагались транспортные узлы.

На сегодня расположение автовокзалов в городе потеряло актуальность. С момента открытия автовокзалов территория Бишкека намного расширилась, и автовокзалы оказались практически в его центре, что существенно влияет на пропускную способность автомобильного транспорта».

На месте бывшего Восточного автовокзала горадминистрация планирует построить многоярусную парковку и разбить сквер. При этом здание вокзала обещают сохранить как памятник архитектуры. То есть вместо бусиков и больших автобусов эту площадь заполонят легковушки. И будут такие же пробки. И ничего другого хорошего не будет.

Из соцсетей:

«Решение с переносом совершенно неграмотное. Фучика — правительственная трасса, её будут перекрывать 7 дней в месяц. Зачем на ней ставить новый Ошский базар и Западный автовокзал? Почему не на южной (к горам) стороне города? Объездная и Алма-Атинка загружены постоянно. По объездной от Молодой гвардии до Алма-Атинки вы не доедете без пробок в любое время суток. Объездную расширить? Но это не выход, как известно из общемировой практики. Вместе с тем главную нагрузку в этом районе создаёт «Дордой» с бесконечными фурами, а скоро ещё и «Силк-вей» добавится. Зачем меж двух мегашараг ставить автовокзал?

Откуда с него ехать, когда на 270 градусов он будет окружён застройкой с ежедневным траффиком?»

Что касается Ошского базара… Маститые архитекторы категорически против его переноса, потому что через Ошский, как через сердце артерии, проходят транспортные пути. Мало того, базар берёт на себя культурологическую функцию. Когда приезжают иностранцы, куда просят их сводить? На Ошский рынок!

Это там, на Западе, все дороги ведут в Рим, а здесь, на Востоке, на базар. Вековые традиции, блин!

Посмотрите хотя бы в интернете, как выглядят центральные рынки в Ташкенте или Душанбе: шик, блеск. Там всё время убирают, следят за чистотой и культурой обслуживания. При этом никто даже не помышляет перенести эти людные места куда-то на обочину.

Тут горячие головы в соцсетях ратуют за то, чтобы в столице вообще рынков не осталось — пусть их переносят. Это исчадие коррупции, грязи, бескультурья. Так вот, если пойдёт речь об Орто-Сайском рынке, что в 7-ом микрорайоне, прошу власти Октябрьского района провести референдум (опрос, плебесцит, голосование). Откажутся ли окрестные жители от привычного места для покупок? Согласятся ли ехать к чёрту на кулички, чтобы

отовариться? Если есть культура среды обитания, то она не в том, чтобы среду отдалять, а в том, чтобы её облагораживать. То есть пусть сервис ко мне идёт, а не я за ним, тратя деньги и время. Или это — не столица…

Геннадий КУЗЬМИН.

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