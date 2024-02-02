Пополнение автопарка МЧС

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Камчыбек Ташиев передал технику Министерству чрезвычайных ситуаций.
«Когда-то я сам работал в МЧС, и, как человек, который близко знал и видел техническое оснащение министерства того времени, могу с уверенностью сказать, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону во много раз», — сказал Камчыбек Ташиев.
Зампред Кабмина также отметил, что за последние три года МЧС передано более 700 современных машин, полностью обновлена техника аварийно-спасательной службы. «Сейчас мы отдаём ведомству 28 единиц специальной техники, из них 10 — большие карьерные самосвалы БелАЗ-7540Б, импортированные из Беларуси, четыре современные медицинские и четыре пожарные машины и другая современная техника. Из республиканского бюджета на закупку спасательного снаряжения выделено 35 миллионов сомов», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.
В завершение зампред Кабмина дал ряд поручений. В частности, при помощи искусственного интеллекта рассмотреть возможность раннего оповещения граждан о приближающихся природных катаклизмах, в том числе землетрясениях, на примере сообщения операционной системы андроид.
Дата публикации: 15:54, 02-02-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: